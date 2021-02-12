https://ria.ru/20210212/obysk-1597132108.html

Адвокат назвал причину обыска в штабе Навального

Адвокат назвал причину обыска в штабе Навального

Сотрудники полиции приехали в московский штаб Алексея Навального в связи с сообщением о преступлении, заявил РИА Новости Владимир Воронин, адвокат сотрудницы... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T00:40

2021-02-12T00:40

2021-02-12T00:40

россия

любовь соболь

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции приехали в московский штаб Алексея Навального в связи с сообщением о преступлении, заявил РИА Новости Владимир Воронин, адвокат сотрудницы ФБК* Любови Соболь.Ранее адвокат рассказал, что 12 сотрудников правоохранительных органов изымают из офиса печатную продукцию и документы. Отмечалось, что обыск в московском штабе Навального начался около часа назад."Обыск в штабе Навального проводится не по ранее заведённым делам, а в связи с сообщением о некоем преступлении", - сказал собеседник агентства.Защитник отметил, что его не известили, о каком преступлении идёт речь.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, происшествия