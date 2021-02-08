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Власти Сегежи пообещали помочь местному приюту для собак
Власти Сегежи пообещали помочь местному приюту для собак
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Власти карельского города Сегежа ищут решение проблемы приюта "Верный друг", где в ненадлежащих условиях содержатся более 60... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:36
2021-02-08T17:36
россия
сегежа
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Власти карельского города Сегежа ищут решение проблемы приюта "Верный друг", где в ненадлежащих условиях содержатся более 60 собак, сообщили в комитете ГО и ЧС администрации Сегежи."На 12 февраля назначено совещание, куда приглашены представители минприоды Карелии, администрации, волонтеры и владельцы питомника. Будем искать пути решения, как помочь им, закрывать и расформировывать приют никто не собирается", - рассказал РИА Новости ведущий специалист комитета ГО и ЧС Сегежи Евгений Васякин.По его словам, представители администрации города и участковый выехали на место после сообщений активистов о том, что в приюте голодают собаки."Ворота были закрыты, активисты рассказали, что два дня не могут туда попасть. Когда мы зашли внутрь, то увидели несколько вольеров во дворе, одна собака бегала около них. Все питомцы были очень голодные", - рассказал Евгений Васякин.Он добавил, что внутри ситуация была еще хуже: вольеры были все грязные, было видно, что в них давно не убирались, а собаки выли от голода. Всего в приюте сейчас содержится 63 собаки."Мы поговорили с владельцами питомника, участковый взял с них объяснительную. Они работают в приюте вдвоем, понимаю, что тяжело, но помощь волонтеров тоже нужно принимать", - уточнил Васякин.По словам представителя администрации, в 2020 году с приютом "Верный друг" был заключен муниципальный контракт на содержание и отлов 43 собак, все обязательства по нему были выполнены.
https://radiosputnik.ria.ru/20210125/priyuty-1594548084.html
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россия, сегежа, республика карелия

Власти Сегежи пообещали помочь местному приюту для собак

17:36 08.02.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСобака в приюте для бездомных собак
Собака в приюте для бездомных собак - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Власти карельского города Сегежа ищут решение проблемы приюта "Верный друг", где в ненадлежащих условиях содержатся более 60 собак, сообщили в комитете ГО и ЧС администрации Сегежи.
"На 12 февраля назначено совещание, куда приглашены представители минприоды Карелии, администрации, волонтеры и владельцы питомника. Будем искать пути решения, как помочь им, закрывать и расформировывать приют никто не собирается", - рассказал РИА Новости ведущий специалист комитета ГО и ЧС Сегежи Евгений Васякин.
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25 января, 20:32
"Бросать нельзя". Приюты для бездомных животных заработают в Петербурге
По его словам, представители администрации города и участковый выехали на место после сообщений активистов о том, что в приюте голодают собаки.
"Ворота были закрыты, активисты рассказали, что два дня не могут туда попасть. Когда мы зашли внутрь, то увидели несколько вольеров во дворе, одна собака бегала около них. Все питомцы были очень голодные", - рассказал Евгений Васякин.
Он добавил, что внутри ситуация была еще хуже: вольеры были все грязные, было видно, что в них давно не убирались, а собаки выли от голода. Всего в приюте сейчас содержится 63 собаки.
"Мы поговорили с владельцами питомника, участковый взял с них объяснительную. Они работают в приюте вдвоем, понимаю, что тяжело, но помощь волонтеров тоже нужно принимать", - уточнил Васякин.
По словам представителя администрации, в 2020 году с приютом "Верный друг" был заключен муниципальный контракт на содержание и отлов 43 собак, все обязательства по нему были выполнены.
Собака в вольере приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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РоссияСегежаРеспублика Карелия
 
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