Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210212/bilety-1597135063.html
Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
Жители Дальнего Востока теперь могут купить субсидированный авиабилет "Аэрофлота" на сайте перевозчика, сообщили РИА Новости в авиакомпании. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T02:56
2021-02-12T08:24
общество
россия
сергей носов
дальний восток
аэрофлот
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590786705_0:0:3422:1925_1920x0_80_0_0_a83acd620e55c8965d9e74d1e2e982b2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Жители Дальнего Востока теперь могут купить субсидированный авиабилет "Аэрофлота" на сайте перевозчика, сообщили РИА Новости в авиакомпании."Аэрофлот" в четверг сообщил об открытии продажи билетов по программе субсидированных перевозок для жителей ДФО. Стоимость авиабилета составляет 10 200 рублей в одну сторону, включая все таксы и сборы. Такие билеты доступны для всех жителей ДФО, имеющих постоянную регистрацию в регионе. Для оформления билета нужно представить документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на Дальнем Востоке.Как сообщается на сайте "Аэрофлота", при оформлении билета на сайте нужно загрузить сканы или фото документа. Их проверка может занять до пяти дней, при этом срок действия бронирования с момента создания составляет семь дней."В случае успешного подтверждения документов у вас будет не менее двух дней для оплаты бронирования на сайте или по ссылке в письме, которое мы направим на ваш email", - сообщается на сайте.Для оформления билетов по созданному бронированию в офисе продаж необходимо предъявить паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации по месту жительства, выданное к свидетельству о рождении.Ранее на сайте можно было забронировать субсидированный билет, а выкупить его – в офисах собственных продаж и уполномоченных агентствах. С началом продаж в кассах перевозчиков на Дальнем Востоке возникал ажиотаж, отмечались очереди. О необходимости запустить онлайн-продажи льготных билетов заявлял губернатор Колымы Сергей Носов, а также власти Приморья.
https://ria.ru/20210209/aeroflot-1596693902.html
россия
дальний восток
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590786705_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_9e0eed8de31f30a5862fb5a5c9929c71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия, сергей носов, дальний восток, аэрофлот, владивосток

Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн

02:56 12.02.2021 (обновлено: 08:24 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Жители Дальнего Востока теперь могут купить субсидированный авиабилет "Аэрофлота" на сайте перевозчика, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
"Аэрофлот" в четверг сообщил об открытии продажи билетов по программе субсидированных перевозок для жителей ДФО. Стоимость авиабилета составляет 10 200 рублей в одну сторону, включая все таксы и сборы. Такие билеты доступны для всех жителей ДФО, имеющих постоянную регистрацию в регионе. Для оформления билета нужно представить документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на Дальнем Востоке.
"Билеты можно забронировать и приобрести на сайте авиакомпании, в офисах собственных продаж, у агентов. Забронировать также можно по телефону контактного центра. Время для оформления с момента бронирования - семь суток", - сказал собеседник агентства.
Как сообщается на сайте "Аэрофлота", при оформлении билета на сайте нужно загрузить сканы или фото документа. Их проверка может занять до пяти дней, при этом срок действия бронирования с момента создания составляет семь дней.
"В случае успешного подтверждения документов у вас будет не менее двух дней для оплаты бронирования на сайте или по ссылке в письме, которое мы направим на ваш email", - сообщается на сайте.
Для оформления билетов по созданному бронированию в офисе продаж необходимо предъявить паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации по месту жительства, выданное к свидетельству о рождении.
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 15:52Туризм
"Аэрофлот" возобновил регулярные рейсы в несколько стран
Ранее на сайте можно было забронировать субсидированный билет, а выкупить его – в офисах собственных продаж и уполномоченных агентствах. С началом продаж в кассах перевозчиков на Дальнем Востоке возникал ажиотаж, отмечались очереди. О необходимости запустить онлайн-продажи льготных билетов заявлял губернатор Колымы Сергей Носов, а также власти Приморья.
 
ОбществоРоссияСергей НосовДальний ВостокАэрофлотВладивосток
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:23В Подмосковье автомобиль упал на железнодорожные пути
14:22Синоптики предупредили о сретенских морозах в Москве
14:20Строительство "Северного потока — 2" возобновят на следующей неделе
14:19В России придумали, как создавать вакцины от разных штаммов коронавируса
14:13Гинцбург рассказал об иммунитете после прививки "Спутником Лайт"
14:12Лукашенко заявил, что в республике нет политзаключенных
14:11Лукашенко поручил обсудить отказ Белоруссии от нейтралитета
14:09Гинцбург рассказал, где будут применять вакцину "Спутник Лайт"
14:06Создавать новую конституцию будут аккуратно, пообещал Лукашенко
14:02Кремль опубликует заявления Путина о Донбассе со встречи с главредами СМИ
14:02В Москве в субботу будет установлен двойной погодный рекорд
14:01Лукашенко не исключил, что референдум по конституции совместят с выборами
13:59Песков прокомментировал снижение доходов россиян
13:58Названы самые популярные города России для путешествий весной
13:51Путин наградил дипломатов за вклад в реализацию внешнеполитического курса
13:51Из Словении экстрадировали экс-министра печати Дагестана
13:46На суде по делу Навального врач рассказал об ухудшении здоровья ветерана
13:45Участники пикета в Риге призвали Навального извиниться перед ветераном
13:45Ученый рассказал, как избежать третьей волны коронавируса
13:45Центр Гамалеи заканчивает вторую фазу испытаний вакцины "Спутник Лайт"
Лента новостейМолния