https://ria.ru/20210211/zhivotnye-1596842514.html
"Критикуют, но не помогают". Кто виноват в проблемах карельского приюта
"Критикуют, но не помогают". Кто виноват в проблемах карельского приюта
Больше 60 бездомных собак содержат в приюте карельского города Сегежа в ненадлежащих условиях. Хозяйку подозревают в растрате средств. Она отрицает обвинения и... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T08:00
2021-02-11T08:00
2021-02-11T08:11
россия
животные
общество
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Больше 60 бездомных собак содержат в приюте карельского города Сегежа в ненадлежащих условиях. Хозяйку подозревают в растрате средств. Она отрицает обвинения и говорит о недостаточной материальной поддержке. В подробностях конфликта разбиралось РИА Новости.«Собаки были голодные, холодные»Приют «Верный друг» работает в Сегеже уже пятый год. Организовали его Евгения Исакова и Борис Красулин, им помогали жители города и администрация. Но проект остался частным и не финансируется из муниципального бюджета.По словам сегежцев, Исакова и ее гражданский муж Красулин с самого начала плохо справлялись с делами. Зоозащитники и соседи не раз обращали внимание на негуманные условия содержания собак и жаловались в прокуратуру. Но и после ее вмешательства ситуация не улучшилась.Очередной виток конфликта случился в начале февраля 2021-го: местные жители обратились в сегежскую зоозащитную организацию «Лада».«Сказали, что собаки воют уже два дня, и нет человеческих следов на снегу около приюта», — рассказывает представитель «Лады» Ирина Кулагина. Поставив в известность главу администрации, она поехала в «Верный друг» вместе с Евгением Васякиным, ведущим специалистом комитета ГО и ЧС Сегежи. Хозяев на месте не оказалось. Спустя время нанесли еще один визит, но владелица не пустила в помещение, и Васякин вызвал полицию.По закону «Об ответственном обращении с животными», отмечает она, владельцы приютов обязаны кормить животных и убирать за ними ежедневно.«Не умеет разговаривать с людьми»В дело вмешалась администрация Сегежи — пригласили волонтеров, которые навели в питомнике относительный порядок. Однако разовая акция, по словам зоозащитников и самих владельцев «Верного друга», не решит всех проблем.На встречу пригласили представителей Минприроды Карелии и администрации города, волонтеров и руководителей приюта.Васякин подчеркнул, что закрывать питомник чиновники не собираются.«Мы всем городом его организовывали. И сейчас местная власть помогает, как может: предоставляли стройматериалы, вывозили мусор», — перечисляет он."Будем просить финансовой помощи"Как сообщили РИА Новости в администрации Сегежи, с Исаковыми на 2020 год заключили госконтракт на отлов и содержание 42 собак. Из бюджета выделили 815 тысяч рублей.Чиновники убеждены: этой суммы должно хватить на поддержание приюта в нормальном состоянии.Владельцы «Верного друга» считают иначе. Там утверждают, что с учетом электричества и ремонта вольеров нужно около 150 тысяч рублей в месяц или 1,8 миллиона в год.«Мы действительно выходили на контракт по отлову новых собак, передаче их в приют, содержанию с проведением ветеринарных мероприятий, — поясняет Евгения Исакова. — Но на тех животных, которые уже у нас были, никто деньги не выделяет. Тем не менее мы работаем. В том числе на собственные средства, которых не хватает. Нас критикуют, но при этом не помогают».По ее словам, они много раз обращались и в администрацию, и к местным предпринимателям, но безрезультатно.«На встрече с чиновниками, если нас позовут, будем просить финансовой помощи», — говорит Исакова, добавив, что о мероприятии узнала от корреспондента РИА Новости.«Видно, что животные хозяев любят»Жительница Сегежи Елена Шестакова раньше поддерживала «Верный друг». По ее мнению, люди не участвуют в делах приюта, потому что Исакова и Красулин тратили пожертвования на личные нужды.«В 2017-2018 годах многие переводили им деньги, — вспоминает Шестакова. — Я и сама регулярно перечисляла. Но нам не объясняли, куда уходят средства. Мы знаем, что Евгения и Борис давно не работают. В итоге многие волонтеры перестали им помогать».Впрочем, еще одна местная жительница Наталья Трофимова отмечает, что «собаки не голодные и видно, что животные хозяев любят».Активисты считают, что проблема не в деньгах, а в нехватке управленческих качеств у владельцев.«У нас есть инициативные граждане с опытом собаководства, которые хотели бы возглавить питомник, — говорит представитель «Лады» Ирина Кулагина. — Я была в приютах Петрозаводска и видела, как это должно быть устроено. Никаких личных и финансовых претензий к Евгении у меня нет, просто я люблю животных и для меня это больная тема».Бизнес на костяхОпасения и подозрения жителей Сегежи, возможно, связаны с практикой уголовного преследования владельцев питомников. Например, в 2014-м владелице московского приюта «ЭКО Вешняки» Вере Петросьян вменили растрату миллиарда рублей из городского бюджета. Позже, в 2016-м, зоозащитники обнаружили десятки мертвых собак и кошек, и питомник закрыли.В 2017-м скандал разгорелся вокруг приюта «Дружок» в Благовещенске, где погибло более 40 собак. Владелец Вячеслав Золотарев получил три года колонии за жестокое обращение с животными.В Хакасии муниципальные власти в 2019-2020 годах выдали более трех миллионов рублей местному предпринимателю на отлов, учет и стерилизацию бездомных собак и кошек. По данным региональных СМИ, после этого на условия их содержания поступило множество жалоб, и хозяином приюта заинтересовалась полиция.
https://ria.ru/20210121/priyut-1593968403.html
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россия, животные, общество
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Дмитрий Ермаков.
Больше 60 бездомных собак содержат в приюте карельского
города Сегежа в ненадлежащих условиях. Хозяйку подозревают в растрате средств. Она отрицает обвинения и говорит о недостаточной материальной поддержке. В подробностях конфликта разбиралось РИА Новости.
«Собаки были голодные, холодные»
Приют «Верный друг» работает в Сегеже уже пятый год. Организовали его Евгения Исакова и Борис Красулин, им помогали жители города и администрация. Но проект остался частным и не финансируется из муниципального бюджета.
По словам сегежцев, Исакова и ее гражданский муж Красулин с самого начала плохо справлялись с делами. Зоозащитники и соседи не раз обращали внимание на негуманные условия содержания собак и жаловались в прокуратуру. Но и после ее вмешательства ситуация не улучшилась.
Очередной виток конфликта случился в начале февраля 2021-го: местные жители обратились в сегежскую зоозащитную организацию «Лада».
«Сказали, что собаки воют уже два дня, и нет человеческих следов на снегу около приюта», — рассказывает представитель «Лады» Ирина Кулагина.
Поставив в известность главу администрации, она поехала в «Верный друг» вместе с Евгением Васякиным, ведущим специалистом комитета ГО и ЧС Сегежи.
Хозяев на месте не оказалось. Спустя время нанесли еще один визит, но владелица не пустила в помещение, и Васякин вызвал полицию.
«Собаки были голодные, холодные, сидели в огромном количестве фекалий. Вместо указанных Евгенией во «ВКонтакте» 80 животных мы обнаружили всего 63. Где остальные, нам не разъяснили. Вольеры не чистили как минимум неделю», — говорит Кулагина.
По закону «Об ответственном обращении с животными», отмечает она, владельцы приютов обязаны кормить животных и убирать за ними ежедневно.
«Не умеет разговаривать с людьми»
В дело вмешалась администрация Сегежи — пригласили волонтеров, которые навели в питомнике относительный порядок. Однако разовая акция, по словам зоозащитников и самих владельцев «Верного друга», не решит всех проблем.
«Содержать этот приют вдвоем, без большой команды волонтеров, нереально, — объясняет Васякин. — Постоянных помощников практически нет. Может, владельцы и стараются, но вдвоем не потянуть. Мы назначили совещание на 12 февраля — будем искать общий знаменатель».
На встречу пригласили представителей Минприроды Карелии и администрации города, волонтеров и руководителей приюта.
Васякин подчеркнул, что закрывать питомник чиновники не собираются.
«Мы всем городом его организовывали. И сейчас местная власть помогает, как может: предоставляли стройматериалы, вывозили мусор», — перечисляет он.
"Будем просить финансовой помощи"
Как сообщили РИА Новости в администрации Сегежи, с Исаковыми на 2020 год заключили госконтракт на отлов и содержание 42 собак. Из бюджета выделили 815 тысяч рублей.
Чиновники убеждены: этой суммы должно хватить на поддержание приюта в нормальном состоянии.
Владельцы «Верного друга» считают иначе. Там утверждают, что с учетом электричества и ремонта вольеров нужно около 150 тысяч рублей в месяц или 1,8 миллиона в год.
«Мы действительно выходили на контракт по отлову новых собак, передаче их в приют, содержанию с проведением ветеринарных мероприятий, — поясняет Евгения Исакова. — Но на тех животных, которые уже у нас были, никто деньги не выделяет. Тем не менее мы работаем. В том числе на собственные средства, которых не хватает. Нас критикуют, но при этом не помогают».
По ее словам, они много раз обращались и в администрацию, и к местным предпринимателям, но безрезультатно.
«На встрече с чиновниками, если нас позовут, будем просить финансовой помощи», — говорит Исакова, добавив, что о мероприятии узнала от корреспондента РИА Новости.
«Видно, что животные хозяев любят»
Жительница Сегежи
Елена Шестакова раньше поддерживала «Верный друг». По ее мнению, люди не участвуют в делах приюта, потому что Исакова и Красулин тратили пожертвования на личные нужды.
«В 2017-2018 годах многие переводили им деньги, — вспоминает Шестакова. — Я и сама регулярно перечисляла. Но нам не объясняли, куда уходят средства. Мы знаем, что Евгения и Борис давно не работают. В итоге многие волонтеры перестали им помогать».
Впрочем, еще одна местная жительница Наталья Трофимова отмечает, что «собаки не голодные и видно, что животные хозяев любят».
«Собаки попадают туда запуганные, худые. Через время можно уже подойти и погладить», — говорит она.
Активисты считают, что проблема не в деньгах, а в нехватке управленческих качеств у владельцев.
«У нас есть инициативные граждане с опытом собаководства, которые хотели бы возглавить питомник, — говорит представитель «Лады» Ирина Кулагина. — Я была в приютах Петрозаводска
и видела, как это должно быть устроено. Никаких личных и финансовых претензий к Евгении у меня нет, просто я люблю животных и для меня это больная тема».
Бизнес на костях
Опасения и подозрения жителей Сегежи, возможно, связаны с практикой уголовного преследования владельцев питомников. Например, в 2014-м владелице московского приюта «ЭКО Вешняки
» Вере Петросьян вменили растрату миллиарда рублей из городского бюджета. Позже, в 2016-м, зоозащитники обнаружили десятки мертвых собак и кошек, и питомник закрыли.
В 2017-м скандал разгорелся вокруг приюта «Дружок» в Благовещенске, где погибло
более 40 собак. Владелец Вячеслав Золотарев получил три года колонии за жестокое обращение с животными.
В Хакасии муниципальные власти в 2019-2020 годах выдали более трех миллионов рублей местному предпринимателю на отлов, учет и стерилизацию бездомных собак и кошек. По данным региональных СМИ, после этого на условия их содержания поступило множество жалоб, и хозяином приюта заинтересовалась полиция.