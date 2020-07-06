СМИ узнали, что сериал "Великая" продлили на второй сезон

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. СМИ узнали, американский сериал "Великая" с Эль Фэннинг и Николасом Холтом в главных ролях продлили на второй сезон, СМИ узнали, американский сериал "Великая" с Эль Фэннинг и Николасом Холтом в главных ролях продлили на второй сезон, сообщает Deadline.

По информации источника, в новый сезон войдет десять серий. Он подчеркнул, что этот проект продемонстрировал "один из лучших показателей среди комедий" на сервисе Hulu. Однако информацию о рейтингах не предоставил.

Пока неизвестно, когда зрители смогут увидеть продолжение. В России премьера первого сезона состоялась 16 мая 2020 года на платформе more.tv.