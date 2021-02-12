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Суд отказал Навальному в проверке подлинности подписей ветерана
Суд отказал Навальному в проверке подлинности подписей ветерана
Суд отказал Алексею Навальному в ходатайстве о проведении почерковедческой экспертизы подписей ветерана по делу о клевете, передает корреспондент РИА Новости из РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T20:17
2021-02-12T21:11
россия
андрей артеменко
ив роше
алексей навальный
германия
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Суд отказал Алексею Навальному в ходатайстве о проведении почерковедческой экспертизы подписей ветерана по делу о клевете, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд счел доводы подсудимого и адвокатов оценочными и не имеющими объективных доказательств. В ходатайстве отказано", - объявила решение судья Вера Акимова.Адвокаты поддержали своего подзащитного и предложили судье самой посмотреть на подписи ветерана Игната Артеменко, по их словам, разницу можно увидеть невооруженным глазом.Суд исследовал подписи потерпевшего Артеменко в разных документах и пришел к выводу, что экспертизы в данном случае не требуется.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко наряду с другими представителями общественности выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального - на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание - лишение свободы - однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.
https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597273646.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210212/navalnyy-1597257387.html
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россия, андрей артеменко, ив роше, алексей навальный, германия, происшествия

Суд отказал Навальному в проверке подлинности подписей ветерана

20:17 12.02.2021 (обновлено: 21:11 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Суд отказал Алексею Навальному в ходатайстве о проведении почерковедческой экспертизы подписей ветерана по делу о клевете, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд счел доводы подсудимого и адвокатов оценочными и не имеющими объективных доказательств. В ходатайстве отказано", - объявила решение судья Вера Акимова.
Адвокаты поддержали своего подзащитного и предложили судье самой посмотреть на подписи ветерана Игната Артеменко, по их словам, разницу можно увидеть невооруженным глазом.
Суд исследовал подписи потерпевшего Артеменко в разных документах и пришел к выводу, что экспертизы в данном случае не требуется.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
Вчера, 19:38
Эксперт защиты не нашел клеветы в высказываниях Навального
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко наряду с другими представителями общественности выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального - на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание - лишение свободы - однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
Вчера, 17:56
Шесть томов о Навальном. Чтение дела о клевете заняло в суде два часа
 
РоссияАндрей АртеменкоИв РошеАлексей НавальныйГерманияПроисшествия
 
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