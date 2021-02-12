https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597253983.html

Лингвист в суде подтвердила, что Навальный оскорбил ветерана

Лингвист в суде подтвердила, что Навальный оскорбил ветерана

Эксперт-лингвист со стороны обвинения Альбина Глотова подтвердила, что в высказывании Алексея Навального об участниках ролика в поддержку поправок в Конституцию РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T17:40

2021-02-12T17:40

2021-02-12T20:30

алексей навальный

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597168889_79:0:2934:1606_1920x0_80_0_0_a0847f9b1cffc614bcc48600baa93bd9.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Эксперт-лингвист со стороны обвинения Альбина Глотова подтвердила, что в высказывании Алексея Навального об участниках ролика в поддержку поправок в Конституцию было оскорбление, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.На вопрос прокурора, получала ли она какие-либо блага от заказчиков экспертизы, старший эксперт судебно-экспертного центра СК Глотова ответила отрицательно.Свидетель также рассказала, какие научные труды и литературу использовала в ходе экспертизы: в списке материалов вторым номером стоит работа эксперта защиты, профессора Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Анатолия Баранова."Анатолий Баранов является значимой фигурой в области лингвистики, его работа была использована наряду с работами других ученых", — сказала Глотова.Защита Навального начала представлять свои доказательства: сначала заключение профессора Института русского языка РАН Анатолия Баранова о том, что в словах Навального не было клеветы. Суд отказался пустить на процесс самого лингвиста, который выступает в роли свидетеля и, по словам адвоката Ольги Михайловой, "ждет на морозе и <...> мерзнет".После этого для ознакомления прокурора с материалами, представленными защитой, объявили перерыв на 15 минут.После перерыва начался допрос самого Баранова. По его словам, Навальный употребил в адрес участников видеоролика слова с негативной оценкой, но в переносном значении."Все слова, которые в выражении есть, передают негативное значение: "голубчики", "холуй" и прочие — это все негативная оценка. Основная сложность со словом "предатели", оно используется в двух значениях. Прямое — изменник родине, второе — переносное. Так могут назвать человека, чтобы передать к нему негативную оценку", — заявил Баранов.Эксперт защиты отметил, что все сказанные подсудимым слова не могут быть клеветой, поскольку это оценка, а не утверждение — то есть их нельзя проверить на соответствие действительности.После допроса свидетеля Навальный заявил ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы. Адвокаты поддержали своего подзащитного и предложили судье самой посмотреть на подписи ветерана: по их словам, разницу можно увидеть невооруженным глазом. Суд исследовал подписи Артеменко в разных документах и пришел к выводу, что экспертизы в не требуется.Ранее на заседании Навальный получил от судьи множество замечаний за фамильярное обращение к участникам процесса. Самого потерпевшего он называл "куклой", внука ветерана обвинял в "торговле дедом", обращался к прокурору "дорогая моя" и грозился удалить судью. После очередного выпада Навального лишили права задавать вопросы Глотовой. Замечания получали и его адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео в поддержку изменений в Конституцию. Наряду с представителями общественности в нем принял участие ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Основателю ФБК* вменяют клевету (часть 2 статьи 128.1 УК РФ), ему грозит штраф или принудительные работы. Виновным себя он не признает.После того как Владимир Путин подписал закон об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.Навальный сейчас находится в СИЗО и он ожидает вступления в силу решения о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, основатель ФБК* проведет в колонии два года восемь месяцев, если решение не удастся оспорить.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210212/zasedanie-1597190413.html

https://ria.ru/20210211/kompensatsii-1597111798.html

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597254118.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, москва, общество