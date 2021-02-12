https://ria.ru/20210212/dedov-1597147294.html
Путин поздравил эндокринолога Дедова с днем рождения
Путин поздравил эндокринолога Дедова с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения академика РАН эндокринолога Ивана Дедова, отметив, что благодаря его исследованиям и разработкам... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T09:24
2021-02-12T09:24
2021-02-12T09:24
иван дедов
здоровье - общество
российская академия наук
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения академика РАН эндокринолога Ивана Дедова, отметив, что благодаря его исследованиям и разработкам достигнуты серьезные успехи в лечении опасных заболеваний, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что Дедов является врачом по призванию, выдающимся ученым, беззаветно служащим избранному делу и профессиональному долгу.Путин также отметил, что глубочайшего уважения заслуживает работа Дедова в качестве лидера всемирно известной эндокринологической школы."От души желаю Вам здоровья, творческого долголетия и всего самого доброго", - сказал Путин.Академик, член президиума РАН, президент Российской ассоциации эндокринологов, главный внештатный специалист-эксперт эндокринолог Минздрава России Иван Дедов в пятницу отмечает 80-летие.
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иван дедов, здоровье - общество, российская академия наук, владимир путин, общество
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил с днем рождения академика РАН
эндокринолога Ивана Дедова
, отметив, что благодаря его исследованиям и разработкам достигнуты серьезные успехи в лечении опасных заболеваний, соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
Путин отметил, что Дедов является врачом по призванию, выдающимся ученым, беззаветно служащим избранному делу и профессиональному долгу.
"Во многом благодаря Вашим научным исследованиям, передовым методикам и разработкам был совершён грандиозный прорыв в развитии высокотехнологичной медицины и отечественного здравоохранения, достигнуты серьёзные успехи в диагностике и лечении опасных заболеваний", - сказал президент.
Путин также отметил, что глубочайшего уважения заслуживает работа Дедова в качестве лидера всемирно известной эндокринологической школы.
"От души желаю Вам здоровья, творческого долголетия и всего самого доброго", - сказал Путин.
Академик, член президиума РАН, президент Российской ассоциации эндокринологов, главный внештатный специалист-эксперт эндокринолог Минздрава России Иван Дедов в пятницу отмечает 80-летие.