Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210212/kommunalka-1597130824.html
Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
Сделать это сложнее, чем кажется, ведь основное отличие фейковой квитанции от настоящей – это номер указанного в ней расчетного счета. Если не сличать цифры, то РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T02:12
2021-02-12T02:12
urvista
алексей петропольский
россия
жкх
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Россиянам объяснили, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594639688_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f0fb71bc079099dd4fd89044d04129e.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сделать это сложнее, чем кажется, ведь основное отличие фейковой квитанции от настоящей – это номер указанного в ней расчетного счета. Если не сличать цифры, то легко можно заплатить не поставщику услуг, а мошеннику, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.Прежде всего, необходимо перепроверять цифры, указанные в квитанции в приложении онлайн, если вы оплачиваете через QR-код быстрым платежом, либо в банке. "Забивая" данные в расчетный счет, сотрудники видят, кому идет платеж, и предупредят, если адресат — коммерческая организация. Можно также "пробить" в интернете расчетный счет ГБУ, которое обслуживает ваш дом, или конкретного получателя ЕИРЦ вашего города, а затем сверить с тем, который указан в квитанции. Все прочие данные, как правило, совпадают, ведь мошенники стараются сделать так, чтобы не вызвать ни малейшего подозрения, заключил Петропольский.
https://ria.ru/20210204/kvitantsii-1595941171.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594639688_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_712007badb9f9db5494c8f5b7dfd67aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
urvista, алексей петропольский, россия, жкх, общество

Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"

02:12 12.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСчетчик учета воды
Счетчик учета воды - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сделать это сложнее, чем кажется, ведь основное отличие фейковой квитанции от настоящей – это номер указанного в ней расчетного счета. Если не сличать цифры, то легко можно заплатить не поставщику услуг, а мошеннику, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
"Обычно в поддельной квитанции есть даже QR-код и возможность быстрой оплаты, но в момент, когда вы будете совершать платеж, вы можете увидеть, что платите коммерческой организации, а не государственной", — добавляет юрист.
Прежде всего, необходимо перепроверять цифры, указанные в квитанции в приложении онлайн, если вы оплачиваете через QR-код быстрым платежом, либо в банке. "Забивая" данные в расчетный счет, сотрудники видят, кому идет платеж, и предупредят, если адресат — коммерческая организация.
Можно также "пробить" в интернете расчетный счет ГБУ, которое обслуживает ваш дом, или конкретного получателя ЕИРЦ вашего города, а затем сверить с тем, который указан в квитанции. Все прочие данные, как правило, совпадают, ведь мошенники стараются сделать так, чтобы не вызвать ни малейшего подозрения, заключил Петропольский.
Спальный район - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 02:15
Эксперт дал совет, как не платить за квартиру, где вы не живете
 
UrvistaАлексей ПетропольскийРоссияЖКХОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:27В МИД Германии прокомментировали заявление Лаврова об отношениях с ЕС
14:26Ученые объяснили противораковые свойства популярного напитка
14:23В Подмосковье автомобиль упал на железнодорожные пути
14:22Синоптики предупредили о сретенских морозах в Москве
14:20Строительство "Северного потока — 2" возобновят на следующей неделе
14:19В России придумали, как создавать вакцины от разных штаммов коронавируса
14:13Гинцбург рассказал об иммунитете после прививки "Спутником Лайт"
14:12Лукашенко заявил, что в республике нет политзаключенных
14:11Лукашенко поручил обсудить отказ Белоруссии от нейтралитета
14:09Гинцбург рассказал, где будут применять вакцину "Спутник Лайт"
14:06Создавать новую конституцию будут аккуратно, пообещал Лукашенко
14:02Кремль опубликует заявления Путина о Донбассе со встречи с главредами СМИ
14:02В Москве в субботу будет установлен двойной погодный рекорд
14:01Лукашенко не исключил, что референдум по конституции совместят с выборами
13:59Песков прокомментировал снижение доходов россиян
13:58Названы самые популярные города России для путешествий весной
13:51Путин наградил дипломатов за вклад в реализацию внешнеполитического курса
13:51Из Словении экстрадировали экс-министра печати Дагестана
13:46На суде по делу Навального врач рассказал об ухудшении здоровья ветерана
13:45Участники пикета в Риге призвали Навального извиниться перед ветераном
Лента новостейМолния