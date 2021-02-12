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Наука
https://ria.ru/20210212/chay-1597213878.html
Ученые объяснили противораковые свойства популярного напитка
Ученые объяснили противораковые свойства популярного напитка
Биологи выяснили, что соединение, содержащееся в зеленом чае, стабилизирует противораковый белок — "хранитель генома", который подавляет рост раковых клеток... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:26
2021-02-12T16:31
наука
зеленый чай
биология
рак
здоровье
китай
сша
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Биологи выяснили, что соединение, содержащееся в зеленом чае, стабилизирует противораковый белок — "хранитель генома", который подавляет рост раковых клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.В зеленом чае в больших количествах содержится вещество, которое устраняет ущерб, причиненный метаболизмом кислорода, — природный антиоксидант галлат эпигаллокатехина (EGCG).Исследователи из США и Китая установили, что EGCG способен напрямую взаимодействовать с противораковым белком p53, повышая его уровень в организме. Белок p53 часто называют хранителем генома за его способность восстанавливать повреждения ДНК и разрушать раковые клетки."Как молекулы p53, так и EGCG чрезвычайно интересны. Более чем в половине случаев рака человека у пациентов обнаруживают мутации в p53, а EGCG является основным антиоксидантом в зеленом чае, популярном во всем мире напитке, — приводятся в пресс-релизе Политехнического института Ренсселера слова руководителя исследования профессора Ван Чунью (Chunyu Wang). — Теперь мы обнаружили ранее неизвестное прямое взаимодействие между ними. Наша работа помогает объяснить, как EGCG усиливает противораковую активность p53, и открывает двери к разработке противораковых лекарств с EGCG-подобными соединениями".Ван Чунью, сотрудник Центра биотехнологии и междисциплинарных исследований института Ренсселера, давно исследует р53 с помощью метода спектроскопии ядерного магнитного резонанса для изучения конкретных механизмов болезни Альцгеймера и рака. Он называет его "возможно, самым важным белком для борьбы с раком".Белок р53 выполняет несколько хорошо известных противораковых функций, включая остановку роста раковых клеток, активацию восстановления ДНК и запуск запрограммированной гибели клеток (апоптоза), если повреждение ДНК не может быть устранено.Один конец белка, известный как N-концевой домен, имеет гибкую форму и потенциально может выполнять несколько функций в зависимости от его взаимодействия с другими молекулами. Обычно после образования в организме р53 быстро разлагается, когда N-концевой домен соединяется с белком MDM2. Этот регулярный цикл производства и деградации удерживает уровни p53 на достаточно низком уровне. Ученые обнаружили, что взаимодействие между EGCG и p53 предохраняет белок от деградации."И EGCG, и MDM2 связываются в одном и том же месте — на N-концевом домене p53, поэтому EGCG конкурирует с MDM2, — объясняет ученый. — Когда EGCG связывается с p53, белок не разлагается через взаимодействие с MDM2, поэтому при прямом взаимодействии с EGCG уровень p53 будет увеличиваться, а это означает, что его противораковая функция будет высокой. Это очень важное взаимодействие".Авторы отмечают, что им удалось впервые объяснить молекулярный механизм антиракового эффекта зеленого чая, давно доказанного в обсервационных исследованиях.
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зеленый чай, биология, рак, здоровье, китай, сша

Ученые объяснили противораковые свойства популярного напитка

14:26 12.02.2021 (обновлено: 16:31 12.02.2021)
 
© Фото : Rensselaer Polytechnic InstituteЗеленый чай
Зеленый чай - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Фото : Rensselaer Polytechnic Institute
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Биологи выяснили, что соединение, содержащееся в зеленом чае, стабилизирует противораковый белок — "хранитель генома", который подавляет рост раковых клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
В зеленом чае в больших количествах содержится вещество, которое устраняет ущерб, причиненный метаболизмом кислорода, — природный антиоксидант галлат эпигаллокатехина (EGCG).
Исследователи из США и Китая установили, что EGCG способен напрямую взаимодействовать с противораковым белком p53, повышая его уровень в организме. Белок p53 часто называют хранителем генома за его способность восстанавливать повреждения ДНК и разрушать раковые клетки.
"Как молекулы p53, так и EGCG чрезвычайно интересны. Более чем в половине случаев рака человека у пациентов обнаруживают мутации в p53, а EGCG является основным антиоксидантом в зеленом чае, популярном во всем мире напитке, — приводятся в пресс-релизе Политехнического института Ренсселера слова руководителя исследования профессора Ван Чунью (Chunyu Wang). — Теперь мы обнаружили ранее неизвестное прямое взаимодействие между ними. Наша работа помогает объяснить, как EGCG усиливает противораковую активность p53, и открывает двери к разработке противораковых лекарств с EGCG-подобными соединениями".
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Ван Чунью, сотрудник Центра биотехнологии и междисциплинарных исследований института Ренсселера, давно исследует р53 с помощью метода спектроскопии ядерного магнитного резонанса для изучения конкретных механизмов болезни Альцгеймера и рака. Он называет его "возможно, самым важным белком для борьбы с раком".
Белок р53 выполняет несколько хорошо известных противораковых функций, включая остановку роста раковых клеток, активацию восстановления ДНК и запуск запрограммированной гибели клеток (апоптоза), если повреждение ДНК не может быть устранено.
Один конец белка, известный как N-концевой домен, имеет гибкую форму и потенциально может выполнять несколько функций в зависимости от его взаимодействия с другими молекулами. Обычно после образования в организме р53 быстро разлагается, когда N-концевой домен соединяется с белком MDM2. Этот регулярный цикл производства и деградации удерживает уровни p53 на достаточно низком уровне. Ученые обнаружили, что взаимодействие между EGCG и p53 предохраняет белок от деградации.
"И EGCG, и MDM2 связываются в одном и том же месте — на N-концевом домене p53, поэтому EGCG конкурирует с MDM2, — объясняет ученый. — Когда EGCG связывается с p53, белок не разлагается через взаимодействие с MDM2, поэтому при прямом взаимодействии с EGCG уровень p53 будет увеличиваться, а это означает, что его противораковая функция будет высокой. Это очень важное взаимодействие".
Авторы отмечают, что им удалось впервые объяснить молекулярный механизм антиракового эффекта зеленого чая, давно доказанного в обсервационных исследованиях.
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