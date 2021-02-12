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СК и ФСБ задержали еще двух участников банды Басаева и Хаттаба
СК и ФСБ задержали еще двух участников банды Басаева и Хаттаба
СК и ФСБ объявили в пятницу о задержании еще двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших во вторжении в Дагестан в 1999 году. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T09:48
2021-02-12T11:13
шамиль басаев
россия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. СК и ФСБ объявили в пятницу о задержании еще двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших во вторжении в Дагестан в 1999 году."В ходе работы совместно с СК сформирована неопровержимая доказательная база, подтверждающая участие в данном преступлении уроженцев и жителей Ставропольского края: Терекбаева Ахмета, 1968 года рождения, и Авезова Арифуллы, 1971 года рождения, не понесших за это уголовного наказания", — говорится в сообщении ФСБ.Им предъявят обвинения по статьям "Посягательство на жизнь военнослужащих", "Бандитизм" и "Вооруженный мятеж". Сейчас боевики находятся у следователя. Как отметили в СК, с 1999 по 2020 год осуждены и приговорены к срокам до 19 лет колонии более 80 участников нападения на Дагестан. Дела некоторых участников закрыты из-за смерти фигурантов (в том числе Басаева), еще несколько десятков боевиков в розыске.Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августа 1999 года. Группа из 400-1500 человек беспрепятственно вошла в Ботлихский район Дагестана и захватила ряд населенных пунктов.К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить их из занятых пунктов и принудить к отступлению.Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало второй чеченской войны.Потери федеральных сил в августе — сентябре 1999 года составили около 300 убитыми и примерно 800 ранеными, боевиков, по данным Минобороны, около 2,5 тысячи убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20190811/1557376428.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание подозреваемых в участии в вооруженном нападении на Дагестан в 1999 году
ФСБ публикует видео спецоперации по задержанию подозреваемых в участии в вооруженном нападении на Дагестан в августе 1999
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шамиль басаев, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

СК и ФСБ задержали еще двух участников банды Басаева и Хаттаба

09:48 12.02.2021 (обновлено: 11:13 12.02.2021)
 
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. СК и ФСБ объявили в пятницу о задержании еще двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших во вторжении в Дагестан в 1999 году.
"В ходе работы совместно с СК сформирована неопровержимая доказательная база, подтверждающая участие в данном преступлении уроженцев и жителей Ставропольского края: Терекбаева Ахмета, 1968 года рождения, и Авезова Арифуллы, 1971 года рождения, не понесших за это уголовного наказания", — говорится в сообщении ФСБ.
Им предъявят обвинения по статьям "Посягательство на жизнь военнослужащих", "Бандитизм" и "Вооруженный мятеж". Сейчас боевики находятся у следователя.
Как отметили в СК, с 1999 по 2020 год осуждены и приговорены к срокам до 19 лет колонии более 80 участников нападения на Дагестан. Дела некоторых участников закрыты из-за смерти фигурантов (в том числе Басаева), еще несколько десятков боевиков в розыске.
Военнослужащий МВД Дагестана ищет оставшихся исламских боевиков в дагестанском селе Карамахи. 16 сентября 1999 года - РИА Новости, 1920, 11.08.2019
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Вторжение в Дагестан: приговор, который боевики вынесли сами себе
Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августа 1999 года. Группа из 400-1500 человек беспрепятственно вошла в Ботлихский район Дагестана и захватила ряд населенных пунктов.
К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить их из занятых пунктов и принудить к отступлению.
Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало второй чеченской войны.
Потери федеральных сил в августе — сентябре 1999 года составили около 300 убитыми и примерно 800 ранеными, боевиков, по данным Минобороны, около 2,5 тысячи убитыми и ранеными.
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Шамиль БасаевРоссияРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
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