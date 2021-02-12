https://ria.ru/20210212/furgal-1597222333.html

Жириновский поздравил Фургала с днем рождения

Жириновский поздравил Фургала с днем рождения

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил находящегося в СИЗО бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала с днем рождения и пообещал, что партия... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:59

2021-02-12T14:59

2021-02-12T14:59

уголовное дело сергея фургала

россия

сизо лефортово

сергей фургал

следственный комитет россии (ск рф)

лдпр

владимир жириновский

москва

хабаровский край

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил находящегося в СИЗО бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала с днем рождения и пообещал, что партия продолжит прикладывать все силы, чтобы облегчить его судьбу.Сообщение политик сопроводил фотографией телеграммы, отправленной бывшему губернатору в СИЗО."Вы сильный и мужественный человек. Не отчаивайтесь, не падайте духом. ЛДПР будет всегда защищать вас. Наши законные требования продолжают нагло игнорировать, но это нас не остановит. Мы будем и дальше оказывать всестороннюю поддержку вам и вашей семье", - говорится в телеграмме.Задержание Фургала в июле прошлого года стало одним из самых громких событий 2020 года. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. Фургалу грозит вплоть до пожизненного срока.В начале февраля СК РФ сообщил, что Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ему инкриминируется "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом", "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление", "незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой". Фургал полностью отрицает все предъявленные ему обвинения.

https://ria.ru/20210208/furgal-1596562395.html

https://ria.ru/20210211/furgal-1596942491.html

россия

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хабаровский край

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уголовное дело сергея фургала, россия, сизо лефортово, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, владимир жириновский, москва, хабаровский край, общество