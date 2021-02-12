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Жириновский поздравил Фургала с днем рождения
Жириновский поздравил Фургала с днем рождения
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил находящегося в СИЗО бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала с днем рождения и пообещал, что партия... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:59
2021-02-12T14:59
уголовное дело сергея фургала
россия
сизо лефортово
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
владимир жириновский
москва
хабаровский край
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил находящегося в СИЗО бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала с днем рождения и пообещал, что партия продолжит прикладывать все силы, чтобы облегчить его судьбу.Сообщение политик сопроводил фотографией телеграммы, отправленной бывшему губернатору в СИЗО."Вы сильный и мужественный человек. Не отчаивайтесь, не падайте духом. ЛДПР будет всегда защищать вас. Наши законные требования продолжают нагло игнорировать, но это нас не остановит. Мы будем и дальше оказывать всестороннюю поддержку вам и вашей семье", - говорится в телеграмме.Задержание Фургала в июле прошлого года стало одним из самых громких событий 2020 года. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. Фургалу грозит вплоть до пожизненного срока.В начале февраля СК РФ сообщил, что Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ему инкриминируется "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом", "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление", "незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой". Фургал полностью отрицает все предъявленные ему обвинения.
https://ria.ru/20210208/furgal-1596562395.html
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уголовное дело сергея фургала, россия, сизо лефортово, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, владимир жириновский, москва, хабаровский край, общество

Жириновский поздравил Фургала с днем рождения

14:59 12.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил находящегося в СИЗО бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала с днем рождения и пообещал, что партия продолжит прикладывать все силы, чтобы облегчить его судьбу.
"Сегодня у Сергея Ивановича Фургала день рождения. Для него это один самых сложных дней рождения в жизни. Но мы помним о нем и будем и дальше прикладывать все силы, чтобы облегчить его судьбу", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Сообщение политик сопроводил фотографией телеграммы, отправленной бывшему губернатору в СИЗО.
"Вы сильный и мужественный человек. Не отчаивайтесь, не падайте духом. ЛДПР будет всегда защищать вас. Наши законные требования продолжают нагло игнорировать, но это нас не остановит. Мы будем и дальше оказывать всестороннюю поддержку вам и вашей семье", - говорится в телеграмме.
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Задержание Фургала в июле прошлого года стало одним из самых громких событий 2020 года. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. Фургалу грозит вплоть до пожизненного срока.
В начале февраля СК РФ сообщил, что Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ему инкриминируется "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом", "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление", "незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой". Фургал полностью отрицает все предъявленные ему обвинения.
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Уголовное дело Сергея ФургалаРоссияСИЗО ЛефортовоСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)ЛДПРВладимир ЖириновскийМоскваХабаровский крайОбщество
 
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