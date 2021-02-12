https://ria.ru/20210212/obysk-1597132108.html
Адвокат назвал причину обыска в штабе Навального
Адвокат назвал причину обыска в штабе Навального
Сотрудники полиции приехали в московский штаб Алексея Навального в связи с сообщением о преступлении, заявил РИА Новости Владимир Воронин, адвокат сотрудницы... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T00:40
2021-02-12T00:40
2021-02-12T00:40
россия
любовь соболь
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595760183_391:94:1887:936_1920x0_80_0_0_59eadd7f66c038e139a72afad312c63c.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции приехали в московский штаб Алексея Навального в связи с сообщением о преступлении, заявил РИА Новости Владимир Воронин, адвокат сотрудницы ФБК* Любови Соболь.Ранее адвокат рассказал, что 12 сотрудников правоохранительных органов изымают из офиса печатную продукцию и документы. Отмечалось, что обыск в московском штабе Навального начался около часа назад."Обыск в штабе Навального проводится не по ранее заведённым делам, а в связи с сообщением о некоем преступлении", - сказал собеседник агентства.Защитник отметил, что его не известили, о каком преступлении идёт речь.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595760183_568:39:1763:936_1920x0_80_0_0_6ba40ecc95c624262011773e0173fcdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, происшествия