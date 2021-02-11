https://ria.ru/20210211/zaderzhanie-1597120325.html

В Петербурге задержали подозреваемого в насилии в отношении силовика

В Петербурге задержали подозреваемого в насилии в отношении силовика

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в применении насилия в отношении правоохранителя во время несогласованной акции 31 января в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T21:18

2021-02-11T21:18

2021-02-11T21:18

алексей навальный

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в применении насилия в отношении правоохранителя во время несогласованной акции 31 января в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Возбуждено уголовное дело, подозреваемый доставлен в следственные органы.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, а также после решения суда по Алексею Навальному, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

ленинградская область

санкт-петербург

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алексей навальный, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия