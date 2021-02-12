Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210212/pfr-1597217140.html
Миронов прокомментировал кадровые перестановки в ПФР
Миронов прокомментировал кадровые перестановки в ПФР
Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов уверен, что кадровые перестановки в ПФР не улучшат ситуацию с пенсиями, и вновь настаивает на ликвидации РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:40
2021-02-12T14:40
россия
сергей миронов
пенсионный фонд рф
справедливая россия
госдума рф
максим топилин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593821498_0:132:1504:978_1920x0_80_0_0_a8387c7857a15fdf24d27c52df8a5d72.jpg
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов уверен, что кадровые перестановки в ПФР не улучшат ситуацию с пенсиями, и вновь настаивает на ликвидации ПФР."Отставка Максима Топилина с поста руководителя Пенсионного фонда и назначение Андрея Кигима новым главой ПФР не способны вывести пенсионную систему страны из кризиса. Для этого в Пенсионный фонд надо присылать не нового руководителя, а ликвидационную комиссию", - заявил Миронов РИА Новости в пятницу.По словам парламентария, фракция СР активно сотрудничала с Максимом Топилиным, когда тот возглавлял министерство труда и соцразвития РФ, и, "несмотря на споры и разногласия, министр оставил впечатление высокопрофессионального вдумчивого управленца"."Не хочу судить о причинах отставки Топилина с поста председателя правления ПФР, но убежден, что проблема этой организации не в деловых качествах того или иного чиновника, а в порочной системе, которую не спасут ни кадровые перестановки, ни структурные изменения. Нужны радикальные перемены, а не косметический ремонт", - сказал политик.
https://radiosputnik.ria.ru/20210212/topilin-1597205221.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593821498_5:0:1421:1062_1920x0_80_0_0_31c24d2b65871dcbd0a627d6a8f28d06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей миронов, пенсионный фонд рф, справедливая россия, госдума рф, максим топилин, общество

Миронов прокомментировал кадровые перестановки в ПФР

14:40 12.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов уверен, что кадровые перестановки в ПФР не улучшат ситуацию с пенсиями, и вновь настаивает на ликвидации ПФР.
"Отставка Максима Топилина с поста руководителя Пенсионного фонда и назначение Андрея Кигима новым главой ПФР не способны вывести пенсионную систему страны из кризиса. Для этого в Пенсионный фонд надо присылать не нового руководителя, а ликвидационную комиссию", - заявил Миронов РИА Новости в пятницу.
По словам парламентария, фракция СР активно сотрудничала с Максимом Топилиным, когда тот возглавлял министерство труда и соцразвития РФ, и, "несмотря на споры и разногласия, министр оставил впечатление высокопрофессионального вдумчивого управленца".
"Не хочу судить о причинах отставки Топилина с поста председателя правления ПФР, но убежден, что проблема этой организации не в деловых качествах того или иного чиновника, а в порочной системе, которую не спасут ни кадровые перестановки, ни структурные изменения. Нужны радикальные перемены, а не косметический ремонт", - сказал политик.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019 - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
Вчера, 13:49
СМИ узнали, куда перейдет покинувший ПФР Топилин
 
РоссияСергей МироновПенсионный фонд РФСправедливая РоссияГосдума РФМаксим ТопилинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10На Калужском шоссе в Москве затруднен проезд фур
06:06Эксперты дали советы водителям, как вести себя при "снежном коллапсе"
05:40Меланья Трамп открыла свой "офис"
05:39В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений
05:16Конгресс США наградил полицейского, защищавшего Капитолий при беспорядках
05:07Биолог спрогнозировала рост числа психических заболеваний в России
04:48Биолог: депрессия не является противопоказанием для прививки от COVID-19
04:32Биолог: вакцинированные могут быть переносчиками COVID-19
04:19Исследование: большинство американцев хотят, чтобы Трамп покинул политику
04:13Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух
04:04Биолог рассказала, сможет ли мир отказаться от ношения масок в будущем
03:37Биолог спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 в России
03:19Эксперт научил, как вычислить финансовую пирамиду
03:09Источник: запуск радиолокационного спутника "Кондор-ФКА" хотят перенести
03:07Беременная звезда российского сериала попала в аварию в Москве
03:05Эксперт оценила выводы комиссии ВОЗ после посещения лаборатории в Ухане
02:43Пушков назвал суть политической жизни США
02:36Панама хочет закупить российскую вакцину "Спутник V"
02:34Венесуэла хочет наладить производство инсулина с помощью России
02:25Эксперт объяснил, почему не стоит отказываться от домашнего телефона
Лента новостейМолния