Новый том "Истории Российского государства" Бориса Акунина выйдет весной
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПисатель Борис Акунин на презентации своей книги "История государства российского"
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Выход восьмого тома из серии "История Российского государства" писателя Бориса Акунина, посвящённого событиям второй половины XIX века, задержался из-за пандемии, книга уже отправлена в типографию и выйдет в марте, сообщил писатель.
Ранее Акунин рассказал в интервью РИА Новости, что изначально выход книги был запланирован на конец 2020 года, а затем перенесен на весну 2021 года.
"Из-за пандемии задержался выпуск очередного тома "Истории". Вот наконец он отправился в типографию. В марте должен выйти. Это уже восьмой, предпоследний", - написал Акунин в Facebook.
"История Российского государства" - проект Акунина, который включает в себя исторические книги, в которых писатель стремится максимально достоверно и беспристрастно представить исторические факты, а также художественные романы-сопровождения к ним. Как рассказывал Акунин в интервью РИА Новости, художественные дополнения позволяют ему "дать простор фантазии", что невозможно сделать в документальной книге.
2 декабря 2020, 08:00КультураОт Водолазкина до Салли Руни. Какие книжки выбрать перед Новым годом