https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597282089.html

Суд в Москве отложил заседание по делу Навального о клевете на ветерана

Суд в Москве отложил заседание по делу Навального о клевете на ветерана

Мировой суд столичного района Южное Медведково отложил на 16 февраля заседание по делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T20:44

2021-02-12T20:44

2021-02-12T20:46

россия

ив роше

владимир путин

германия

алексей навальный

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мировой суд столичного района Южное Медведково отложил на 16 февраля заседание по делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда."Отложить заседание на 16 февраля в 10.00", - сказала судья Вера Акимова.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597281613.html

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россия, ив роше, владимир путин, германия, алексей навальный, москва