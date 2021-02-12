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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210212/laboratorii-1597137610.html
Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
Тесты на определение коронавируса с начала пандемии принесли российским частным лабораториям около 42 миллиардов рублей выручки, подсчитала для РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T05:04
2021-02-12T05:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
рэу имени г. в. плеханова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
экономика
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Тесты на определение коронавируса с начала пандемии принесли российским частным лабораториям около 42 миллиардов рублей выручки, подсчитала для РИА Новости доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.Собеседница агентства также отметила, что такие тесты стали для частных лабораторий спасением весной прошлого года, когда из-за коронавирусных ограничений поток традиционных исследований почти иссяк."По данным Роспотребнадзора, по состоянию на февраль 2021 года в РФ проведено более 105,3 миллионов лабораторных исследований на наличие коронавируса, из них коммерческих только 15–20%. Остальное — те, которые выполняются за счет государства. В отдельных регионах доля коммерческой медицины может быть и выше", - сказала она.Она уточнила, что в мае 2020 года проводилось около 175,3 тысяч коммерческих тестов в день. Взрывной рост начался в июне - 343,6 тысячи тестов в сутки, а пиковыми стали для лабораторий октябрь-декабрь, когда суточное число выполненных тестов варьировалось около 520 тысяч."Массовые тесты на COVID-19 повлияли на средний чек в медицинских лабораториях: он вырос с 1742 рублей в I квартале 2020 года до 1940 рублей летом. Это примерно соответствует ценам на такую услугу в крупных сетях", - добавила эксперт.Рост выручки, по словам Лебединской, подтверждают и данные эквайринга: в октябре в России выручка медицинских лабораторий выросла на 22%, а количество транзакций с их участием - на 25%. "Наиболее значительный прирост показали лаборатории, в которых проводится тестирование на коронавирус. У них в октябре выручка выросла на 30% по сравнению с предыдущим месяцем и на 70% - по сравнению с прошлым годом. Исключение составил Московский регион: на 12% по объему и на 16% по количеству транзакций. Вместе с тем, если сравнивать с прошлым годом, оборот медицинских лабораторий в Москве вырос в два раза", - заключила она.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, рэу имени г. в. плеханова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, экономика

Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию

05:04 12.02.2021
 
© Depositphotos / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Depositphotos / Alexander Raths
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Тесты на определение коронавируса с начала пандемии принесли российским частным лабораториям около 42 миллиардов рублей выручки, подсчитала для РИА Новости доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
"При средней стоимости теста в 2,3 тысячи рублей и с учетом того, что существенную часть спроса формируют юрлица-работодатели, которым диагностические лаборатории готовы предоставить существенный дисконт (до 30%), объём выручки, полученный коммерческими лабораториями должен составить по самым скромным подсчетам около 42 миллиардов рублей", - сказала она.
Собеседница агентства также отметила, что такие тесты стали для частных лабораторий спасением весной прошлого года, когда из-за коронавирусных ограничений поток традиционных исследований почти иссяк.
"По данным Роспотребнадзора, по состоянию на февраль 2021 года в РФ проведено более 105,3 миллионов лабораторных исследований на наличие коронавируса, из них коммерческих только 15–20%. Остальное — те, которые выполняются за счет государства. В отдельных регионах доля коммерческой медицины может быть и выше", - сказала она.
Она уточнила, что в мае 2020 года проводилось около 175,3 тысяч коммерческих тестов в день. Взрывной рост начался в июне - 343,6 тысячи тестов в сутки, а пиковыми стали для лабораторий октябрь-декабрь, когда суточное число выполненных тестов варьировалось около 520 тысяч.
"Массовые тесты на COVID-19 повлияли на средний чек в медицинских лабораториях: он вырос с 1742 рублей в I квартале 2020 года до 1940 рублей летом. Это примерно соответствует ценам на такую услугу в крупных сетях", - добавила эксперт.
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Рост выручки, по словам Лебединской, подтверждают и данные эквайринга: в октябре в России выручка медицинских лабораторий выросла на 22%, а количество транзакций с их участием - на 25%. "Наиболее значительный прирост показали лаборатории, в которых проводится тестирование на коронавирус. У них в октябре выручка выросла на 30% по сравнению с предыдущим месяцем и на 70% - по сравнению с прошлым годом. Исключение составил Московский регион: на 12% по объему и на 16% по количеству транзакций. Вместе с тем, если сравнивать с прошлым годом, оборот медицинских лабораторий в Москве вырос в два раза", - заключила она.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваЭкономика
 
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