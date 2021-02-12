https://ria.ru/20210212/laboratorii-1597137610.html

Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию

Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию

Тесты на определение коронавируса с начала пандемии принесли российским частным лабораториям около 42 миллиардов рублей выручки, подсчитала для РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T05:04

2021-02-12T05:04

2021-02-12T05:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

рэу имени г. в. плеханова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_db719b49054d487ca91150be74e4666e.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Тесты на определение коронавируса с начала пандемии принесли российским частным лабораториям около 42 миллиардов рублей выручки, подсчитала для РИА Новости доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.Собеседница агентства также отметила, что такие тесты стали для частных лабораторий спасением весной прошлого года, когда из-за коронавирусных ограничений поток традиционных исследований почти иссяк."По данным Роспотребнадзора, по состоянию на февраль 2021 года в РФ проведено более 105,3 миллионов лабораторных исследований на наличие коронавируса, из них коммерческих только 15–20%. Остальное — те, которые выполняются за счет государства. В отдельных регионах доля коммерческой медицины может быть и выше", - сказала она.Она уточнила, что в мае 2020 года проводилось около 175,3 тысяч коммерческих тестов в день. Взрывной рост начался в июне - 343,6 тысячи тестов в сутки, а пиковыми стали для лабораторий октябрь-декабрь, когда суточное число выполненных тестов варьировалось около 520 тысяч."Массовые тесты на COVID-19 повлияли на средний чек в медицинских лабораториях: он вырос с 1742 рублей в I квартале 2020 года до 1940 рублей летом. Это примерно соответствует ценам на такую услугу в крупных сетях", - добавила эксперт.Рост выручки, по словам Лебединской, подтверждают и данные эквайринга: в октябре в России выручка медицинских лабораторий выросла на 22%, а количество транзакций с их участием - на 25%. "Наиболее значительный прирост показали лаборатории, в которых проводится тестирование на коронавирус. У них в октябре выручка выросла на 30% по сравнению с предыдущим месяцем и на 70% - по сравнению с прошлым годом. Исключение составил Московский регион: на 12% по объему и на 16% по количеству транзакций. Вместе с тем, если сравнивать с прошлым годом, оборот медицинских лабораторий в Москве вырос в два раза", - заключила она.

https://ria.ru/20210107/issledovaniya-1592252942.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, рэу имени г. в. плеханова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, экономика