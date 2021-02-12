https://ria.ru/20210212/kommunalka-1597130824.html

Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"

Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"

Сделать это сложнее, чем кажется, ведь основное отличие фейковой квитанции от настоящей – это номер указанного в ней расчетного счета. Если не сличать цифры, то РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T02:12

2021-02-12T02:12

2021-02-12T02:12

urvista

алексей петропольский

россия

жкх

общество

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Россиянам объяснили, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сделать это сложнее, чем кажется, ведь основное отличие фейковой квитанции от настоящей – это номер указанного в ней расчетного счета. Если не сличать цифры, то легко можно заплатить не поставщику услуг, а мошеннику, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.Прежде всего, необходимо перепроверять цифры, указанные в квитанции в приложении онлайн, если вы оплачиваете через QR-код быстрым платежом, либо в банке. "Забивая" данные в расчетный счет, сотрудники видят, кому идет платеж, и предупредят, если адресат — коммерческая организация. Можно также "пробить" в интернете расчетный счет ГБУ, которое обслуживает ваш дом, или конкретного получателя ЕИРЦ вашего города, а затем сверить с тем, который указан в квитанции. Все прочие данные, как правило, совпадают, ведь мошенники стараются сделать так, чтобы не вызвать ни малейшего подозрения, заключил Петропольский.

https://ria.ru/20210204/kvitantsii-1595941171.html

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urvista, алексей петропольский, россия, жкх, общество