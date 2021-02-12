https://ria.ru/20210212/ombudsmen-1597198213.html

Жаловавшемуся на жару в камере главреду "Медиазоны" оказали помощь

Жаловавшемуся на жару в камере главреду "Медиазоны" оказали помощь

Арестованному в Москве главреду "Медиазоны" Сергею Смирнову, который пожаловался на давление из-за "адских условий" в камере, оказана медпомощь, созданы условия РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T13:25

2021-02-12T13:25

2021-02-12T13:42

россия

сергей смирнов

татьяна потяева

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Арестованному в Москве главреду "Медиазоны" Сергею Смирнову, который пожаловался на давление из-за "адских условий" в камере, оказана медпомощь, созданы условия для проветривания, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.Ранее в Telegram-канале "Смирнов под арестом" (ранее под названием "Смирнов" его вёл сам журналист, сейчас информацию обновляет редакция) сообщалось, что арестованный в Москве Смирнов пожаловался на ухудшение самочувствия из-за "адских условий" в новой камере."Ситуация на контроле уполномоченного, Сергею Смирнову оказана необходимая медицинская помощь, состояние его здоровья контролируется медиками, в камере создана возможность для ее проветривания", - рассказала Потяева.Тверской суд Москвы в среду на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января. Адвокаты арестованного сообщали, что арест связан с репостом шуточной записи в Twitter, в котором высмеивается внешнее сходство Сергея Смирнова и солиста группы "Тараканы" Дмитрия Спирина, снявшегося в ролике в поддержку штаба Алексея Навального.На следующий день после ареста Союз журналистов России направил обращение в компетентные органы с требованием проверить законность привлечения к ответственности Смирнова, поскольку "данное судебное решение вызвало резкую реакцию в журналистском сообществе". В понедельник законность ареста журналиста проверит Мосгорсуд.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/smirnov-1596582882.html

https://ria.ru/20210204/kamera-1596045001.html

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россия, сергей смирнов, татьяна потяева, москва, происшествия