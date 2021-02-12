https://ria.ru/20210212/prankery-1597223987.html

Российские пранкеры разыграли Дэвида Духовны

Российские пранкеры разыграли Дэвида Духовны

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с голливудским актером Дэвидом Духовны от имени экоактивистки Греты Тунберг РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T15:12

2021-02-12T15:12

2021-02-12T15:53

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

дэвид духовны

youtube

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/116880/63/1168806343_0:137:2500:1543_1920x0_80_0_0_2475f3eb367b1298e8635972c7ed6200.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с голливудским актером Дэвидом Духовны от имени экоактивистки Греты Тунберг и ее отца.Они позвонили звезде сериала "Секретные материалы" и заявили, что его киноперсонажа Фокса Малдера чипировали инопланетяне. Однако Духовны не поверил пранкерам и прервал разговор."Разговор, естественно, зашел об НЛО. "Грета" рассказала Дэвиду, что слышит в голове приказы от инопланетян, в ответ он признался, что не верит в контакты с НЛО; в отличие от своего героя он, к нашему разочарованию, оказался скептиком. Он все понял, когда мы ему сообщили, что инопланетяне вживили чип агенту Фоксу Малдеру, и сразу повесил трубку", — рассказал Кузнецов РИА Новости. Пранкеры также сообщили Духовны, что миссия "Греты" — отправить его на космический корабль.От лица Тунберг Вован и Лексус также рассказали актеру, что с девушкой иногда "происходят странные вещи", она "слышит приказы от инопланетян"."Отец говорит, я сумасшедшая, но я так не думаю. Они говорят мне делать разные вещи, сейчас эти голоса опять врываются, <...> опять вот. Как мне избавиться от них, вот как вы от НЛО, Дэвид?" — говорится в записи, опубликованной на официальной странице пранкеров на YouTube.Духовный ответил "Грете", что не нужно путать его с героем "Секретных материалов": он верит в другие формы жизни, но не в контакт с НЛО, так как не видел доказательств их существования.

https://radiosputnik.ria.ru/20201030/tunberg-1582299296.html

https://ria.ru/20201125/prankery-1586228356.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), дэвид духовны, youtube, общество