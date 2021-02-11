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В Петербурге школу эвакуировали из-за возгорания
В Петербурге школу эвакуировали из-за возгорания
Порядка 700 детей и 45 сотрудников эвакуированы из школы в Петербурге из-за возгорания в актовом зале, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T12:55
2021-02-11T12:55
2021-02-11T12:56
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Порядка 700 детей и 45 сотрудников эвакуированы из школы в Петербурге из-за возгорания в актовом зале, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.По данным пресс-службы, учеников младших классов разместили в соседнем детском саду, старшеклассников отпустили домой. Погибших и пострадавших нет.
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РИА Новости
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санкт-петербург, происшествия