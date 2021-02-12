https://ria.ru/20210212/ekspotsentr-1597166280.html
Экспоцентр станет одной из экспертных площадок Года науки и технологий
Экспоцентр станет одной из экспертных площадок Года науки и технологий
Более 8 тысяч предложений поступило к включению в основной план мероприятий Года науки и технологий, около 60% из них касаются проведения тематических форумов,... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T11:21
2021-02-12T11:21
2021-02-12T12:17
россия
владимир кононов
сергей беднов
экспоцентр
торгово-промышленная палата рф
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597177792_0:229:3072:1957_1920x0_80_0_0_f033bcc8c43d4d73951df5ba6cab18e3.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 8 тысяч предложений поступило к включению в основной план мероприятий Года науки и технологий, около 60% из них касаются проведения тематических форумов, выставок и конференций, надеемся, что в него войдет Российская неделя высоких технологий (РНВТ), сообщила во время круглого стола на тему "Год науки и технологий через призму конгрессно-выставочных событий" в "Экспоцентре" замминистра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина."Текущий год объявлен Годом науки и технологий. Из более восьми тысяч заявленных предложений порядка 58% отведено проведению форумов, выставок и конференций. Все предложения постарались гармонизировать и научно-технологических проектов будет больше. При составлении плана мероприятий мы учли и уже полюбившиеся, такие как Российская неделя высоких технологий, которая ежегодно проходит на площадке "Экспоцентра", - сообщила Дружинина.По ее словам, три четверти предложений в план поступило от научно-исследовательских организаций и вузов. Предложения также поступили от федеральных и региональных органов власти.Дружинина уточнила, что в пятницу состоится заседание оргкомитета, который рассмотрит план мероприятий Года науки и технологий - научно-технологических проектов, конгрессно-выставочных событий, а также торжественных мероприятий, посвященных юбилею космического полета Юрия Гагарина и 310-летию со дня рождения Михаила Ломоносова.Модератор встречи, председатель оргкомитета "НТИ Экспо" Владимир Кононов отметил, что выставочная деятельность "Экспоцентра" неразрывно связана с развитием российской науки и новых технологий."Ежегодно на площадке "Экспоцентра" проходит несколько десятков крупнейших выставок, главной целью которых являются коммуникации между участниками, демонстрация новейших идей, обмен опытом и новыми разработками. В свою очередь, мы тоже подали в оргкомитет свои предложения о внесении ряда выставочных проектов в Год науки и надеемся, что они будут учтены", - отметил Кононов.Генеральный директор АО "Экспоцентр", председатель комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Сергей Беднов также подчеркнул неразрывную связь науки с деятельностью "Экспоцентра"."Ежегодно на нашей площадке проходит ряд выставок, связанных с популяризацией передовых научных идей - Российская неделя высоких технологий, Российская промышленная неделя и другие. В текущем году пройдёт новый мега - форум "Нефтегаз", а также Российская строительная неделя, Неделя здравоохранения и другие мероприятия",- сообщил Беднов.Он подчеркнул, что выставочная деятельность - это не только маркетинговый механизм, демонстрация новых продуктов и идей, но и важнейший инструмент коммуникации как для российских участников, так и для международного сообщества. Так, несмотря на пандемию и закрытие границ, на Российской неделе высоких технологий было представлено более 150 экспонентов из 10 стран мира, ее посетило более пяти тысяч человек.Говоря о планах на выставочный год, Беднов отметил , что в 2021 году Российская неделя высоких технологий объединит международную выставку информационных и коммуникационных технологий "Связь-2021", форум "Связь- 2021: цифровое развитие телеком отрасли", форум "Российский софт - эффективные решения", международную выставку навигационных систем, технологий и услуг "Навитех-2021" и другие мероприятия. Во второй раз пройдёт выставка Renwex - передовой проект "Экспоцентра", где будут предоставлены технологии в области возобновляемой энергетики и экологического машиностроения.Гендиректор АО "Экспоцентр" обратил внимание на высокую степень безопасности проведения выставочной деятельности, которая соответствует всем требованиям и стандартам санитарных служб. При этом, добавил он, привычный формат проведения выставок меняется за счет распространения гибридных офлайн и онлайн форм работы."Пандемия коронавируса послужила одной из причин активизации цифровых преобразований выставочной деятельности. Так, в "Экспоцентре" появилась онлайн-студия, позволяющая реализовывать гибридные формы участия спикеров на мероприятиях, где онлайн будет дополнять офлайн общение",- пояснил он.
https://ria.ru/20201225/nauka-1590929104.html
https://ria.ru/20201102/tekhnologii-1582710967.html
https://ria.ru/20200929/minobrnauki-1577954284.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597177792_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_bc117e1af69e65585e2c881c32f0495c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир кононов, сергей беднов, экспоцентр, торгово-промышленная палата рф, технологии, общество
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
Более 8 тысяч предложений поступило к включению в основной план мероприятий Года науки и технологий, около 60% из них касаются проведения тематических форумов, выставок и конференций, надеемся, что в него войдет Российская неделя высоких технологий (РНВТ), сообщила во время круглого стола на тему "Год науки и технологий через призму конгрессно-выставочных событий" в "Экспоцентре
" замминистра науки и высшего образования РФ
Елена Дружинина.
"Текущий год объявлен Годом науки и технологий. Из более восьми тысяч заявленных предложений порядка 58% отведено проведению форумов, выставок и конференций. Все предложения постарались гармонизировать и научно-технологических проектов будет больше. При составлении плана мероприятий мы учли и уже полюбившиеся, такие как Российская неделя высоких технологий, которая ежегодно проходит на площадке "Экспоцентра", - сообщила Дружинина.
По ее словам, три четверти предложений в план поступило от научно-исследовательских организаций и вузов. Предложения также поступили от федеральных и региональных органов власти.
Дружинина уточнила, что в пятницу состоится заседание оргкомитета, который рассмотрит план мероприятий Года науки и технологий - научно-технологических проектов, конгрессно-выставочных событий, а также торжественных мероприятий, посвященных юбилею космического полета Юрия Гагарина и 310-летию со дня рождения Михаила Ломоносова
.
Модератор встречи, председатель оргкомитета "НТИ Экспо" Владимир Кононов
отметил, что выставочная деятельность "Экспоцентра" неразрывно связана с развитием российской науки и новых технологий.
"Ежегодно на площадке "Экспоцентра" проходит несколько десятков крупнейших выставок, главной целью которых являются коммуникации между участниками, демонстрация новейших идей, обмен опытом и новыми разработками. В свою очередь, мы тоже подали в оргкомитет свои предложения о внесении ряда выставочных проектов в Год науки и надеемся, что они будут учтены", - отметил Кононов.
Генеральный директор АО "Экспоцентр", председатель комитета ТПП
РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Сергей Беднов
также подчеркнул неразрывную связь науки с деятельностью "Экспоцентра".
"Ежегодно на нашей площадке проходит ряд выставок, связанных с популяризацией передовых научных идей - Российская неделя высоких технологий, Российская промышленная неделя и другие. В текущем году пройдёт новый мега - форум "Нефтегаз", а также Российская строительная неделя, Неделя здравоохранения и другие мероприятия",- сообщил Беднов.
Он подчеркнул, что выставочная деятельность - это не только маркетинговый механизм, демонстрация новых продуктов и идей, но и важнейший инструмент коммуникации как для российских участников, так и для международного сообщества. Так, несмотря на пандемию и закрытие границ, на Российской неделе высоких технологий было представлено более 150 экспонентов из 10 стран мира, ее посетило более пяти тысяч человек.
Говоря о планах на выставочный год, Беднов отметил , что в 2021 году Российская неделя высоких технологий объединит международную выставку информационных и коммуникационных технологий "Связь-2021", форум "Связь- 2021: цифровое развитие телеком отрасли", форум "Российский софт - эффективные решения", международную выставку навигационных систем, технологий и услуг "Навитех-2021" и другие мероприятия. Во второй раз пройдёт выставка Renwex - передовой проект "Экспоцентра", где будут предоставлены технологии в области возобновляемой энергетики и экологического машиностроения.
Гендиректор АО "Экспоцентр" обратил внимание на высокую степень безопасности проведения выставочной деятельности, которая соответствует всем требованиям и стандартам санитарных служб. При этом, добавил он, привычный формат проведения выставок меняется за счет распространения гибридных офлайн и онлайн форм работы.
"Пандемия коронавируса послужила одной из причин активизации цифровых преобразований выставочной деятельности. Так, в "Экспоцентре" появилась онлайн-студия, позволяющая реализовывать гибридные формы участия спикеров на мероприятиях, где онлайн будет дополнять офлайн общение",- пояснил он.