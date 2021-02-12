Судья по делу Навального отклонила более 20 вопросов подсудимого
13:31 12.02.2021 (обновлено: 13:56 12.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мировая судья столичного района Южное Медведково отклонила более 20 вопросов Алексея Навального и его адвокатов по делу о клевете на ветерана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Эти вопросы блогер адресовал свидетелю Алексею Лукину, который написал заявление в Следственный комитет из-за комментария Навального в адрес Игната Артеменко.
Навального интересовали политические взгляды свидетеля, а также его мнение о проблеме свободы слова в интернете. Почти все вопросы подсудимого судья сочла не имеющими отношение к делу.
Сам Лукин рассказал, что написал заявление, сочтя слова блогера клеветой: "Слово "предатель" в отношении гражданского человека еще можно счесть оскорблением, но в отношении ветерана - это клевета".
Адвокаты Навального в ходе допроса пытались выяснить, понимает ли Лукин разницу между клеветой и оценочным суждением, однако судья отклонила эти вопросы как не относящиеся к делу.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.