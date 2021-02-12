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Навальный обжаловал замену условного срока на реальный
Навальный обжаловал замену условного срока на реальный
Решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше" обжаловано, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Симоновского суда Москвы... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:01
2021-02-12T12:01
замена условного срока навального
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше" обжаловано, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Кристина Швадченко."В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Навального", - рассказала она. Кроме того, сегодня же ожидается поступление жалобы от защиты блогера.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Как установил суд, в рамках махинации с "Ив Роше" Навальный с братом похитили более 30 миллионов рублей, обманом убедив указанную компанию и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.Кроме того, сегодня в Бабушкинском суде проходит очередное заседание по другому уголовному делу против Навального - о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597152280.html
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замена условного срока навального, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия

Навальный обжаловал замену условного срока на реальный

12:01 12.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше" обжаловано, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Кристина Швадченко.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Навального", - рассказала она. Кроме того, сегодня же ожидается поступление жалобы от защиты блогера.
Сотрудники Федеральной службы служебных приставов у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
09:54
Более десяти иностранных СМИ аккредитовались на суд по делу Навального
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.
Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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Адвокат рассказал об изъятии ряда предметов в штабе Навального
Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Как установил суд, в рамках махинации с "Ив Роше" Навальный с братом похитили более 30 миллионов рублей, обманом убедив указанную компанию и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.
Кроме того, сегодня в Бабушкинском суде проходит очередное заседание по другому уголовному делу против Навального - о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
 
Замена условного срока НавальногоИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваПроисшествия
 
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