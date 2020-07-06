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https://ria.ru/20200706/1573833424.html
СМИ узнали, что сериал "Великая" продлили на второй сезон
СМИ узнали, американский сериал "Великая" с Эль Фэннинг и Николасом Холтом в главных ролях продлили на второй сезон, сообщает Deadline. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T04:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
эль фэннинг, кино и сериалы, новости культуры

СМИ узнали, что сериал "Великая" продлили на второй сезон

04:36 06.07.2020 (обновлено: 04:37 06.07.2020)
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© Предоставлено more.tvКадр из сериала "Великая"
Кадр из сериала Великая
© Предоставлено more.tv
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. СМИ узнали, американский сериал "Великая" с Эль Фэннинг и Николасом Холтом в главных ролях продлили на второй сезон, сообщает Deadline.
По информации источника, в новый сезон войдет десять серий. Он подчеркнул, что этот проект продемонстрировал "один из лучших показателей среди комедий" на сервисе Hulu. Однако информацию о рейтингах не предоставил.
Пока неизвестно, когда зрители смогут увидеть продолжение. В России премьера первого сезона состоялась 16 мая 2020 года на платформе more.tv.
В сатирическом шоу, созданном Тони МакНамарой ("Фаворитка", 2018 год), рассказывают о молодой Екатерине. Ей предстоит пройти через множество интриг и заговоров, прежде чем стать одной из самых влиятельных правительниц в истории России.
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КультураЭль ФэннингКино и сериалыНовости культуры
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