Жаловавшемуся на жару в камере главреду "Медиазоны" оказали помощь
13:25 12.02.2021 (обновлено: 13:42 12.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов в Тверском суде Москвы. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Арестованному в Москве главреду "Медиазоны" Сергею Смирнову, который пожаловался на давление из-за "адских условий" в камере, оказана медпомощь, созданы условия для проветривания, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Ранее в Telegram-канале "Смирнов под арестом" (ранее под названием "Смирнов" его вёл сам журналист, сейчас информацию обновляет редакция) сообщалось, что арестованный в Москве Смирнов пожаловался на ухудшение самочувствия из-за "адских условий" в новой камере.
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"Ситуация на контроле уполномоченного, Сергею Смирнову оказана необходимая медицинская помощь, состояние его здоровья контролируется медиками, в камере создана возможность для ее проветривания", - рассказала Потяева.
Тверской суд Москвы в среду на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января. Адвокаты арестованного сообщали, что арест связан с репостом шуточной записи в Twitter, в котором высмеивается внешнее сходство Сергея Смирнова и солиста группы "Тараканы" Дмитрия Спирина, снявшегося в ролике в поддержку штаба Алексея Навального.
На следующий день после ареста Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы с требованием проверить законность привлечения к ответственности Смирнова, поскольку "данное судебное решение вызвало резкую реакцию в журналистском сообществе". В понедельник законность ареста журналиста проверит Мосгорсуд.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
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