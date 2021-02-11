Зюганов заявил, что Белоруссия прикрыла Россию "как в сорок первом"
17:49 11.02.2021 (обновлено: 19:20 11.02.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил о предотвращении катастрофы в "большой России" и объяснил, как Белоруссия смогла "спасти русский мир".
По его мнению, власти республики смогли побороть организованную преступность, а также отразить атаку со стороны "коллективного Запада".
"Сейчас была очень мощная попытка сломать Белоруссию. <…> Эта катастрофа бы была похлеще, чем та, что была в 1991 году. Поэтому вполне уместно сравнение, что попытка разрушить русский мир и порвать связи вековые, тысячелетние с Россией — это преступление не местного масштаба, а глобального масштаба", — сказал он.
Зюганов также уверен, что президент США Джо Байден считает Россию "врагом номер один". Кроме того, лидер КПРФ порассуждал о подготовке на Западе сил, направленных на организацию "оранжевых проказ и цветных революций".
"Продолжают нас душить по всем направлениям. Белоруссия прикрыла нас с запада так же, как Брестская крепость в 1941-м прикрывала великую советскую страну", — подытожил он.
Сегодня президент республики Александр Лукашенко рассказал на Всебелорусском народном собрании о "жесточайшей атаке извне", которой подверглась страна. Глава государства также сравнил нынешний период в истории с развалом СССР и его последствиями. По его мнению, сейчас сложный для Белоруссии период продолжается. Тем не менее Лукашенко выразил уверенность в том, что белорусский народ выстоит перед актуальными вызовами.