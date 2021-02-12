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Вазген Манукян объявил площадь Свободы в Ереване штабом оппозиции
Вазген Манукян объявил площадь Свободы в Ереване штабом оппозиции
Кандидат на пост премьера Армении от оппозиции Вазген Манукян на акции протеста в Ереване, участники которой требуют отставки главы правительства Никола... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T16:01
2021-02-12T16:40
никол пашинян
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 12 фев – РИА Новости. Кандидат на пост премьера Армении от оппозиции Вазген Манукян на акции протеста в Ереване, участники которой требуют отставки главы правительства Никола Пашиняна, объявил площадь Свободы штабом "Движения спасения родины", объединяющего около 20 партий, добивающихся смещения премьера с поста.Манукян созвал в пятницу митинг, заявив об угрозе, нависшей над граничащей с Азербайджаном Сюникской областью страны, которая вызвана демаркацией "в ущерб Армении" границ области и проходящих по ее территории коммуникаций. После нескольких выступлений акция протеста завершилась без инцидентов. Оппозиция назначила крупный митинг в Ереване на 20 февраля."Площадь Свободы становится нашим ("Движения спасения родины" - ред.) штабом, здесь всегда будут наши представители, я с понедельника с 17.00 до 19.00 (с 16.00 до 18.00 мск) каждый день буду здесь", - объявил Манукян.Он также призвал сторонников к самоорганизации. "Создавайте комитеты по месту жительства, работы, приходите на площадь, чтобы обсудить с нами дальнейшие шаги", - сказал оппозиционер.Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.Армянское минобороны сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис – Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис – Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.
https://ria.ru/20210206/armeniya-1596325425.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Митинг оппозиции у здания парламента в Ереване
Армянское оппозиционное "Движение спасения родины", объединяющее около 20 политических партий, которые добиваются отставки премьера Никола Пашиняна, проводит акцию протеста у здания парламента. Оппозиционеры протестуют против проведения внеочередного заседания законодательного органа, в повестку которого, в числе прочих, включен проект поправок в судебный кодекс.
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никол пашинян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Вазген Манукян объявил площадь Свободы в Ереване штабом оппозиции

16:01 12.02.2021 (обновлено: 16:40 12.02.2021)
 
© Sputnik / Asatur YesayantsМитинг оппозиции на площади Свободы в Ереване. 16 ноября 2020
Митинг оппозиции на площади Свободы в Ереване. 16 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Sputnik / Asatur Yesayants
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 12 фев – РИА Новости. Кандидат на пост премьера Армении от оппозиции Вазген Манукян на акции протеста в Ереване, участники которой требуют отставки главы правительства Никола Пашиняна, объявил площадь Свободы штабом "Движения спасения родины", объединяющего около 20 партий, добивающихся смещения премьера с поста.
Манукян созвал в пятницу митинг, заявив об угрозе, нависшей над граничащей с Азербайджаном Сюникской областью страны, которая вызвана демаркацией "в ущерб Армении" границ области и проходящих по ее территории коммуникаций. После нескольких выступлений акция протеста завершилась без инцидентов. Оппозиция назначила крупный митинг в Ереване на 20 февраля.
"Площадь Свободы становится нашим ("Движения спасения родины" - ред.) штабом, здесь всегда будут наши представители, я с понедельника с 17.00 до 19.00 (с 16.00 до 18.00 мск) каждый день буду здесь", - объявил Манукян.
Он также призвал сторонников к самоорганизации. "Создавайте комитеты по месту жительства, работы, приходите на площадь, чтобы обсудить с нами дальнейшие шаги", - сказал оппозиционер.
Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 18:26
Экс-президент Армении заявил, что к власти в стране пришли люди с улицы
Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.
Армянское минобороны сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис – Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис – Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.
Сотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении во время митинга оппозиции на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 10:59
В Ереване задержали несколько человек на акции оппозиции
 
Никол ПашинянНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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