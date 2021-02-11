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В Сети появились кадры с беременной Эль Фаннинг в сериале "Великая"
В Сети появились кадры с беременной Эль Фаннинг в сериале "Великая"
Американская актриса Эль Фэннинг опубликовала у себя в инстаграме кадры из второго сезона комедийного сериала "Великая" сервиса Hulu про Екатерину II. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T01:35
2021-02-11T01:35
культура
эль фэннинг
кино и сериалы
новости культуры
екатерина ii
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Американская актриса Эль Фэннинг опубликовала у себя в инстаграме кадры из второго сезона комедийного сериала "Великая" сервиса Hulu про Екатерину II.Актриса подписала фотографию: "Мы готовим что-то особенное для второго сезона"Чуть более, чем за десять часов, фотография актрисы в роли императрицы набрала более 700 тысяч лайков. В комментариях фанаты признаются ей в любви, хвалят проект и подчеркивают, что "с нетерпением ждут продолжения". Летом стало известно, что шоу, в которым главные роли играют Эль Фэннинг и Николас Холт, продлили на второй сезон (в составе десяти серий).В России премьера первого сезона прошла на платформе more.tv 16 мая 2020 года.В сериале рассказывается история императрицы, которая проходит путь от принцессы Софии Августы Фридерики до властной Екатерины Великой.
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эль фэннинг, кино и сериалы, новости культуры, екатерина ii

В Сети появились кадры с беременной Эль Фаннинг в сериале "Великая"

01:35 11.02.2021
 
© Предоставлено more.tvКадр из сериала "Великая"
Кадр из сериала Великая - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Предоставлено more.tv
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Американская актриса Эль Фэннинг опубликовала у себя в инстаграме кадры из второго сезона комедийного сериала "Великая" сервиса Hulu про Екатерину II.
Актриса подписала фотографию: "Мы готовим что-то особенное для второго сезона"
Чуть более, чем за десять часов, фотография актрисы в роли императрицы набрала более 700 тысяч лайков. В комментариях фанаты признаются ей в любви, хвалят проект и подчеркивают, что "с нетерпением ждут продолжения".
Летом стало известно, что шоу, в которым главные роли играют Эль Фэннинг и Николас Холт, продлили на второй сезон (в составе десяти серий).
В России премьера первого сезона прошла на платформе more.tv 16 мая 2020 года.
В сериале рассказывается история императрицы, которая проходит путь от принцессы Софии Августы Фридерики до властной Екатерины Великой.
Актриса Юлия Снигирь на съемках сериала Екатерина Великая - РИА Новости, 1920, 26.05.2020
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Сыгравшая Екатерину II Юлия Снигирь заступилась за сериал "Великая"
 
КультураЭль ФэннингКино и сериалыНовости культурыЕкатерина II
 
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