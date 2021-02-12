https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597154078.html
Суд возобновил слушания по делу против Навального о клевете на ветерана
Суд возобновил слушания по делу против Навального о клевете на ветерана
Судья Вера Акимова возобновила заседание по делу о клевете на ветерана, в которой обвиняют Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T10:04
2021-02-12T10:04
2021-02-12T11:37
алексей навальный
общество
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Судья Вера Акимова возобновила заседание по делу о клевете на ветерана, в которой обвиняют Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда.Через три минуты после начала слушания судья сделала замечание обвиняемому и его адвокату Ольге Михайловой за нарушение регламента. Защита попросила отвода судьи, поскольку не считает ее беспристрастной. Туда допустили лишь участников процесса и ограниченное число журналистов. Навального доставили в суд из СИЗО, где он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Блогеру вменяют клевету, ему грозит штраф или принудительные работы. Виновным себя он не признает.На прошлом заседании 5 февраля по видеосвязи допросили потерпевшего. Судье пришлось прерывать процесс на час с лишним после того, как Артеменко стало плохо. Ему вызвали скорую помощь. Затем часть показаний ветерана зачитала прокурор. Суд также допросил двух свидетелей: соседку Артеменко и его сиделку, которые одними из первых обнаружили "оскорбительные комментарии" подсудимого в Сети. С просьбой отложить заседание до 12 февраля выступила прокурор "из-за окончания рабочего дня".В пятницу показания дает внук пенсионера Игорь Колесников. Ранее свидетель заявил, что ни он, ни его дедушка не писали заявлений в правоохранительные органы на Навального.
https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597150003.html
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алексей навальный, общество
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Судья Вера Акимова возобновила заседание по делу о клевете на ветерана, в которой обвиняют Алексея Навального
, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда.
Через три минуты после начала слушания судья сделала замечание обвиняемому и его адвокату Ольге Михайловой
за нарушение регламента. Защита попросила отвода судьи, поскольку не считает ее беспристрастной.
Туда допустили лишь участников процесса и ограниченное число журналистов. Навального доставили в суд из СИЗО, где он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше
" на 3,5 года колонии.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Блогеру вменяют клевету, ему грозит штраф или принудительные работы. Виновным себя он не признает.
На прошлом заседании 5 февраля по видеосвязи допросили потерпевшего. Судье пришлось прерывать процесс на час с лишним после того, как Артеменко стало плохо. Ему вызвали скорую помощь. Затем часть показаний ветерана зачитала прокурор. Суд также допросил двух свидетелей: соседку Артеменко и его сиделку, которые одними из первых обнаружили "оскорбительные комментарии" подсудимого в Сети. С просьбой отложить заседание до 12 февраля выступила прокурор "из-за окончания рабочего дня".
В пятницу показания дает внук пенсионера Игорь Колесников. Ранее свидетель заявил, что ни он, ни его дедушка не писали заявлений в правоохранительные органы на Навального.