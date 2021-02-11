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Лукашенко сравнил происходящее в Белоруссии с распадом СССР
Лукашенко сравнил происходящее в Белоруссии с распадом СССР
Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании заявил, что сейчас страна переживает "переломный момент". Его слова приводит... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:30
2021-02-11T12:30
2021-02-11T14:59
всебелорусское народное собрание
александр лукашенко
белоруссия
ссср
в мире
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании заявил, что сейчас страна переживает "переломный момент". Его слова приводит Sputnik Белоруссия.Он отметил, что Белоруссия подверглась "жесточайшей атаке извне", а нынешний период в истории страны он сравнил с развалом СССР и его последствиями.Глава государства подчеркнул, что в тот момент была "полная безнадега" и "не было вообще ничего".По его словам, этот сложный период еще не закончился, однако белорусский народ выстоит. Сегодня начало работу шестое Всебелорусское народное собрание. В нем участвуют около 2,7 тысячи человек, в том числе 300 иностранных гостей. Участники подведут итоги реализации программы социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы, а также наметят планы на следующие пять лет.
https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596953864.html
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всебелорусское народное собрание, александр лукашенко, белоруссия, ссср, в мире