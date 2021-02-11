https://ria.ru/20210211/zyuganov-1597086076.html

Зюганов заявил, что Белоруссия прикрыла Россию "как в сорок первом"

Зюганов заявил, что Белоруссия прикрыла Россию "как в сорок первом"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил о предотвращении катастрофы в "большой России" и объяснил, как Белоруссия смогла... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T17:49

2021-02-11T17:49

2021-02-11T19:20

всебелорусское народное собрание

россия

александр лукашенко

кпрф

геннадий зюганов

белоруссия

ссср

в мире

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил о предотвращении катастрофы в "большой России" и объяснил, как Белоруссия смогла "спасти русский мир".По его мнению, власти республики смогли побороть организованную преступность, а также отразить атаку со стороны "коллективного Запада"."Сейчас была очень мощная попытка сломать Белоруссию. <…> Эта катастрофа бы была похлеще, чем та, что была в 1991 году. Поэтому вполне уместно сравнение, что попытка разрушить русский мир и порвать связи вековые, тысячелетние с Россией — это преступление не местного масштаба, а глобального масштаба", — сказал он.Зюганов также уверен, что президент США Джо Байден считает Россию "врагом номер один". Кроме того, лидер КПРФ порассуждал о подготовке на Западе сил, направленных на организацию "оранжевых проказ и цветных революций"."Продолжают нас душить по всем направлениям. Белоруссия прикрыла нас с запада так же, как Брестская крепость в 1941-м прикрывала великую советскую страну", — подытожил он.Сегодня президент республики Александр Лукашенко рассказал на Всебелорусском народном собрании о "жесточайшей атаке извне", которой подверглась страна. Глава государства также сравнил нынешний период в истории с развалом СССР и его последствиями. По его мнению, сейчас сложный для Белоруссии период продолжается. Тем не менее Лукашенко выразил уверенность в том, что белорусский народ выстоит перед актуальными вызовами.

https://ria.ru/20210211/otnosheniya-1597070241.html

https://ria.ru/20210209/belorussiya-1596573919.html

россия

белоруссия

ссср

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всебелорусское народное собрание, россия, александр лукашенко, кпрф, геннадий зюганов, белоруссия, ссср, в мире