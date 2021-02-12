https://ria.ru/20210212/bilety-1597135063.html

Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн

Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн

Жители Дальнего Востока теперь могут купить субсидированный авиабилет "Аэрофлота" на сайте перевозчика, сообщили РИА Новости в авиакомпании. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T02:56

2021-02-12T02:56

2021-02-12T08:24

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сергей носов

дальний восток

аэрофлот

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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Жители Дальнего Востока теперь могут купить субсидированный авиабилет "Аэрофлота" на сайте перевозчика, сообщили РИА Новости в авиакомпании."Аэрофлот" в четверг сообщил об открытии продажи билетов по программе субсидированных перевозок для жителей ДФО. Стоимость авиабилета составляет 10 200 рублей в одну сторону, включая все таксы и сборы. Такие билеты доступны для всех жителей ДФО, имеющих постоянную регистрацию в регионе. Для оформления билета нужно представить документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на Дальнем Востоке.Как сообщается на сайте "Аэрофлота", при оформлении билета на сайте нужно загрузить сканы или фото документа. Их проверка может занять до пяти дней, при этом срок действия бронирования с момента создания составляет семь дней."В случае успешного подтверждения документов у вас будет не менее двух дней для оплаты бронирования на сайте или по ссылке в письме, которое мы направим на ваш email", - сообщается на сайте.Для оформления билетов по созданному бронированию в офисе продаж необходимо предъявить паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации по месту жительства, выданное к свидетельству о рождении.Ранее на сайте можно было забронировать субсидированный билет, а выкупить его – в офисах собственных продаж и уполномоченных агентствах. С началом продаж в кассах перевозчиков на Дальнем Востоке возникал ажиотаж, отмечались очереди. О необходимости запустить онлайн-продажи льготных билетов заявлял губернатор Колымы Сергей Носов, а также власти Приморья.

https://ria.ru/20210209/aeroflot-1596693902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, сергей носов, дальний восток, аэрофлот, владивосток