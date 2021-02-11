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ВТБ: ипотечный рынок России устойчив и сбалансирован
ВТБ: ипотечный рынок России устойчив и сбалансирован
Ипотечный рынок в РФ стабильно развивается и не имеет признаков "перегрева", качество портфелей жилищных кредитов сохраняется на высоком уровне, говорится в... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:51
2021-02-11T18:51
втб
новости компаний - экономика
экономика
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Ипотечный рынок в РФ стабильно развивается и не имеет признаков "перегрева", качество портфелей жилищных кредитов сохраняется на высоком уровне, говорится в сообщении ВТБ, со ссылкой на заявление заместителя руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгения Дячкина в рамках VII Российского ипотечного конгресса.По его словам, льготная программа позволила снизить уровень платежной нагрузки для населения, однако при принятии решения о ее возможном продлении стоит точечно оценивать ситуацию в каждом отдельном регионе.Дополнительным фактором поддержки рынка в 2020 году стала программа кредитных каникул, которая была реализована правительством и банками. В сложный период разгара пандемии она поддержала тысячи ипотечных заемщиков, которые смогли получить необходимую передышку по обслуживанию своих кредитов, и затем вернулись в стабильный график платежей. Банкам это позволило сохранить высокое качество ипотечных портфелей и вместе со своими клиентами без серьёзных потерь пройти непростой этап финансовой турбулентности.Дячкин отметил, что 2020 год был ознаменован для рынка "бумом" рефинансирования ипотеки. ВТБ остается лидером этого сегмента, в прошлом году ВТБ улучшил условия обслуживания кредитов для 114 тысяч клиентов на 255 миллиарда рублей. Доля рефинансирования уже превысила четверть от общего числа сделок.По его мнению, в 2021 году важную роль для рынка ипотеки будет играть программа господдержки. "Для крупнейших игроков она – локомотив продаж. Например, в ВТБ уже каждая третья сделка оформляется по ставке 6,1%. За январь мы выдали по ней более 4 тысяч кредитов на 15 миллиардов рублей, а общий объем кредитования достиг рекордных 45 миллиардов рублей. Уверен, что госпрограмма будет двигать рынок вперед и дальше – как минимум до 1 июля мы ожидаем еще несколько пиковых месяцев продаж. Дальнейшее решение о ее возможном продлении будет приниматься Центробанком совместно с правительством", - сказал вице-президент ВТБ.
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втб, новости компаний - экономика, экономика

ВТБ: ипотечный рынок России устойчив и сбалансирован

18:51 11.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Ипотечный рынок в РФ стабильно развивается и не имеет признаков "перегрева", качество портфелей жилищных кредитов сохраняется на высоком уровне, говорится в сообщении ВТБ, со ссылкой на заявление заместителя руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгения Дячкина в рамках VII Российского ипотечного конгресса.
По его словам, льготная программа позволила снизить уровень платежной нагрузки для населения, однако при принятии решения о ее возможном продлении стоит точечно оценивать ситуацию в каждом отдельном регионе.
"Мы видим, что уровень платежной дисциплины ипотечных заемщиков в России остается самым высоким среди всех типов розничного кредитования. Уровень просрочки не превышает 1%, что позволяет говорить об отсутствии признаков "перегрева" рынка. Во многом этому способствует общее снижение ставок по кредитам – в прошлом году средняя ставка по рынку опустилась на рекордные 2 п.п., в результате чего сократился и средний размер ежемесячного платежа по ипотеке (по статистике ВТБ – с 30 до 25%)", - сказал Дячкин.
Дополнительным фактором поддержки рынка в 2020 году стала программа кредитных каникул, которая была реализована правительством и банками. В сложный период разгара пандемии она поддержала тысячи ипотечных заемщиков, которые смогли получить необходимую передышку по обслуживанию своих кредитов, и затем вернулись в стабильный график платежей. Банкам это позволило сохранить высокое качество ипотечных портфелей и вместе со своими клиентами без серьёзных потерь пройти непростой этап финансовой турбулентности.
Дячкин отметил, что 2020 год был ознаменован для рынка "бумом" рефинансирования ипотеки. ВТБ остается лидером этого сегмента, в прошлом году ВТБ улучшил условия обслуживания кредитов для 114 тысяч клиентов на 255 миллиарда рублей. Доля рефинансирования уже превысила четверть от общего числа сделок.
По его мнению, в 2021 году важную роль для рынка ипотеки будет играть программа господдержки. "Для крупнейших игроков она – локомотив продаж. Например, в ВТБ уже каждая третья сделка оформляется по ставке 6,1%. За январь мы выдали по ней более 4 тысяч кредитов на 15 миллиардов рублей, а общий объем кредитования достиг рекордных 45 миллиардов рублей. Уверен, что госпрограмма будет двигать рынок вперед и дальше – как минимум до 1 июля мы ожидаем еще несколько пиковых месяцев продаж. Дальнейшее решение о ее возможном продлении будет приниматься Центробанком совместно с правительством", - сказал вице-президент ВТБ.
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