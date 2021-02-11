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ВТБ: ипотечный рынок России устойчив и сбалансирован

ВТБ: ипотечный рынок России устойчив и сбалансирован

Ипотечный рынок в РФ стабильно развивается и не имеет признаков "перегрева", качество портфелей жилищных кредитов сохраняется на высоком уровне, говорится в... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T18:51

2021-02-11T18:51

2021-02-11T18:51

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Ипотечный рынок в РФ стабильно развивается и не имеет признаков "перегрева", качество портфелей жилищных кредитов сохраняется на высоком уровне, говорится в сообщении ВТБ, со ссылкой на заявление заместителя руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгения Дячкина в рамках VII Российского ипотечного конгресса.По его словам, льготная программа позволила снизить уровень платежной нагрузки для населения, однако при принятии решения о ее возможном продлении стоит точечно оценивать ситуацию в каждом отдельном регионе.Дополнительным фактором поддержки рынка в 2020 году стала программа кредитных каникул, которая была реализована правительством и банками. В сложный период разгара пандемии она поддержала тысячи ипотечных заемщиков, которые смогли получить необходимую передышку по обслуживанию своих кредитов, и затем вернулись в стабильный график платежей. Банкам это позволило сохранить высокое качество ипотечных портфелей и вместе со своими клиентами без серьёзных потерь пройти непростой этап финансовой турбулентности.Дячкин отметил, что 2020 год был ознаменован для рынка "бумом" рефинансирования ипотеки. ВТБ остается лидером этого сегмента, в прошлом году ВТБ улучшил условия обслуживания кредитов для 114 тысяч клиентов на 255 миллиарда рублей. Доля рефинансирования уже превысила четверть от общего числа сделок.По его мнению, в 2021 году важную роль для рынка ипотеки будет играть программа господдержки. "Для крупнейших игроков она – локомотив продаж. Например, в ВТБ уже каждая третья сделка оформляется по ставке 6,1%. За январь мы выдали по ней более 4 тысяч кредитов на 15 миллиардов рублей, а общий объем кредитования достиг рекордных 45 миллиардов рублей. Уверен, что госпрограмма будет двигать рынок вперед и дальше – как минимум до 1 июля мы ожидаем еще несколько пиковых месяцев продаж. Дальнейшее решение о ее возможном продлении будет приниматься Центробанком совместно с правительством", - сказал вице-президент ВТБ.

https://ria.ru/20210210/torgi-1596877075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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