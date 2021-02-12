Жириновский поздравил Фургала с днем рождения
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил находящегося в СИЗО бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала с днем рождения и пообещал, что партия продолжит прикладывать все силы, чтобы облегчить его судьбу.
"Сегодня у Сергея Ивановича Фургала день рождения. Для него это один самых сложных дней рождения в жизни. Но мы помним о нем и будем и дальше прикладывать все силы, чтобы облегчить его судьбу", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Сообщение политик сопроводил фотографией телеграммы, отправленной бывшему губернатору в СИЗО.
"Вы сильный и мужественный человек. Не отчаивайтесь, не падайте духом. ЛДПР будет всегда защищать вас. Наши законные требования продолжают нагло игнорировать, но это нас не остановит. Мы будем и дальше оказывать всестороннюю поддержку вам и вашей семье", - говорится в телеграмме.
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Задержание Фургала в июле прошлого года стало одним из самых громких событий 2020 года. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. Фургалу грозит вплоть до пожизненного срока.
В начале февраля СК РФ сообщил, что Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ему инкриминируется "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом", "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление", "незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой". Фургал полностью отрицает все предъявленные ему обвинения.
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