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https://ria.ru/20210212/prankery-1597223987.html
Российские пранкеры разыграли Дэвида Духовны
Российские пранкеры разыграли Дэвида Духовны
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с голливудским актером Дэвидом Духовны от имени экоактивистки Греты Тунберг РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T15:12
2021-02-12T15:53
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
дэвид духовны
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с голливудским актером Дэвидом Духовны от имени экоактивистки Греты Тунберг и ее отца.Они позвонили звезде сериала "Секретные материалы" и заявили, что его киноперсонажа Фокса Малдера чипировали инопланетяне. Однако Духовны не поверил пранкерам и прервал разговор."Разговор, естественно, зашел об НЛО. "Грета" рассказала Дэвиду, что слышит в голове приказы от инопланетян, в ответ он признался, что не верит в контакты с НЛО; в отличие от своего героя он, к нашему разочарованию, оказался скептиком. Он все понял, когда мы ему сообщили, что инопланетяне вживили чип агенту Фоксу Малдеру, и сразу повесил трубку", — рассказал Кузнецов РИА Новости. Пранкеры также сообщили Духовны, что миссия "Греты" — отправить его на космический корабль.От лица Тунберг Вован и Лексус также рассказали актеру, что с девушкой иногда "происходят странные вещи", она "слышит приказы от инопланетян"."Отец говорит, я сумасшедшая, но я так не думаю. Они говорят мне делать разные вещи, сейчас эти голоса опять врываются, &lt;...&gt; опять вот. Как мне избавиться от них, вот как вы от НЛО, Дэвид?" — говорится в записи, опубликованной на официальной странице пранкеров на YouTube.Духовный ответил "Грете", что не нужно путать его с героем "Секретных материалов": он верит в другие формы жизни, но не в контакт с НЛО, так как не видел доказательств их существования.
https://radiosputnik.ria.ru/20201030/tunberg-1582299296.html
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владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), дэвид духовны, youtube, общество

Российские пранкеры разыграли Дэвида Духовны

15:12 12.02.2021 (обновлено: 15:53 12.02.2021)
 
© AP Photo / Matt SaylesАктер Дэвид Духовны
Актер Дэвид Духовны - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© AP Photo / Matt Sayles
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с голливудским актером Дэвидом Духовны от имени экоактивистки Греты Тунберг и ее отца.
Они позвонили звезде сериала "Секретные материалы" и заявили, что его киноперсонажа Фокса Малдера чипировали инопланетяне. Однако Духовны не поверил пранкерам и прервал разговор.
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"Разговор, естественно, зашел об НЛО. "Грета" рассказала Дэвиду, что слышит в голове приказы от инопланетян, в ответ он признался, что не верит в контакты с НЛО; в отличие от своего героя он, к нашему разочарованию, оказался скептиком. Он все понял, когда мы ему сообщили, что инопланетяне вживили чип агенту Фоксу Малдеру, и сразу повесил трубку", — рассказал Кузнецов РИА Новости. Пранкеры также сообщили Духовны, что миссия "Греты" — отправить его на космический корабль.
От лица Тунберг Вован и Лексус также рассказали актеру, что с девушкой иногда "происходят странные вещи", она "слышит приказы от инопланетян".
"Отец говорит, я сумасшедшая, но я так не думаю. Они говорят мне делать разные вещи, сейчас эти голоса опять врываются, <...> опять вот. Как мне избавиться от них, вот как вы от НЛО, Дэвид?" — говорится в записи, опубликованной на официальной странице пранкеров на YouTube.
Духовный ответил "Грете", что не нужно путать его с героем "Секретных материалов": он верит в другие формы жизни, но не в контакт с НЛО, так как не видел доказательств их существования.
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