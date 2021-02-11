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В Петербурге школу эвакуировали из-за возгорания
В Петербурге школу эвакуировали из-за возгорания
Порядка 700 детей и 45 сотрудников эвакуированы из школы в Петербурге из-за возгорания в актовом зале, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:55
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Порядка 700 детей и 45 сотрудников эвакуированы из школы в Петербурге из-за возгорания в актовом зале, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.По данным пресс-службы, учеников младших классов разместили в соседнем детском саду, старшеклассников отпустили домой. Погибших и пострадавших нет.
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге школу эвакуировали из-за возгорания

12:55 11.02.2021 (обновлено: 12:56 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Порядка 700 детей и 45 сотрудников эвакуированы из школы в Петербурге из-за возгорания в актовом зале, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"В школе 151 на Хасанской улице произошло горение в актовом зале на площади 5 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 11.27. Эвакуированы 700 детей и 45 человек персонала", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, учеников младших классов разместили в соседнем детском саду, старшеклассников отпустили домой. Погибших и пострадавших нет.
 
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