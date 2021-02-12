https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597200410.html

Судья по делу Навального отклонила более 20 вопросов подсудимого

Судья по делу Навального отклонила более 20 вопросов подсудимого

Мировая судья столичного района Южное Медведково отклонила более 20 вопросов Алексея Навального и его адвокатов по делу о клевете на ветерана, передает... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T13:31

2021-02-12T13:31

2021-02-12T13:56

ив роше

владимир путин

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россия

алексей навальный

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мировая судья столичного района Южное Медведково отклонила более 20 вопросов Алексея Навального и его адвокатов по делу о клевете на ветерана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Эти вопросы блогер адресовал свидетелю Алексею Лукину, который написал заявление в Следственный комитет из-за комментария Навального в адрес Игната Артеменко.Навального интересовали политические взгляды свидетеля, а также его мнение о проблеме свободы слова в интернете. Почти все вопросы подсудимого судья сочла не имеющими отношение к делу.Сам Лукин рассказал, что написал заявление, сочтя слова блогера клеветой: "Слово "предатель" в отношении гражданского человека еще можно счесть оскорблением, но в отношении ветерана - это клевета".Адвокаты Навального в ходе допроса пытались выяснить, понимает ли Лукин разницу между клеветой и оценочным суждением, однако судья отклонила эти вопросы как не относящиеся к делу.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597180500.html

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597200937.html

https://ria.ru/20210212/zamechaniya-1597194964.html

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ив роше, владимир путин, германия, россия, алексей навальный, происшествия