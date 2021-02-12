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Участники пикета в Риге призвали Навального извиниться перед ветераном
Участники пикета в Риге призвали Навального извиниться перед ветераном
Представители Латвийской ассоциации борцов антигитлеровской коалиции (ЛАКСА) и Ассоциации малолетних узников концлагерей провели пикет у посольства России в... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:45
2021-02-12T13:47
россия
ив роше
алексей навальный
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латвия
рига
общество
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РИГА, 12 фев - РИА Новости. Представители Латвийской ассоциации борцов антигитлеровской коалиции (ЛАКСА) и Ассоциации малолетних узников концлагерей провели пикет у посольства России в Риге, на котором обратились с призывом извиниться перед ветераном Игнатом Артеменко к Алексею Навальному, обвиняемому в клевете на мужчину, передает Sputnik Латвия.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа 2020 года суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились."Представители Латвийской ассоциации борцов антигитлеровской коалиции (ЛАКСА) и Ассоциации малолетних узников концлагерей провели у посольства России в Латвии пикет в поддержку ветерана Игната Артеменко, которого оскорбил Алексей Навальный", - пишет Sputnik.Как отмечает агентство, акцию остановили полицейские в соответствии с правилами режима чрезвычайной ситуации. Организатор акции, глава ЛАКСА Галина Муштавинская рассказала, что в ее организации состоят почти 800 человек, и все они выразили протест против действий Навального. "Навальный хочет учинить переворот в России и оскорбил заслуженного ветерана", - подчеркнула Муштавинская, объясняя, почему она и ее соратники вышли к посольству.Как добавляет Sputnik, другая участница акции Надежда отметила, что вышедшие на пикет хотят, чтобы Навальный извинился. "Мы хотим, чтобы Навальный извинился. Ну что же это такое, дошло до того, что он так обозвал ветерана войны. Это же некрасиво", - заявила участница акции. Также свое возмущение высказал бывший малолетний узник концлагеря Саласпилс Владимир: "Я ведь это могу и к себе отнести, я такой же ветеран. И что теперь, меня оскорблять будут эти вот все Навальные? Как он имеет право такое говорить?".По информации агентства, в руках у собравшихся были плакаты "Извинись перед ветераном, Навальный", но оперативно прибывшая полиция запретила их разворачивать, поскольку это уже признак массовой акции. Как отмечает Sputnik, во время акции на том же месте в поддержку Навального 23 января отношение к протестующим было другим: полиция сначала не просила убирать плакаты, а только предупреждала о социальной дистанции. Только спустя час стражи порядка попросили всех разойтись.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание - лишение свободы - однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.
https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597197448.html
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россия, ив роше, алексей навальный, владимир путин, латвия, рига, общество

Участники пикета в Риге призвали Навального извиниться перед ветераном

13:45 12.02.2021 (обновлено: 13:47 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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РИГА, 12 фев - РИА Новости. Представители Латвийской ассоциации борцов антигитлеровской коалиции (ЛАКСА) и Ассоциации малолетних узников концлагерей провели пикет у посольства России в Риге, на котором обратились с призывом извиниться перед ветераном Игнатом Артеменко к Алексею Навальному, обвиняемому в клевете на мужчину, передает Sputnik Латвия.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа 2020 года суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
"Представители Латвийской ассоциации борцов антигитлеровской коалиции (ЛАКСА) и Ассоциации малолетних узников концлагерей провели у посольства России в Латвии пикет в поддержку ветерана Игната Артеменко, которого оскорбил Алексей Навальный", - пишет Sputnik.
Как отмечает агентство, акцию остановили полицейские в соответствии с правилами режима чрезвычайной ситуации. Организатор акции, глава ЛАКСА Галина Муштавинская рассказала, что в ее организации состоят почти 800 человек, и все они выразили протест против действий Навального. "Навальный хочет учинить переворот в России и оскорбил заслуженного ветерана", - подчеркнула Муштавинская, объясняя, почему она и ее соратники вышли к посольству.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
13:25
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Как добавляет Sputnik, другая участница акции Надежда отметила, что вышедшие на пикет хотят, чтобы Навальный извинился. "Мы хотим, чтобы Навальный извинился. Ну что же это такое, дошло до того, что он так обозвал ветерана войны. Это же некрасиво", - заявила участница акции. Также свое возмущение высказал бывший малолетний узник концлагеря Саласпилс Владимир: "Я ведь это могу и к себе отнести, я такой же ветеран. И что теперь, меня оскорблять будут эти вот все Навальные? Как он имеет право такое говорить?".
По информации агентства, в руках у собравшихся были плакаты "Извинись перед ветераном, Навальный", но оперативно прибывшая полиция запретила их разворачивать, поскольку это уже признак массовой акции. Как отмечает Sputnik, во время акции на том же месте в поддержку Навального 23 января отношение к протестующим было другим: полиция сначала не просила убирать плакаты, а только предупреждала о социальной дистанции. Только спустя час стражи порядка попросили всех разойтись.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание - лишение свободы - однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
11:37
Судья отклонила ходатайство защиты Навального о своем отводе
 
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