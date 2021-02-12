https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597281613.html

Навальный признал, что мог оскорбить ветерана

Навальный признал, что мог оскорбить ветерана

Алексей Навальный заявил, что мог оскорбить ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и других участников ролика в поддержку поправок к Конституции, РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T20:41

2021-02-12T20:41

2021-02-12T21:18

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Алексей Навальный заявил, что мог оскорбить ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и других участников ролика в поддержку поправок к Конституции, но не признал обвинение в клевете, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.По мнению подсудимого, называть его слова клеветой — "это бред". Он отметил, что даже эксперт-лингвист со стороны обвинения назвала его высказывания "оскорбительными, но оценочными"."Я не собираюсь скрывать своего негативного отношения к нынешней власти и к людям, которые ее поддерживают. <...> С политической точки зрения я всех людей из ролика оцениваю негативно. Но личной неприязни не испытываю ни к кому", — указал Навальный.Позднее Мировой суд столичного района Южное Медведково отложил заседание по делу о клевете до 10:00 мск 16 февраля.На сегодняшнем заседании Навальный получил от судьи множество замечаний за фамильярное обращение к участникам процесса. Самого потерпевшего он называл "куклой", внука ветерана обвинял в "торговле дедом", обращался к прокурору "дорогая моя" и грозился удалить судью. Замечания получали и его адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео в поддержку изменений в Конституцию. Наряду с представителями общественности в нем принял участие ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Основателю ФБК* вменяют клевету (часть 2 статьи 128.1 УК России), ему грозит штраф или принудительные работы. Виновным себя Навальный не признает.После того как Владимир Путин подписал закон об усилении уголовной ответственности за клевету, по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.Навальный сейчас находится в СИЗО, он ожидает вступления в силу решения о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, основатель ФБК* проведет в колонии два года восемь месяцев, если решение не удастся оспорить.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/navalnyy-1597257387.html

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597240329.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ив роше, алексей навальный, владимир путин, москва, германия