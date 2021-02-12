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Ветеринары осмотрели голубых собак в Дзержинске
Ветеринары осмотрели голубых собак в Дзержинске
Сотрудники ветеринарного госпиталя осмотрели 10 окрашенных в голубой цвет собак, обнаруженных на территории закрытого предприятия в нижегородском Дзержинске,... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T17:45
2021-02-12T17:45
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев — РИА Новости. Сотрудники ветеринарного госпиталя осмотрели 10 окрашенных в голубой цвет собак, обнаруженных на территории закрытого предприятия в нижегородском Дзержинске, животные находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба городской администрации.Фото с окрашенными в яркий голубой цвет собаками было опубликовано в местных пабликах в четверг. Необычные животные были замечены возле обанкротившегося завода "Оргстекло", специализировавшегося на выпуске акрилового стекла и синильной кислоты. Конкурсный управляющий "Дзержинского оргстекла" объяснил РИА Новости, что животные могли изваляться в остатках химиката, например, медного купороса - такое уже бывало пару лет назад. Специалисты регионального управления Росприроднадзора проводят проверку."Представители администрации города совместно с экспертами ООО "Зоозащита-НН" посетили предприятие "Дзержинское оргстекло" с целью осмотра собак, шерсть которых приобрела голубой оттенок. Заместитель главного врача ветеринарного госпиталя Дмитрий Щеглов подчеркнул, что состояние животных при визуальном осмотре не вызывает подозрений. Экстренная помощь животным не требуется", - говорится в сообщенииОтмечается, что всего на предприятии было обнаружено около 10 собак, "окрас части из них был действительно неестественного синего цвета". На территории предприятия источник краски не обнаружен.По его словам, в ближайшее время животных доставят в госпиталь "Зоозащиты" для более детального осмотра и при необходимости окажут помощь. "Животные не имеют бирок, соответственно, они будут осмотрены, вакцинированы и стерилизованы, после чего выпущены на прежнее место обитания", - подчеркнул ветеринар.
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60
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество

Ветеринары осмотрели голубых собак в Дзержинске

17:45 12.02.2021
 
© Фото : Алексей ГанинСиние собаки на территории завода "Оргстекло" в городе Дзержинске Нижегородской области
Синие собаки на территории завода Оргстекло в городе Дзержинске Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Фото : Алексей Ганин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев — РИА Новости. Сотрудники ветеринарного госпиталя осмотрели 10 окрашенных в голубой цвет собак, обнаруженных на территории закрытого предприятия в нижегородском Дзержинске, животные находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба городской администрации.
Фото с окрашенными в яркий голубой цвет собаками было опубликовано в местных пабликах в четверг. Необычные животные были замечены возле обанкротившегося завода "Оргстекло", специализировавшегося на выпуске акрилового стекла и синильной кислоты. Конкурсный управляющий "Дзержинского оргстекла" объяснил РИА Новости, что животные могли изваляться в остатках химиката, например, медного купороса - такое уже бывало пару лет назад. Специалисты регионального управления Росприроднадзора проводят проверку.
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"Представители администрации города совместно с экспертами ООО "Зоозащита-НН" посетили предприятие "Дзержинское оргстекло" с целью осмотра собак, шерсть которых приобрела голубой оттенок. Заместитель главного врача ветеринарного госпиталя Дмитрий Щеглов подчеркнул, что состояние животных при визуальном осмотре не вызывает подозрений. Экстренная помощь животным не требуется", - говорится в сообщении
Отмечается, что всего на предприятии было обнаружено около 10 собак, "окрас части из них был действительно неестественного синего цвета". На территории предприятия источник краски не обнаружен.
"Образцы шерсти и экскрементов животных взяты на анализ. Состояние собак удовлетворительное, в целом оно пока не вызывает опасений. Судя по всему, пигмент попадал внутрь, однако до проведения диагностики и лабораторных исследований нет оснований предполагать, что он негативно сказывается на здоровье", - заявил Щеглов.
По его словам, в ближайшее время животных доставят в госпиталь "Зоозащиты" для более детального осмотра и при необходимости окажут помощь. "Животные не имеют бирок, соответственно, они будут осмотрены, вакцинированы и стерилизованы, после чего выпущены на прежнее место обитания", - подчеркнул ветеринар.
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