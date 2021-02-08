https://ria.ru/20210208/priyut-1596557258.html

Власти Сегежи пообещали помочь местному приюту для собак

Власти Сегежи пообещали помочь местному приюту для собак

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Власти карельского города Сегежа ищут решение проблемы приюта "Верный друг", где в ненадлежащих условиях содержатся более 60... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:36

2021-02-08T17:36

2021-02-08T17:36

россия

сегежа

республика карелия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152753/69/1527536904_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_447bbffcb7dbd14268a4434a7caa0529.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Власти карельского города Сегежа ищут решение проблемы приюта "Верный друг", где в ненадлежащих условиях содержатся более 60 собак, сообщили в комитете ГО и ЧС администрации Сегежи."На 12 февраля назначено совещание, куда приглашены представители минприоды Карелии, администрации, волонтеры и владельцы питомника. Будем искать пути решения, как помочь им, закрывать и расформировывать приют никто не собирается", - рассказал РИА Новости ведущий специалист комитета ГО и ЧС Сегежи Евгений Васякин.По его словам, представители администрации города и участковый выехали на место после сообщений активистов о том, что в приюте голодают собаки."Ворота были закрыты, активисты рассказали, что два дня не могут туда попасть. Когда мы зашли внутрь, то увидели несколько вольеров во дворе, одна собака бегала около них. Все питомцы были очень голодные", - рассказал Евгений Васякин.Он добавил, что внутри ситуация была еще хуже: вольеры были все грязные, было видно, что в них давно не убирались, а собаки выли от голода. Всего в приюте сейчас содержится 63 собаки."Мы поговорили с владельцами питомника, участковый взял с них объяснительную. Они работают в приюте вдвоем, понимаю, что тяжело, но помощь волонтеров тоже нужно принимать", - уточнил Васякин.По словам представителя администрации, в 2020 году с приютом "Верный друг" был заключен муниципальный контракт на содержание и отлов 43 собак, все обязательства по нему были выполнены.

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/priyuty-1594548084.html

https://ria.ru/20210208/priyuty-1596537045.html

россия

сегежа

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сегежа, республика карелия