https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597197448.html
Адвокат предложил поставить Навальному двойку по уголовному процессу
Адвокат предложил поставить Навальному двойку по уголовному процессу
Алексей Навальный, обвиняемый в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, на заседании суда выглядит юристом-двоечником, считает адвокат, кандидат... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:25
2021-02-12T13:25
2021-02-12T13:44
россия
алексей навальный
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Алексей Навальный, обвиняемый в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, на заседании суда выглядит юристом-двоечником, считает адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин.На сегодняшнем заседании судья многократно делала Навальному замечания из-за его оскорбительных высказываний и даже объявила небольшой перерыв, чтобы подсудимый мог успокоиться.Он отметил, что Навальный, находясь в "аквариуме", "ведет себя как тигр в клетке": не стоит на месте, кусает губы, теребит ручку.Эксперт посчитал, что у отказа Навального извиниться перед ветераном есть "скрытый мотив - оправдание фашизма, либерального фашизма"."Продолжая оскорбления, называет ветерана "куклой", звучит фраза "медальки". Человек не понимает, где находится. А если понимает, то делает это абсолютно умышленно, искажая суть процесса и пытаясь дискредитировать российский суд", - добавил Зорин.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
https://ria.ru/20210212/zamechaniya-1597194964.html
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россия, алексей навальный, общество
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Алексей Навальный
, обвиняемый в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, на заседании суда выглядит юристом-двоечником, считает адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин.
На сегодняшнем заседании судья многократно делала Навальному замечания из-за его оскорбительных высказываний и даже объявила небольшой перерыв, чтобы подсудимый мог успокоиться.
"Человек имеет юридическое образование и не знает, кто является председательствующим в процессе. Мы можем его характеризовать как плохого юриста. Ему по уголовному процессу - двойка! Как он пытается пересмотреть диссертации у людей, надо пересмотреть его юридическое образование", - сказал Зорин РИА Новости.
Он отметил, что Навальный, находясь в "аквариуме", "ведет себя как тигр в клетке": не стоит на месте, кусает губы, теребит ручку.
"Опять признаки истеричности. И признаки социопатии, раз кидается на прокурора, называет "дорогой" девушку, с которой он не знаком, хочет "прощупать" судью. Можно выделить и сексуальный подтекст", - полагает Зорин.
Эксперт посчитал, что у отказа Навального извиниться перед ветераном есть "скрытый мотив - оправдание фашизма, либерального фашизма".
"Продолжая оскорбления, называет ветерана "куклой", звучит фраза "медальки". Человек не понимает, где находится. А если понимает, то делает это абсолютно умышленно, искажая суть процесса и пытаясь дискредитировать российский суд", - добавил Зорин.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.