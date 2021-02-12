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Навальный признал, что мог оскорбить ветерана
Навальный признал, что мог оскорбить ветерана
Алексей Навальный заявил, что мог оскорбить ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и других участников ролика в поддержку поправок к Конституции, РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T20:41
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россия
ив роше
алексей навальный
владимир путин
москва
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Алексей Навальный заявил, что мог оскорбить ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и других участников ролика в поддержку поправок к Конституции, но не признал обвинение в клевете, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.По мнению подсудимого, называть его слова клеветой — "это бред". Он отметил, что даже эксперт-лингвист со стороны обвинения назвала его высказывания "оскорбительными, но оценочными"."Я не собираюсь скрывать своего негативного отношения к нынешней власти и к людям, которые ее поддерживают. &lt;...&gt; С политической точки зрения я всех людей из ролика оцениваю негативно. Но личной неприязни не испытываю ни к кому", — указал Навальный.Позднее Мировой суд столичного района Южное Медведково отложил заседание по делу о клевете до 10:00 мск 16 февраля.На сегодняшнем заседании Навальный получил от судьи множество замечаний за фамильярное обращение к участникам процесса. Самого потерпевшего он называл "куклой", внука ветерана обвинял в "торговле дедом", обращался к прокурору "дорогая моя" и грозился удалить судью. Замечания получали и его адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео в поддержку изменений в Конституцию. Наряду с представителями общественности в нем принял участие ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Основателю ФБК* вменяют клевету (часть 2 статьи 128.1 УК России), ему грозит штраф или принудительные работы. Виновным себя Навальный не признает.После того как Владимир Путин подписал закон об усилении уголовной ответственности за клевету, по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.Навальный сейчас находится в СИЗО, он ожидает вступления в силу решения о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, основатель ФБК* проведет в колонии два года восемь месяцев, если решение не удастся оспорить.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://radiosputnik.ria.ru/20210212/navalnyy-1597257387.html
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россия, ив роше, алексей навальный, владимир путин, москва, германия

Навальный признал, что мог оскорбить ветерана

20:41 12.02.2021 (обновлено: 21:18 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Алексей Навальный заявил, что мог оскорбить ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и других участников ролика в поддержку поправок к Конституции, но не признал обвинение в клевете, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Я высказал свое отношение (к ролику. — Прим. ред.). Это были оценочные суждения. Если не нравятся мои оценочные суждения, они могут считать, что я их оскорбил, пожаловаться на меня. Но никаких сведений я о них не распространял", — сказал Навальный в ходе допроса в качестве обвиняемого в Бабушкинском суде Москвы.

По мнению подсудимого, называть его слова клеветой — "это бред". Он отметил, что даже эксперт-лингвист со стороны обвинения назвала его высказывания "оскорбительными, но оценочными".
"Я не собираюсь скрывать своего негативного отношения к нынешней власти и к людям, которые ее поддерживают. <...> С политической точки зрения я всех людей из ролика оцениваю негативно. Но личной неприязни не испытываю ни к кому", — указал Навальный.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
Вчера, 17:56
Шесть томов о Навальном. Чтение дела о клевете заняло в суде два часа
Позднее Мировой суд столичного района Южное Медведково отложил заседание по делу о клевете до 10:00 мск 16 февраля.
На сегодняшнем заседании Навальный получил от судьи множество замечаний за фамильярное обращение к участникам процесса. Самого потерпевшего он называл "куклой", внука ветерана обвинял в "торговле дедом", обращался к прокурору "дорогая моя" и грозился удалить судью. Замечания получали и его адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео в поддержку изменений в Конституцию. Наряду с представителями общественности в нем принял участие ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Основателю ФБК* вменяют клевету (часть 2 статьи 128.1 УК России), ему грозит штраф или принудительные работы. Виновным себя Навальный не признает.
После того как Владимир Путин подписал закон об усилении уголовной ответственности за клевету, по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
Навальный сейчас находится в СИЗО, он ожидает вступления в силу решения о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, основатель ФБК* проведет в колонии два года восемь месяцев, если решение не удастся оспорить.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
Вчера, 16:39
Судья сделала очередное замечание Навальному за выкрик в адрес прокурора
 
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