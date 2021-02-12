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Миронов прокомментировал кадровые перестановки в ПФР
Миронов прокомментировал кадровые перестановки в ПФР
Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов уверен, что кадровые перестановки в ПФР не улучшат ситуацию с пенсиями, и вновь настаивает на ликвидации РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:40
2021-02-12T14:40
2021-02-12T14:40
россия
сергей миронов
пенсионный фонд рф
справедливая россия
госдума рф
максим топилин
общество
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов уверен, что кадровые перестановки в ПФР не улучшат ситуацию с пенсиями, и вновь настаивает на ликвидации ПФР."Отставка Максима Топилина с поста руководителя Пенсионного фонда и назначение Андрея Кигима новым главой ПФР не способны вывести пенсионную систему страны из кризиса. Для этого в Пенсионный фонд надо присылать не нового руководителя, а ликвидационную комиссию", - заявил Миронов РИА Новости в пятницу.По словам парламентария, фракция СР активно сотрудничала с Максимом Топилиным, когда тот возглавлял министерство труда и соцразвития РФ, и, "несмотря на споры и разногласия, министр оставил впечатление высокопрофессионального вдумчивого управленца"."Не хочу судить о причинах отставки Топилина с поста председателя правления ПФР, но убежден, что проблема этой организации не в деловых качествах того или иного чиновника, а в порочной системе, которую не спасут ни кадровые перестановки, ни структурные изменения. Нужны радикальные перемены, а не косметический ремонт", - сказал политик.
https://radiosputnik.ria.ru/20210212/topilin-1597205221.html
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россия, сергей миронов, пенсионный фонд рф, справедливая россия, госдума рф, максим топилин, общество