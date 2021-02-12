https://ria.ru/20210212/otkaz-1597278760.html

Суд отказал Навальному в проверке подлинности подписей ветерана

Суд отказал Навальному в проверке подлинности подписей ветерана

Суд отказал Алексею Навальному в ходатайстве о проведении почерковедческой экспертизы подписей ветерана по делу о клевете, передает корреспондент РИА Новости из РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T20:17

2021-02-12T20:17

2021-02-12T21:11

россия

андрей артеменко

ив роше

алексей навальный

германия

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Суд отказал Алексею Навальному в ходатайстве о проведении почерковедческой экспертизы подписей ветерана по делу о клевете, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд счел доводы подсудимого и адвокатов оценочными и не имеющими объективных доказательств. В ходатайстве отказано", - объявила решение судья Вера Акимова.Адвокаты поддержали своего подзащитного и предложили судье самой посмотреть на подписи ветерана Игната Артеменко, по их словам, разницу можно увидеть невооруженным глазом.Суд исследовал подписи потерпевшего Артеменко в разных документах и пришел к выводу, что экспертизы в данном случае не требуется.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко наряду с другими представителями общественности выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального - на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание - лишение свободы - однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597273646.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/navalnyy-1597257387.html

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россия, андрей артеменко, ив роше, алексей навальный, германия, происшествия