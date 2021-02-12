https://ria.ru/20210212/dorogi-1597290647.html

В Москве приступили к сплошному механизированному подметанию дорог

В Москве приступили к сплошному механизированному подметанию дорог

Коммунальщики Москвы снова вывели технику для очистки улиц после снегопада и противогололедной обработки, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T22:30

2021-02-12T22:30

2021-02-12T22:43

городское хозяйство москвы

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/91880/98/918809827_0:167:2963:1834_1920x0_80_0_0_3c9ba05e85e945671515b60db798aa76.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Коммунальщики Москвы снова вывели технику для очистки улиц после снегопада и противогололедной обработки, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.Ранее сообщалось, что свыше 1,2 тысячи специалистов с помощью 320 единиц спецтехники очищают от снега более 1,6 тысячи мостов, подземных пешеходных переходов, транспортных тоннелей и фонтанов. С начала снегопада на снегосплавных пунктах утилизировано около 250 тысяч кубометров снега."Несколько минут назад и, тротуаров и дворовых территорий с последующей сплошной противогололёдной обработкой", - говорится в сообщении.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, общество