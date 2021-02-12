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Путин поздравил эндокринолога Дедова с днем рождения
Путин поздравил эндокринолога Дедова с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения академика РАН эндокринолога Ивана Дедова, отметив, что благодаря его исследованиям и разработкам... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T09:24
2021-02-12T09:24
иван дедов
здоровье - общество
российская академия наук
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения академика РАН эндокринолога Ивана Дедова, отметив, что благодаря его исследованиям и разработкам достигнуты серьезные успехи в лечении опасных заболеваний, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что Дедов является врачом по призванию, выдающимся ученым, беззаветно служащим избранному делу и профессиональному долгу.Путин также отметил, что глубочайшего уважения заслуживает работа Дедова в качестве лидера всемирно известной эндокринологической школы."От души желаю Вам здоровья, творческого долголетия и всего самого доброго", - сказал Путин.Академик, член президиума РАН, президент Российской ассоциации эндокринологов, главный внештатный специалист-эксперт эндокринолог Минздрава России Иван Дедов в пятницу отмечает 80-летие.
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иван дедов, здоровье - общество, российская академия наук, владимир путин, общество

Путин поздравил эндокринолога Дедова с днем рождения

09:24 12.02.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДиректор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов на церемонии вручения Государственных премий 2017 года. 12 июня 2018
Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов на церемонии вручения Государственных премий 2017 года. 12 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения академика РАН эндокринолога Ивана Дедова, отметив, что благодаря его исследованиям и разработкам достигнуты серьезные успехи в лечении опасных заболеваний, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что Дедов является врачом по призванию, выдающимся ученым, беззаветно служащим избранному делу и профессиональному долгу.
"Во многом благодаря Вашим научным исследованиям, передовым методикам и разработкам был совершён грандиозный прорыв в развитии высокотехнологичной медицины и отечественного здравоохранения, достигнуты серьёзные успехи в диагностике и лечении опасных заболеваний", - сказал президент.
Путин также отметил, что глубочайшего уважения заслуживает работа Дедова в качестве лидера всемирно известной эндокринологической школы.
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Академик, член президиума РАН, президент Российской ассоциации эндокринологов, главный внештатный специалист-эксперт эндокринолог Минздрава России Иван Дедов в пятницу отмечает 80-летие.
 
Иван ДедовЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукВладимир ПутинОбщество
 
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