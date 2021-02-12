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Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
Родственники жителя Дагестана, жена которого симулировала беременность и подменила детей куклами, рассказали подробности случившегося, пишет МК. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T04:35
2021-02-12T04:35
россия
владимир владимиров
республика дагестан
ставропольский край
ставрополь
происшествия
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Родственники жителя Дагестана, жена которого симулировала беременность и подменила детей куклами, рассказали подробности случившегося, пишет МК.Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих новорожденных детей, которые родились в перинатальном центре в Ставрополе. По словам мужчины, открыв саван, он обнаружил кукол. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров позже сообщил, что история с подменой младенцев на куклы оказалась выдумкой, а "лишившаяся детей" женщина никого не рожала. Сама же она объяснила, что пошла на обман, чтобы не огорчать мужа тем, что не беременна.Свекровь солгавшей женщины отметила, что, как оказалось, ее невестка не была знакома с обычаями семьи мужа.При этом она недоумевает, как мать женщины, родившая трех детей, ничего не заметила и утверждала, что "плод шевелился". Свекровь также уточнила, что у ее невестки "не было проблем с головой".Брат жителя Дагестана пояснил, что во время "похорон" его родственник открыл пелены и увидел, что у кукол нарисованные глаза, а сами они были наполнены детским песком для формочек.
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россия, владимир владимиров, республика дагестан, ставропольский край, ставрополь, происшествия

Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье

04:35 12.02.2021
 
Кадр видео о "похоронах" кукол в Дагестане
Кадр видео о похоронах кукол в Дагестане - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Родственники жителя Дагестана, жена которого симулировала беременность и подменила детей куклами, рассказали подробности случившегося, пишет МК.
Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих новорожденных детей, которые родились в перинатальном центре в Ставрополе. По словам мужчины, открыв саван, он обнаружил кукол. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров позже сообщил, что история с подменой младенцев на куклы оказалась выдумкой, а "лишившаяся детей" женщина никого не рожала. Сама же она объяснила, что пошла на обман, чтобы не огорчать мужа тем, что не беременна.
Свекровь солгавшей женщины отметила, что, как оказалось, ее невестка не была знакома с обычаями семьи мужа.
"Она, оказывается, не знала наши обычаи. Не знала, что на кладбище лицо открывают", — подчеркнула собеседница.
При этом она недоумевает, как мать женщины, родившая трех детей, ничего не заметила и утверждала, что "плод шевелился". Свекровь также уточнила, что у ее невестки "не было проблем с головой".
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Брат жителя Дагестана пояснил, что во время "похорон" его родственник открыл пелены и увидел, что у кукол нарисованные глаза, а сами они были наполнены детским песком для формочек.
 
РоссияВладимир ВладимировРеспублика ДагестанСтавропольский крайСтавропольПроисшествия
 
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