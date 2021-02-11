В Петербурге задержали подозреваемого в насилии в отношении силовика
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в применении насилия в отношении правоохранителя во время несогласованной акции 31 января в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники ГУ МВД России по месту жительства в Санкт-Петербурге задержали 25-летнего уроженца Тверской области, подозреваемого в применении насилия в отношении правоохранителя. Установлено, что 31 января 2021 года на Пионерской площади в ходе несогласованного публичного мероприятия указанный гражданин при задержании за правонарушение оказал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и причинил телесные повреждения", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый доставлен в следственные органы.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, а также после решения суда по Алексею Навальному, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".