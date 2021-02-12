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https://ria.ru/20210212/birchwood-1597278601.html
Участник Koktebel Jazz Party 2019 возглавил блюзовый чарт Billboard
Участник Koktebel Jazz Party 2019 возглавил блюзовый чарт Billboard
Американский гитарист Селвин Берчвуд, который в 2019 году стал участником Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, занял первую строчку в блюзовом чарте... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T20:18
2021-02-12T20:18
культура
музыка
новости культуры
фестиваль koktebel jazz party
михаил иконников
itunes
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американский гитарист Селвин Берчвуд, который в 2019 году стал участником Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, занял первую строчку в блюзовом чарте Billboard со своим новым альбомом Living In A Burning House, следует из информации на сайте издания.Новый альбом Берчвуда вышел в 2021 году, ранее он уже занял первую строчку в блюзовом чарте iTunes, о чем музыкант написал в своих социальных сетях, поблагодарив слушателей за поддержку.В 2019 году Берчвуд выступил на джазовом фестивале в Коктебеле, где, по словам арт-директора фестиваля Михаила Иконникова, его выступление произвело большое впечатление на зрителей."Приятно, когда человек, которого ты привозил на фестиваль, которому ты пожимал руку, с которым ты разговаривал, сейчас на первом месте в блюзовом чарте Billboard, наверное, самом престижном музыкальном чарте в мире", - сказал Иконников РИА Новости.Собеседник агентства добавил, что приглашение Берчвуда на фестиваль не было случайным.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
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музыка, новости культуры, фестиваль koktebel jazz party, михаил иконников, itunes

Участник Koktebel Jazz Party 2019 возглавил блюзовый чарт Billboard

20:18 12.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАмериканский гитарист Селвин Берчвуд на пресс-конференции в рамках 17-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму.
Американский гитарист Селвин Берчвуд на пресс-конференции в рамках 17-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму. - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американский гитарист Селвин Берчвуд, который в 2019 году стал участником Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, занял первую строчку в блюзовом чарте Billboard со своим новым альбомом Living In A Burning House, следует из информации на сайте издания.
Новый альбом Берчвуда вышел в 2021 году, ранее он уже занял первую строчку в блюзовом чарте iTunes, о чем музыкант написал в своих социальных сетях, поблагодарив слушателей за поддержку.
В 2019 году Берчвуд выступил на джазовом фестивале в Коктебеле, где, по словам арт-директора фестиваля Михаила Иконникова, его выступление произвело большое впечатление на зрителей.
"Приятно, когда человек, которого ты привозил на фестиваль, которому ты пожимал руку, с которым ты разговаривал, сейчас на первом месте в блюзовом чарте Billboard, наверное, самом престижном музыкальном чарте в мире", - сказал Иконников РИА Новости.
Собеседник агентства добавил, что приглашение Берчвуда на фестиваль не было случайным.
"Мы следили и видели, как он растет как музыкант и сколь хороши очередные отзывы о его творчестве. Мне кажется, он произвел большое впечатление на всех, кто побывал на фестивале в 2019 году. Он закрывал наше действо, и там все стояли на ушах абсолютно, потому что он очень дружелюбный, он заводной, он суперски общается с публикой", - отметил Иконников.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.
Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
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