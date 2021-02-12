СК и ФСБ задержали еще двух участников банды Басаева и Хаттаба
09:48 12.02.2021 (обновлено: 11:13 12.02.2021)
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. СК и ФСБ объявили в пятницу о задержании еще двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших во вторжении в Дагестан в 1999 году.
"В ходе работы совместно с СК сформирована неопровержимая доказательная база, подтверждающая участие в данном преступлении уроженцев и жителей Ставропольского края: Терекбаева Ахмета, 1968 года рождения, и Авезова Арифуллы, 1971 года рождения, не понесших за это уголовного наказания", — говорится в сообщении ФСБ.
Им предъявят обвинения по статьям "Посягательство на жизнь военнослужащих", "Бандитизм" и "Вооруженный мятеж". Сейчас боевики находятся у следователя.
Как отметили в СК, с 1999 по 2020 год осуждены и приговорены к срокам до 19 лет колонии более 80 участников нападения на Дагестан. Дела некоторых участников закрыты из-за смерти фигурантов (в том числе Басаева), еще несколько десятков боевиков в розыске.
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Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августа 1999 года. Группа из 400-1500 человек беспрепятственно вошла в Ботлихский район Дагестана и захватила ряд населенных пунктов.
К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить их из занятых пунктов и принудить к отступлению.
Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало второй чеченской войны.
Потери федеральных сил в августе — сентябре 1999 года составили около 300 убитыми и примерно 800 ранеными, боевиков, по данным Минобороны, около 2,5 тысячи убитыми и ранеными.
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