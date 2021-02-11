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Зюганов заявил, что Белоруссия прикрыла Россию "как в сорок первом"
Зюганов заявил, что Белоруссия прикрыла Россию "как в сорок первом"
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил о предотвращении катастрофы в "большой России" и объяснил, как Белоруссия смогла... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T17:49
2021-02-11T19:20
всебелорусское народное собрание
россия
александр лукашенко
кпрф
геннадий зюганов
белоруссия
ссср
в мире
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил о предотвращении катастрофы в "большой России" и объяснил, как Белоруссия смогла "спасти русский мир".По его мнению, власти республики смогли побороть организованную преступность, а также отразить атаку со стороны "коллективного Запада"."Сейчас была очень мощная попытка сломать Белоруссию. &lt;…&gt; Эта катастрофа бы была похлеще, чем та, что была в 1991 году. Поэтому вполне уместно сравнение, что попытка разрушить русский мир и порвать связи вековые, тысячелетние с Россией — это преступление не местного масштаба, а глобального масштаба", — сказал он.Зюганов также уверен, что президент США Джо Байден считает Россию "врагом номер один". Кроме того, лидер КПРФ порассуждал о подготовке на Западе сил, направленных на организацию "оранжевых проказ и цветных революций"."Продолжают нас душить по всем направлениям. Белоруссия прикрыла нас с запада так же, как Брестская крепость в 1941-м прикрывала великую советскую страну", — подытожил он.Сегодня президент республики Александр Лукашенко рассказал на Всебелорусском народном собрании о "жесточайшей атаке извне", которой подверглась страна. Глава государства также сравнил нынешний период в истории с развалом СССР и его последствиями. По его мнению, сейчас сложный для Белоруссии период продолжается. Тем не менее Лукашенко выразил уверенность в том, что белорусский народ выстоит перед актуальными вызовами.
https://ria.ru/20210211/otnosheniya-1597070241.html
https://ria.ru/20210209/belorussiya-1596573919.html
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всебелорусское народное собрание, россия, александр лукашенко, кпрф, геннадий зюганов, белоруссия, ссср, в мире

Зюганов заявил, что Белоруссия прикрыла Россию "как в сорок первом"

17:49 11.02.2021 (обновлено: 19:20 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил о предотвращении катастрофы в "большой России" и объяснил, как Белоруссия смогла "спасти русский мир".
По его мнению, власти республики смогли побороть организованную преступность, а также отразить атаку со стороны "коллективного Запада".
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"Сейчас была очень мощная попытка сломать Белоруссию. <…> Эта катастрофа бы была похлеще, чем та, что была в 1991 году. Поэтому вполне уместно сравнение, что попытка разрушить русский мир и порвать связи вековые, тысячелетние с Россией — это преступление не местного масштаба, а глобального масштаба", — сказал он.
Зюганов также уверен, что президент США Джо Байден считает Россию "врагом номер один". Кроме того, лидер КПРФ порассуждал о подготовке на Западе сил, направленных на организацию "оранжевых проказ и цветных революций".
"Продолжают нас душить по всем направлениям. Белоруссия прикрыла нас с запада так же, как Брестская крепость в 1941-м прикрывала великую советскую страну", — подытожил он.
Сегодня президент республики Александр Лукашенко рассказал на Всебелорусском народном собрании о "жесточайшей атаке извне", которой подверглась страна. Глава государства также сравнил нынешний период в истории с развалом СССР и его последствиями. По его мнению, сейчас сложный для Белоруссии период продолжается. Тем не менее Лукашенко выразил уверенность в том, что белорусский народ выстоит перед актуальными вызовами.
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Всебелорусское народное собраниеРоссияАлександр ЛукашенкоКПРФГеннадий ЗюгановБелоруссияСССРВ мире
 
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