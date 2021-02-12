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Адвокат назвал причину обыска в штабе Навального
Адвокат назвал причину обыска в штабе Навального
Сотрудники полиции приехали в московский штаб Алексея Навального в связи с сообщением о преступлении, заявил РИА Новости Владимир Воронин, адвокат сотрудницы... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T00:40
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россия
любовь соболь
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции приехали в московский штаб Алексея Навального в связи с сообщением о преступлении, заявил РИА Новости Владимир Воронин, адвокат сотрудницы ФБК* Любови Соболь.Ранее адвокат рассказал, что 12 сотрудников правоохранительных органов изымают из офиса печатную продукцию и документы. Отмечалось, что обыск в московском штабе Навального начался около часа назад."Обыск в штабе Навального проводится не по ранее заведённым делам, а в связи с сообщением о некоем преступлении", - сказал собеседник агентства.Защитник отметил, что его не известили, о каком преступлении идёт речь.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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россия, любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, происшествия

Адвокат назвал причину обыска в штабе Навального

00:40 12.02.2021
 
© РИА НовостиОглашение приговора Алексею Навальному в Московском городском суде. Кадр видео
Оглашение приговора Алексею Навальному в Московском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции приехали в московский штаб Алексея Навального в связи с сообщением о преступлении, заявил РИА Новости Владимир Воронин, адвокат сотрудницы ФБК* Любови Соболь.
Ранее адвокат рассказал, что 12 сотрудников правоохранительных органов изымают из офиса печатную продукцию и документы. Отмечалось, что обыск в московском штабе Навального начался около часа назад.
"Обыск в штабе Навального проводится не по ранее заведённым делам, а в связи с сообщением о некоем преступлении", - сказал собеседник агентства.
Защитник отметил, что его не известили, о каком преступлении идёт речь.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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РоссияЛюбовь СобольФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
 
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