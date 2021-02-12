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Адвокат предложил поставить Навальному двойку по уголовному процессу
Адвокат предложил поставить Навальному двойку по уголовному процессу
Алексей Навальный, обвиняемый в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, на заседании суда выглядит юристом-двоечником, считает адвокат, кандидат... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:25
2021-02-12T13:44
россия
алексей навальный
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Алексей Навальный, обвиняемый в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, на заседании суда выглядит юристом-двоечником, считает адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин.На сегодняшнем заседании судья многократно делала Навальному замечания из-за его оскорбительных высказываний и даже объявила небольшой перерыв, чтобы подсудимый мог успокоиться.Он отметил, что Навальный, находясь в "аквариуме", "ведет себя как тигр в клетке": не стоит на месте, кусает губы, теребит ручку.Эксперт посчитал, что у отказа Навального извиниться перед ветераном есть "скрытый мотив - оправдание фашизма, либерального фашизма"."Продолжая оскорбления, называет ветерана "куклой", звучит фраза "медальки". Человек не понимает, где находится. А если понимает, то делает это абсолютно умышленно, искажая суть процесса и пытаясь дискредитировать российский суд", - добавил Зорин.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
https://ria.ru/20210212/zamechaniya-1597194964.html
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россия, алексей навальный, общество

Адвокат предложил поставить Навальному двойку по уголовному процессу

13:25 12.02.2021 (обновлено: 13:44 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Алексей Навальный, обвиняемый в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, на заседании суда выглядит юристом-двоечником, считает адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин.
На сегодняшнем заседании судья многократно делала Навальному замечания из-за его оскорбительных высказываний и даже объявила небольшой перерыв, чтобы подсудимый мог успокоиться.
"Человек имеет юридическое образование и не знает, кто является председательствующим в процессе. Мы можем его характеризовать как плохого юриста. Ему по уголовному процессу - двойка! Как он пытается пересмотреть диссертации у людей, надо пересмотреть его юридическое образование", - сказал Зорин РИА Новости.
Он отметил, что Навальный, находясь в "аквариуме", "ведет себя как тигр в клетке": не стоит на месте, кусает губы, теребит ручку.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
13:13
Навальный получил более десяти замечаний от судьи за оскорбления
"Опять признаки истеричности. И признаки социопатии, раз кидается на прокурора, называет "дорогой" девушку, с которой он не знаком, хочет "прощупать" судью. Можно выделить и сексуальный подтекст", - полагает Зорин.
Эксперт посчитал, что у отказа Навального извиниться перед ветераном есть "скрытый мотив - оправдание фашизма, либерального фашизма".
"Продолжая оскорбления, называет ветерана "куклой", звучит фраза "медальки". Человек не понимает, где находится. А если понимает, то делает это абсолютно умышленно, искажая суть процесса и пытаясь дискредитировать российский суд", - добавил Зорин.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 12:37
Захарова рассказала о влиянии Запада на акции сторонников Навального
 
РоссияАлексей НавальныйОбщество
 
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