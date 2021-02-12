https://ria.ru/20210212/dzerzhinsk-1597255210.html

Ветеринары осмотрели голубых собак в Дзержинске

Ветеринары осмотрели голубых собак в Дзержинске

Сотрудники ветеринарного госпиталя осмотрели 10 окрашенных в голубой цвет собак, обнаруженных на территории закрытого предприятия в нижегородском Дзержинске,... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T17:45

2021-02-12T17:45

2021-02-12T17:45

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев — РИА Новости. Сотрудники ветеринарного госпиталя осмотрели 10 окрашенных в голубой цвет собак, обнаруженных на территории закрытого предприятия в нижегородском Дзержинске, животные находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба городской администрации.Фото с окрашенными в яркий голубой цвет собаками было опубликовано в местных пабликах в четверг. Необычные животные были замечены возле обанкротившегося завода "Оргстекло", специализировавшегося на выпуске акрилового стекла и синильной кислоты. Конкурсный управляющий "Дзержинского оргстекла" объяснил РИА Новости, что животные могли изваляться в остатках химиката, например, медного купороса - такое уже бывало пару лет назад. Специалисты регионального управления Росприроднадзора проводят проверку."Представители администрации города совместно с экспертами ООО "Зоозащита-НН" посетили предприятие "Дзержинское оргстекло" с целью осмотра собак, шерсть которых приобрела голубой оттенок. Заместитель главного врача ветеринарного госпиталя Дмитрий Щеглов подчеркнул, что состояние животных при визуальном осмотре не вызывает подозрений. Экстренная помощь животным не требуется", - говорится в сообщенииОтмечается, что всего на предприятии было обнаружено около 10 собак, "окрас части из них был действительно неестественного синего цвета". На территории предприятия источник краски не обнаружен.По его словам, в ближайшее время животных доставят в госпиталь "Зоозащиты" для более детального осмотра и при необходимости окажут помощь. "Животные не имеют бирок, соответственно, они будут осмотрены, вакцинированы и стерилизованы, после чего выпущены на прежнее место обитания", - подчеркнул ветеринар.

https://ria.ru/20210212/sobaki-1597203840.html

https://ria.ru/20210211/sobaki-1597108266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество