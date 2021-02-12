Суд в Москве отложил заседание по делу Навального о клевете на ветерана
20:44 12.02.2021 (обновлено: 20:46 12.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мировой суд столичного района Южное Медведково отложил на 16 февраля заседание по делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда.
"Отложить заседание на 16 февраля в 10.00", - сказала судья Вера Акимова.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
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