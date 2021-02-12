https://ria.ru/20210212/prankery-1597223987.html
Российские пранкеры разыграли Дэвида Духовны
Российские пранкеры разыграли Дэвида Духовны
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с голливудским актером Дэвидом Духовны от имени экоактивистки Греты Тунберг РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T15:12
2021-02-12T15:12
2021-02-12T15:53
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
дэвид духовны
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общество
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с голливудским актером Дэвидом Духовны от имени экоактивистки Греты Тунберг и ее отца.Они позвонили звезде сериала "Секретные материалы" и заявили, что его киноперсонажа Фокса Малдера чипировали инопланетяне. Однако Духовны не поверил пранкерам и прервал разговор."Разговор, естественно, зашел об НЛО. "Грета" рассказала Дэвиду, что слышит в голове приказы от инопланетян, в ответ он признался, что не верит в контакты с НЛО; в отличие от своего героя он, к нашему разочарованию, оказался скептиком. Он все понял, когда мы ему сообщили, что инопланетяне вживили чип агенту Фоксу Малдеру, и сразу повесил трубку", — рассказал Кузнецов РИА Новости. Пранкеры также сообщили Духовны, что миссия "Греты" — отправить его на космический корабль.От лица Тунберг Вован и Лексус также рассказали актеру, что с девушкой иногда "происходят странные вещи", она "слышит приказы от инопланетян"."Отец говорит, я сумасшедшая, но я так не думаю. Они говорят мне делать разные вещи, сейчас эти голоса опять врываются, <...> опять вот. Как мне избавиться от них, вот как вы от НЛО, Дэвид?" — говорится в записи, опубликованной на официальной странице пранкеров на YouTube.Духовный ответил "Грете", что не нужно путать его с героем "Секретных материалов": он верит в другие формы жизни, но не в контакт с НЛО, так как не видел доказательств их существования.
https://radiosputnik.ria.ru/20201030/tunberg-1582299296.html
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владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), дэвид духовны, youtube, общество
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Российские пранкеры Владимир Кузнецов
(Вован) и Алексей Столяров
(Лексус) пообщались с голливудским актером Дэвидом Духовны
от имени экоактивистки Греты Тунберг
и ее отца.
Они позвонили звезде сериала "Секретные материалы" и заявили, что его киноперсонажа Фокса Малдера чипировали инопланетяне. Однако Духовны не поверил пранкерам и прервал разговор.
"Разговор, естественно, зашел об НЛО. "Грета" рассказала Дэвиду, что слышит в голове приказы от инопланетян, в ответ он признался, что не верит в контакты с НЛО; в отличие от своего героя он, к нашему разочарованию, оказался скептиком. Он все понял, когда мы ему сообщили, что инопланетяне вживили чип агенту Фоксу Малдеру, и сразу повесил трубку", — рассказал Кузнецов РИА Новости. Пранкеры также сообщили Духовны, что миссия "Греты" — отправить его на космический корабль.
От лица Тунберг Вован и Лексус также рассказали актеру, что с девушкой иногда "происходят странные вещи", она "слышит приказы от инопланетян".
"Отец говорит, я сумасшедшая, но я так не думаю. Они говорят мне делать разные вещи, сейчас эти голоса опять врываются, <...> опять вот. Как мне избавиться от них, вот как вы от НЛО, Дэвид?" — говорится в записи, опубликованной на официальной странице пранкеров на YouTube
.
Духовный ответил "Грете", что не нужно путать его с героем "Секретных материалов": он верит в другие формы жизни, но не в контакт с НЛО, так как не видел доказательств их существования.