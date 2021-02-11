https://ria.ru/20210211/vakansii-1596923621.html

Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами

Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами

Дизайнерам, детским психологам и инженерам на удаленке предлагают высокие зарплаты, свидетельствует рейтинг высокооплачиваемых вакансий в феврале сервиса... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T05:09

2021-02-11T05:09

2021-02-11T05:29

работа.ру

удаленная работа

россия

вакансии

москва

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Дизайнерам, детским психологам и инженерам на удаленке предлагают высокие зарплаты, свидетельствует рейтинг высокооплачиваемых вакансий в феврале сервиса Работа.ру, который есть в распоряжении РИА Новости.Согласно рейтингу, одну из самых высоких зарплат в феврале предлагает строительная компания специалисту по тендерам. Сотруднику предстоит мониторить торговые площадки, изучать аукционную документацию, готовить пакет документов для участия в тендере. Успешному соискателю готовы платить до 300 тысяч рублей в месяц.Golang-разработчик может ежемесячно получать от 150 тысяч рублей. Для успешного трудоустройства кандидату необходимо уметь работать с технологиями Docker и Kubernetes, иметь опыт построения HA-архитектуры, а также обладать широким кругозором по технологиям и архитектурам. Традиционно высоки зарплаты в сфере IT. Программисту javascript готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц.Разработчик мобильных приложений может зарабатывать от 150 до 170 тысяч рублей. Для этой вакансии нужен человек с опытом работы от 2 лет и пониманием клиент-серверного взаимодействия. У него также должен быть ноутбук Macbook для разработки под IOS.Высокий доход (до 160 тыс рублей) доступен и детскому психологу с опытом работы от 3 лет. Соискателю необходим сертификат, подтверждающий знание методов когнитивно-поведенческой терапии, а также официальный опыт работы с детьми и родителями. Работодатель готов предоставить обучение за свой счет успешному соискателю. До 150 тысяч рублей в месяц может зарабатывать инженер-проектировщик профильного раздела с опытом работы от 1 года.Архитектурное бюро на проектную работу ищет дизайнера интерьеров с опытом работы от 3 лет. Ему будут платить 110 тысяч рублей в месяц. Дизайнеру предстоит взять на себя разработку планировочных решений, подготовку концепций и визуализацию интерьера, работу с документацией.

https://ria.ru/20210205/zarplata-1596129478.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работа.ру, удаленная работа, россия, вакансии, москва, общество