https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597174241.html

Навальный обжаловал замену условного срока на реальный

Навальный обжаловал замену условного срока на реальный

Решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше" обжаловано, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Симоновского суда Москвы... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:01

2021-02-12T12:01

2021-02-12T12:01

замена условного срока навального

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше" обжаловано, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Кристина Швадченко."В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Навального", - рассказала она. Кроме того, сегодня же ожидается поступление жалобы от защиты блогера.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.Как установил суд, в рамках махинации с "Ив Роше" Навальный с братом похитили более 30 миллионов рублей, обманом убедив указанную компанию и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.Кроме того, сегодня в Бабушкинском суде проходит очередное заседание по другому уголовному делу против Навального - о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597152280.html

https://ria.ru/20210212/shtab-1597163766.html

москва

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замена условного срока навального, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия