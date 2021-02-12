https://ria.ru/20210212/erevan-1597232605.html

Вазген Манукян объявил площадь Свободы в Ереване штабом оппозиции

Вазген Манукян объявил площадь Свободы в Ереване штабом оппозиции

Кандидат на пост премьера Армении от оппозиции Вазген Манукян на акции протеста в Ереване, участники которой требуют отставки главы правительства Никола... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T16:01

2021-02-12T16:01

2021-02-12T16:40

никол пашинян

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 12 фев – РИА Новости. Кандидат на пост премьера Армении от оппозиции Вазген Манукян на акции протеста в Ереване, участники которой требуют отставки главы правительства Никола Пашиняна, объявил площадь Свободы штабом "Движения спасения родины", объединяющего около 20 партий, добивающихся смещения премьера с поста.Манукян созвал в пятницу митинг, заявив об угрозе, нависшей над граничащей с Азербайджаном Сюникской областью страны, которая вызвана демаркацией "в ущерб Армении" границ области и проходящих по ее территории коммуникаций. После нескольких выступлений акция протеста завершилась без инцидентов. Оппозиция назначила крупный митинг в Ереване на 20 февраля."Площадь Свободы становится нашим ("Движения спасения родины" - ред.) штабом, здесь всегда будут наши представители, я с понедельника с 17.00 до 19.00 (с 16.00 до 18.00 мск) каждый день буду здесь", - объявил Манукян.Он также призвал сторонников к самоорганизации. "Создавайте комитеты по месту жительства, работы, приходите на площадь, чтобы обсудить с нами дальнейшие шаги", - сказал оппозиционер.Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.Армянское минобороны сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис – Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис – Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.

https://ria.ru/20210206/armeniya-1596325425.html

https://ria.ru/20210203/erevan-1595806742.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Митинг оппозиции у здания парламента в Ереване Армянское оппозиционное "Движение спасения родины", объединяющее около 20 политических партий, которые добиваются отставки премьера Никола Пашиняна, проводит акцию протеста у здания парламента. Оппозиционеры протестуют против проведения внеочередного заседания законодательного органа, в повестку которого, в числе прочих, включен проект поправок в судебный кодекс. 2021-02-12T16:01 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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никол пашинян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире