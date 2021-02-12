https://ria.ru/20210212/probki-1597289575.html

Пробки в Москве почти шесть часов не опускаются ниже девяти баллов

Пробки в Москве почти шесть часов не опускаются ниже девяти баллов

Пробки не меньше 9 баллов держатся в Москве уже почти 6 часов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T22:08

2021-02-12T22:08

2021-02-12T22:08

яндекс

москва

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пробки не меньше 9 баллов держатся в Москве уже почти 6 часов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".По наблюдению корреспондента РИА Новости, из-за снегопадов в Москве дорожная ситуация была тяжёлой с самого утра. В 9.00 уже были семибалльные пробки, около 14 часов они достигли 8 баллов.Ситуация продолжила накаляться. Около 15.30 пробки в столице достигли 9 баллов, и, наконец, около 17.00 нагрузка на дорогах достигла своего максимального значения в 10 баллов.Около 22.00 "Яндекс.Пробки" все еще показывают 9 баллов, таким образом высокая нагрузка продолжается около 6 часов.

https://ria.ru/20210212/snegopad-1597263177.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс, москва, общество