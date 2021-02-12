https://ria.ru/20210212/nagrada-1597171179.html

Путин присвоил звание Героя Труда академику Дедову

Путин присвоил звание Героя Труда академику Дедову

Президент России Владимир Путин присвоил академику Ивану Дедову звание Героя Труда, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T11:46

2021-02-12T11:46

2021-02-12T11:50

россия

иван дедов

российская академия наук

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил академику Ивану Дедову звание Героя Труда, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации."За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда РФ Дедову Ивану Ивановичу - президенту федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии", - говорится в указе.Президент ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава, главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов в пятницу отмечает 80-летие.

https://ria.ru/20210212/dedov-1597147294.html

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россия, иван дедов, российская академия наук, владимир путин, общество