https://ria.ru/20210211/moment-1596963191.html

Лукашенко сравнил происходящее в Белоруссии с распадом СССР

Лукашенко сравнил происходящее в Белоруссии с распадом СССР

Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании заявил, что сейчас страна переживает "переломный момент". Его слова приводит... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T12:30

2021-02-11T12:30

2021-02-11T14:59

всебелорусское народное собрание

александр лукашенко

белоруссия

ссср

в мире

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании заявил, что сейчас страна переживает "переломный момент". Его слова приводит Sputnik Белоруссия.Он отметил, что Белоруссия подверглась "жесточайшей атаке извне", а нынешний период в истории страны он сравнил с развалом СССР и его последствиями.Глава государства подчеркнул, что в тот момент была "полная безнадега" и "не было вообще ничего".По его словам, этот сложный период еще не закончился, однако белорусский народ выстоит. Сегодня начало работу шестое Всебелорусское народное собрание. В нем участвуют около 2,7 тысячи человек, в том числе 300 иностранных гостей. Участники подведут итоги реализации программы социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы, а также наметят планы на следующие пять лет.

https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596953864.html

белоруссия

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всебелорусское народное собрание, александр лукашенко, белоруссия, ссср, в мире