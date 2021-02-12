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Путин присвоил звание Героя Труда академику Дедову
Путин присвоил звание Героя Труда академику Дедову
Президент России Владимир Путин присвоил академику Ивану Дедову звание Героя Труда, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T11:46
2021-02-12T11:50
россия
иван дедов
российская академия наук
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил академику Ивану Дедову звание Героя Труда, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации."За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда РФ Дедову Ивану Ивановичу - президенту федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии", - говорится в указе.Президент ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава, главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов в пятницу отмечает 80-летие.
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россия, иван дедов, российская академия наук, владимир путин, общество

Путин присвоил звание Героя Труда академику Дедову

11:46 12.02.2021 (обновлено: 11:50 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочая встреча президента РФ В.Путина с президентом Российской академии медицинских наук И. Дедовым
Рабочая встреча президента РФ В.Путина с президентом Российской академии медицинских наук И. Дедовым - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил академику Ивану Дедову звание Героя Труда, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда РФ Дедову Ивану Ивановичу - президенту федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии", - говорится в указе.
Президент ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава, главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов в пятницу отмечает 80-летие.
Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов на церемонии вручения Государственных премий 2017 года. 12 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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РоссияИван ДедовРоссийская академия наукВладимир ПутинОбщество
 
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