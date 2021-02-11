YouTube удалил видео постпредства России при ОБСЕ о протестах в регионе
18:28 11.02.2021 (обновлено: 22:10 11.02.2021)
ВЕНА, 11 фев — РИА Новости. Видеохостинг YouTube удалил ролик постпредства России при ОБСЕ о протестах в регионе, заявил в четверг постпред России Александр Лукашевич.
Он заявил, что проблема цензуры в интернете уже обсуждалась в Постоянном совете ОБСЕ, однако американские соцсети сделали вид, что их эта проблема не касается, и продолжили "зачистку".
В частности, Лукашевич привел в пример удаление хостингами YouTube и Vimeo документального фильма Майка Линделла "Абсолютное доказательство" о махинациях на президентских выборах в США и сомнениях относительно легитимности их результатов.
"Мы не претендуем на такую популярность, но и наш видеоролик о протестах в регионе ОБСЕ, показанный в постоянном совете, был поспешно удален YouTube", — добавил он.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров на переговорах со своей шведской коллегой Анн Линде передал ей кадры, на которых показано, "как незаконные акции проводятся и подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства демонстрантов в ходе последних событий". Эти же видеоматериалы отправили в Брюссель накануне визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
Как отметила представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, западные политики ответили молчанием на это видео, поскольку у них нет и не может быть никаких аргументов.
31 января, 15:46Навальный убил протест
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Мероприятия продолжились и 2 февраля, когда суд по делу Алексея Навального принял решение заменить условный приговор реальным.
По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.
После протестов российская сторона выслала трех дипломатов из диппредставительств Швеции, Германии и Польши из-за участия в акциях. В ответ эти страны также объявили персонами нон грата трех дипломатов из России. В МИД заявили, что будут работать по каждому случаю вмешательства иностранных государств во внутренние дела.
В четверг Захарова заявила, что страны Запада пытаются использовать несовершеннолетних как целевую аудиторию информационных атак для дестабилизации обстановки в России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".