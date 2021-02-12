https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597171785.html
Ветеран отказался участвовать в заседании суда из-за поведения Навального
Ветеран отказался участвовать в заседании суда из-за поведения Навального
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко отказался участвовать в заседании по делу о клевете, сославшись на "некорректное поведение" Алексея... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T11:48
2021-02-12T11:48
2021-02-12T12:18
алексей навальный
общество
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко отказался участвовать в заседании по делу о клевете, сославшись на "некорректное поведение" Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда.Главврач поликлиники также заявила, что Артеменко не может присутствовать в суде, поскольку у него множество хронических болезней сердечной системы и легких. Защита ходатайствовала об отводе судьи Веры Акимовой. Юрист Ольга Михайлова усомнилась в ее беспристрастности и компетентности, об этом же высказался и Навальный. Акимова сделала ему несколько замечаний и пригрозила удалить его из зала. Прошение судья отклонила.Обвиняемому также сделали замечание за оскорбительные формулировки: он сказал, что своими вопросами "нащупывает, какой вопрос устраивает судью".После нескольких замечаний судья имеет право удалить подсудимого из зала до окончания процесса. Дальше дело вплоть до последнего слова может слушаться без него.В пятницу показания дает внук пенсионера Игорь Колесников. Ранее свидетель заявил, что ни он, ни его дедушка не писали заявлений на Навального. Однако оно появилось в материалах дела с подписью фронтовика. Обвиняемый попросил Колесникова ознакомиться с заявлением, после чего тот сделал вывод, что его написал сам Артеменко.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Блогеру вменяют клевету, ему грозит штраф или принудительные работы. Виновным себя он не признает.На прошлом заседании по видеосвязи допросили потерпевшего. Судье пришлось прерывать процесс на час с лишним после того, как Артеменко стало плохо. Ему вызвали скорую помощь. Затем часть показаний ветерана зачитала прокурор. Суд также допросил двух свидетелей: соседку Артеменко и его сиделку, которые одними из первых обнаружили "оскорбительные комментарии" подсудимого в Сети. С просьбой отложить заседание до 12 февраля выступила прокурор "из-за окончания рабочего дня".
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Кадры с Навальным из зала суда
Продолжение рассмотрения уголовного дела в отношении Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко
2021-02-12T11:48
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РИА Новости
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алексей навальный, общество
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко отказался участвовать в заседании по делу о клевете, сославшись на "некорректное поведение" Алексея Навального
, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда.
Главврач поликлиники также заявила, что Артеменко не может присутствовать в суде, поскольку у него множество хронических болезней сердечной системы и легких.
Защита ходатайствовала об отводе судьи Веры Акимовой. Юрист Ольга Михайлова
усомнилась в ее беспристрастности и компетентности, об этом же высказался и Навальный. Акимова сделала ему несколько замечаний и пригрозила удалить его из зала. Прошение судья отклонила.
"Я вас сам удалю из зала суда", — ответил он и получил еще одно предупреждение.
Обвиняемому также сделали замечание за оскорбительные формулировки: он сказал, что своими вопросами "нащупывает, какой вопрос устраивает судью".
После нескольких замечаний судья имеет право удалить подсудимого из зала до окончания процесса. Дальше дело вплоть до последнего слова может слушаться без него.
В пятницу показания дает внук пенсионера Игорь Колесников. Ранее свидетель заявил, что ни он, ни его дедушка не писали заявлений на Навального. Однако оно появилось в материалах дела с подписью фронтовика. Обвиняемый попросил Колесникова ознакомиться с заявлением, после чего тот сделал вывод, что его написал сам Артеменко.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Блогеру вменяют клевету, ему грозит штраф или принудительные работы. Виновным себя он не признает.
На прошлом заседании по видеосвязи допросили потерпевшего. Судье пришлось прерывать процесс на час с лишним после того, как Артеменко стало плохо. Ему вызвали скорую помощь. Затем часть показаний ветерана зачитала прокурор. Суд также допросил двух свидетелей: соседку Артеменко и его сиделку, которые одними из первых обнаружили "оскорбительные комментарии" подсудимого в Сети. С просьбой отложить заседание до 12 февраля выступила прокурор "из-за окончания рабочего дня".