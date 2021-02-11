https://ria.ru/20210211/vozgoranie-1596968945.html

В Петербурге школу эвакуировали из-за возгорания

В Петербурге школу эвакуировали из-за возгорания

Порядка 700 детей и 45 сотрудников эвакуированы из школы в Петербурге из-за возгорания в актовом зале, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T12:55

2021-02-11T12:55

2021-02-11T12:56

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Порядка 700 детей и 45 сотрудников эвакуированы из школы в Петербурге из-за возгорания в актовом зале, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.По данным пресс-службы, учеников младших классов разместили в соседнем детском саду, старшеклассников отпустили домой. Погибших и пострадавших нет.

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия