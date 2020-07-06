https://ria.ru/20200706/1573833424.html
СМИ узнали, что сериал "Великая" продлили на второй сезон
СМИ узнали, американский сериал "Великая" с Эль Фэннинг и Николасом Холтом в главных ролях продлили на второй сезон, сообщает Deadline. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T04:36
2020-07-06T04:37
эль фэннинг
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культура
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эль фэннинг, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости.
СМИ узнали, американский сериал "Великая" с Эль Фэннинг и Николасом Холтом в главных ролях продлили на второй сезон, сообщает
Deadline.
По информации источника, в новый сезон войдет десять серий. Он подчеркнул, что этот проект продемонстрировал "один из лучших показателей среди комедий" на сервисе Hulu. Однако информацию о рейтингах не предоставил.
Пока неизвестно, когда зрители смогут увидеть продолжение. В России премьера первого сезона состоялась 16 мая 2020 года на платформе more.tv.
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