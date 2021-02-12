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https://ria.ru/20210212/epifantsev-1597234035.html
"Вы стадо". Епифанцев прокомментировал драку со своим участием
"Вы стадо". Епифанцев прокомментировал драку со своим участием
Актер Владимир Епифанцев назвал драку, в которую он ввязался в одном из баров Петербурга, "конфликтом человека с самим собой". РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T16:13
2021-02-12T16:48
культура
владимир епифанцев
санкт-петербург
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Актер Владимир Епифанцев назвал драку, в которую он ввязался в одном из баров Петербурга, "конфликтом человека с самим собой"."Началось это в те давние времена, когда Эго распоясалось и решило, что оно может управлять божественным сознанием", — написал артист в сториз в инстаграме, пообещав рассказать подробности через несколько месяцев. Как признался Епифанцев, ему неприятно от слов подписчиков, которые хвалят его за драку. Они даже не знают, что произошло и по какой причине, отметил актер."Просто сразу как животные: "Молодец-молодец, вот так, вот так". Вы похожи на стадо", — заявил он.Ранее СМИ опубликовали видео, на котором Епифанцев дерется в петербургском баре. Потасовка произошла после премьеры фильма с участием его бывшей жены Анастасии Веденской. По словам артистки, у нее случился конфликт с одной из девушек, присутствовавших на вечеринке, — она кинула в Веденскую бокал. В разборку вмешался Епифанцев: он толкнул обидчицу экс-супруги. После этого актер ввязался в драку с мужчиной.
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владимир епифанцев, санкт-петербург

"Вы стадо". Епифанцев прокомментировал драку со своим участием

16:13 12.02.2021 (обновлено: 16:48 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Владимир Епифанцев на пресс-конференции участников фестиваля остросюжетного кино и хоррор фильмов "Капля"
Актер Владимир Епифанцев на пресс-конференции участников фестиваля остросюжетного кино и хоррор фильмов Капля - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Актер Владимир Епифанцев назвал драку, в которую он ввязался в одном из баров Петербурга, "конфликтом человека с самим собой".
"Началось это в те давние времена, когда Эго распоясалось и решило, что оно может управлять божественным сознанием", — написал артист в сториз в инстаграме, пообещав рассказать подробности через несколько месяцев.
© @vladimirepifantsev69/Instagram Скриншот сториз из Instagram Владимира Епифанцева
Скриншот сторис из Instagram Владимира Епифанцева - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© @vladimirepifantsev69/Instagram
Скриншот сториз из Instagram Владимира Епифанцева
Как признался Епифанцев, ему неприятно от слов подписчиков, которые хвалят его за драку. Они даже не знают, что произошло и по какой причине, отметил актер.
"Просто сразу как животные: "Молодец-молодец, вот так, вот так". Вы похожи на стадо", — заявил он.
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Ранее СМИ опубликовали видео, на котором Епифанцев дерется в петербургском баре. Потасовка произошла после премьеры фильма с участием его бывшей жены Анастасии Веденской. По словам артистки, у нее случился конфликт с одной из девушек, присутствовавших на вечеринке, — она кинула в Веденскую бокал. В разборку вмешался Епифанцев: он толкнул обидчицу экс-супруги. После этого актер ввязался в драку с мужчиной.
 
КультураВладимир ЕпифанцевСанкт-Петербург
 
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