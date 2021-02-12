https://ria.ru/20210212/akunin-1597164337.html

Новый том "Истории Российского государства" Бориса Акунина выйдет весной

Новый том "Истории Российского государства" Бориса Акунина выйдет весной

Выход восьмого тома из серии "История Российского государства" писателя Бориса Акунина, посвящённого событиям второй половины XIX века, задержался из-за... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:06

2021-02-12T12:06

2021-02-12T12:06

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борис акунин

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Выход восьмого тома из серии "История Российского государства" писателя Бориса Акунина, посвящённого событиям второй половины XIX века, задержался из-за пандемии, книга уже отправлена в типографию и выйдет в марте, сообщил писатель.Ранее Акунин рассказал в интервью РИА Новости, что изначально выход книги был запланирован на конец 2020 года, а затем перенесен на весну 2021 года."Из-за пандемии задержался выпуск очередного тома "Истории". Вот наконец он отправился в типографию. В марте должен выйти. Это уже восьмой, предпоследний", - написал Акунин в Facebook."История Российского государства" - проект Акунина, который включает в себя исторические книги, в которых писатель стремится максимально достоверно и беспристрастно представить исторические факты, а также художественные романы-сопровождения к ним. Как рассказывал Акунин в интервью РИА Новости, художественные дополнения позволяют ему "дать простор фантазии", что невозможно сделать в документальной книге.

https://ria.ru/20201202/knigi-1587125537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, борис акунин