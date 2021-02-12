https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597291360.html

Суд отложил заседание по делу Навального о клевете на ветерана

Суд отложил заседание по делу Навального о клевете на ветерана

Суд в Москве провел второе заседание по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Процесс... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T22:43

2021-02-12T22:43

2021-02-12T23:02

россия

европейская внешнеполитическая служба

ив роше

алексей навальный

москва

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597168889_79:0:2934:1606_1920x0_80_0_0_a0847f9b1cffc614bcc48600baa93bd9.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Суд в Москве провел второе заседание по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Процесс запомнится небывалым количеством замечаний - их число превысило 20, хотя судья имела право удалить подсудимого из зала суда и продолжить слушание без него уже после третьего.Насколько сильно фамильярные высказывания в адрес участников процесса повлияли на их настроение, станет известно уже на следующем заседании - 16 февраля суд проведет прения сторон, в ходе которых прокурор, как предполагает адвокат Навального Ольга Михайлова, назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимого.ВетеранСам ветеран на предыдущем заседании отказался участвовать в процессе из-за некорректного поведения Навального.Прокурор зачитала его показания, в которых подробно изложены воспоминания о подвигах на Великой Отечественной войне. Гособвинитель рассказала о партизанском отряде, в котором состоял Артеменко. Ветеран вспоминает атаку на немецкий гарнизон, устроенные фашистам засады, разминирование деревни. После войны у него в теле остались два осколка снаряда, говорится в тексте показаний.Врач из поликлиники Сархан Кичибеков во время допроса заявил, что боли в сердце у ветерана возникли из-за эмоционального напряжения после просмотра видео с комментарием Навального. "Я 9 июня приехал на дом к Игнату Артеменко по вызову. Меня встретил его внук, там была сиделка и сам пациент, он находился в лежачем положении. Артеменко жаловался на боли в области сердца. Я поинтересовался о причинах боли, пациент отметил, что боли возникли на фоне эмоционального напряжения", - сказал Кичибеков в суде.ДипломатыПроцессы по делам Навального неизменно сопровождаются пристальным вниманием со стороны сотрудников иностранных посольств. Ранее на заседание по делу "Ив Роше" в отношении Навального в Мосгорсуд прибыли представители 14 государств. На прошлом заседании в Бабушкинском суде присутствовали представители посольств Великобритании и Франции, на сегодняшнее заседание приехали сотрудники посольств прибалтийских стран.Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано, комментируя присутствие дипломатов на заседаниях по делу Навального, назвал это нормальной дипломатической практикой, которая с соответствует международным нормам. "Это классическая дипломатическая практика. Когда это возможно, дипломатические миссии на месте наблюдают за судебными процессами, это абсолютно входит в их мандат и соответствует международным нормам. Мы наблюдаем за процедурами, это общее правило", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.В МИД РФ, комментируя действия западных посольств относительно несогласованных акций в России и присутствия дипломатов на суде по делу Навального, заявляли, что Москва будет работать по каждому подобному случаю. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявляла, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального - политическая акция, вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию.ЗамечанияВо время второго заседания Навальный получил ни один десяток замечаний от судьи за фамильярное обращение к участникам процесса.Навальный начал высказывать чересчур обширные возражения по отказу потерпевшего от участия в заседании, на что ему было сделано предупреждение о возможном удалении из зала суда за неподобающее поведение. Также он упрекал внука потерпевшего в "торговле дедом" и заявил, что не будет перед ним извиняться.Судья пригрозила ему удалением из зала суда, на что тот заявил: "Я вас сам удалю из зала суда". В ответ он получил еще одно замечание. Еще одно замечание он получил за фамильярное обращение к гособвинителю: "Дорогая моя". И еще одно, когда попросил ее "не облизывать пальцы", когда она листает тома уголовного дела.За "торговца дедом" он получил замечания два раза. И еще одно, когда назвал ветерана "куклой". Кроме того, ему сделали еще одно замечание за оскорбительные формулировки. Навальный сказал, что своими вопросами "нащупывает, какой вопрос устраивает судью". Саму судью нащупывать он не может, сказал подсудимый.В итоге он сравнил свое заседание суда с допросом у фашистов. "Допрос в фашистской комендатуре очень напоминает это заседание суда. В связи с чем, ваша честь, я прошу разрешения обращаться к вам не "ваша честь", а "оберштурмбанфюрер", пожалуйста", - сказал он. Подсудимый добавил, что если на стол судьи поставить немецкий пулемет, то она будет смотреться "отлично". В ответ судья назвала его поведение недопустимым.Вопрос об участии самого Навального в националистических "Русских маршах суд решил не прояснять, соответствующий вопрос прокурора суд снял."С 2007 года вы каждый год участвовали в "Русском марше", создали движение "Народ"..." - заявила прокурор, но судья прервала гособвинителя и сняла вопрос.

https://ria.ru/20210212/supruga-1597284469.html

https://ria.ru/20210212/zasedanie-1597190413.html

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597180500.html

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597181384.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

россия

москва

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, европейская внешнеполитическая служба, ив роше, алексей навальный, москва, франция