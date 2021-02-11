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Лукашенко сравнил происходящее в Белоруссии с распадом СССР
Лукашенко сравнил происходящее в Белоруссии с распадом СССР
Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании заявил, что сейчас страна переживает "переломный момент". Его слова приводит... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:30
2021-02-11T14:59
всебелорусское народное собрание
александр лукашенко
белоруссия
ссср
в мире
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании заявил, что сейчас страна переживает "переломный момент". Его слова приводит Sputnik Белоруссия.Он отметил, что Белоруссия подверглась "жесточайшей атаке извне", а нынешний период в истории страны он сравнил с развалом СССР и его последствиями.Глава государства подчеркнул, что в тот момент была "полная безнадега" и "не было вообще ничего".По его словам, этот сложный период еще не закончился, однако белорусский народ выстоит. Сегодня начало работу шестое Всебелорусское народное собрание. В нем участвуют около 2,7 тысячи человек, в том числе 300 иностранных гостей. Участники подведут итоги реализации программы социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы, а также наметят планы на следующие пять лет.
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всебелорусское народное собрание, александр лукашенко, белоруссия, ссср, в мире

Лукашенко сравнил происходящее в Белоруссии с распадом СССР

12:30 11.02.2021 (обновлено: 14:59 11.02.2021)
 
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьВсебелорусское народное собрание в Минске
Всебелорусское народное собрание в Минске - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании заявил, что сейчас страна переживает "переломный момент". Его слова приводит Sputnik Белоруссия.
Он отметил, что Белоруссия подверглась "жесточайшей атаке извне", а нынешний период в истории страны он сравнил с развалом СССР и его последствиями.
Глава государства подчеркнул, что в тот момент была "полная безнадега" и "не было вообще ничего".

"<…> Переломный момент — хаос в головах людей. <…> Мы все пережили. Примерно такой период мы переживаем и сейчас", — цитирует издание Лукашенко.

По его словам, этот сложный период еще не закончился, однако белорусский народ выстоит.
Сегодня начало работу шестое Всебелорусское народное собрание. В нем участвуют около 2,7 тысячи человек, в том числе 300 иностранных гостей. Участники подведут итоги реализации программы социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы, а также наметят планы на следующие пять лет.
Подготовка Минска к Всебелорусскому собранию - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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Всебелорусское народное собраниеАлександр ЛукашенкоБелоруссияСССРВ мире
 
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