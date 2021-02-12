Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210212/akunin-1597164337.html
Новый том "Истории Российского государства" Бориса Акунина выйдет весной
Новый том "Истории Российского государства" Бориса Акунина выйдет весной
Выход восьмого тома из серии "История Российского государства" писателя Бориса Акунина, посвящённого событиям второй половины XIX века, задержался из-за... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:06
2021-02-12T12:06
культура
книги
новости культуры
борис акунин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151877/03/1518770323_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_27342683bb463b8db708c310d45e6bc5.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Выход восьмого тома из серии "История Российского государства" писателя Бориса Акунина, посвящённого событиям второй половины XIX века, задержался из-за пандемии, книга уже отправлена в типографию и выйдет в марте, сообщил писатель.Ранее Акунин рассказал в интервью РИА Новости, что изначально выход книги был запланирован на конец 2020 года, а затем перенесен на весну 2021 года."Из-за пандемии задержался выпуск очередного тома "Истории". Вот наконец он отправился в типографию. В марте должен выйти. Это уже восьмой, предпоследний", - написал Акунин в Facebook."История Российского государства" - проект Акунина, который включает в себя исторические книги, в которых писатель стремится максимально достоверно и беспристрастно представить исторические факты, а также художественные романы-сопровождения к ним. Как рассказывал Акунин в интервью РИА Новости, художественные дополнения позволяют ему "дать простор фантазии", что невозможно сделать в документальной книге.
https://ria.ru/20201202/knigi-1587125537.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151877/03/1518770323_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_51c815b748c8b419a614250ec87d7e8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
книги, новости культуры, борис акунин

Новый том "Истории Российского государства" Бориса Акунина выйдет весной

12:06 12.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПисатель Борис Акунин на презентации своей книги "История государства российского"
Писатель Борис Акунин на презентации своей книги История государства российского - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Выход восьмого тома из серии "История Российского государства" писателя Бориса Акунина, посвящённого событиям второй половины XIX века, задержался из-за пандемии, книга уже отправлена в типографию и выйдет в марте, сообщил писатель.
Ранее Акунин рассказал в интервью РИА Новости, что изначально выход книги был запланирован на конец 2020 года, а затем перенесен на весну 2021 года.
"Из-за пандемии задержался выпуск очередного тома "Истории". Вот наконец он отправился в типографию. В марте должен выйти. Это уже восьмой, предпоследний", - написал Акунин в Facebook.
"История Российского государства" - проект Акунина, который включает в себя исторические книги, в которых писатель стремится максимально достоверно и беспристрастно представить исторические факты, а также художественные романы-сопровождения к ним. Как рассказывал Акунин в интервью РИА Новости, художественные дополнения позволяют ему "дать простор фантазии", что невозможно сделать в документальной книге.
Книжные новинки - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря 2020, 08:00Культура
От Водолазкина до Салли Руни. Какие книжки выбрать перед Новым годом
 
КультураКнигиНовости культурыБорис Акунин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:23В Подмосковье автомобиль упал на железнодорожные пути
14:22Синоптики предупредили о сретенских морозах в Москве
14:20Строительство "Северного потока — 2" возобновят на следующей неделе
14:19В России придумали, как создавать вакцины от разных штаммов коронавируса
14:13Гинцбург рассказал об иммунитете после прививки "Спутником Лайт"
14:12Лукашенко заявил, что в республике нет политзаключенных
14:11Лукашенко поручил обсудить отказ Белоруссии от нейтралитета
14:09Гинцбург рассказал, где будут применять вакцину "Спутник Лайт"
14:06Создавать новую конституцию будут аккуратно, пообещал Лукашенко
14:02Кремль опубликует заявления Путина о Донбассе со встречи с главредами СМИ
14:02В Москве в субботу будет установлен двойной погодный рекорд
14:01Лукашенко не исключил, что референдум по конституции совместят с выборами
13:59Песков прокомментировал снижение доходов россиян
13:58Названы самые популярные города России для путешествий весной
13:51Путин наградил дипломатов за вклад в реализацию внешнеполитического курса
13:51Из Словении экстрадировали экс-министра печати Дагестана
13:46На суде по делу Навального врач рассказал об ухудшении здоровья ветерана
13:45Участники пикета в Риге призвали Навального извиниться перед ветераном
13:45Ученый рассказал, как избежать третьей волны коронавируса
13:45Центр Гамалеи заканчивает вторую фазу испытаний вакцины "Спутник Лайт"
Лента новостейМолния