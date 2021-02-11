https://ria.ru/20210211/ubiystvo-1596970563.html

В Твери предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве девочки

В Твери предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве девочки

Жителю Тверской области предъявили обвинение в убийстве 13-летней школьницы – дочери его сожительницы, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T13:03

2021-02-11T13:03

2021-02-11T13:03

следственный комитет россии (ск рф)

тверская область

происшествия

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МОСКВА/ВОРОНЕЖ, 11 фев - РИА Новости. Жителю Тверской области предъявили обвинение в убийстве 13-летней школьницы – дочери его сожительницы, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что 6 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 13-летней девочки. Правоохранители выехали на место жительства ребенка, где в одной из комнат было обнаружено тело девочки. По версии следствия, девочку шарфом задушил 33-летний сожитель ее матери, житель города Нелидово Тверской области. После убийства он взял ценные вещи и скрылся.По фактам убийства малолетней и кражи возбуждено уголовное дело. Мужчину объявили в федеральный розыск, 9 февраля его задержали в Твери."Следственными органами СК РФ по Тверской области 33-летнему жителю города Нелидово предъявлено обвинение в совершении убийства 13-летней девочки и кражи (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. "г" ч.3 ст.158 УК РФ)... В суд представлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По данным следствия, обвиняемый в момент преступления находился в состоянии наркотического опьянения."Вину в совершении инкриминируемых преступлений мужчина признал полностью", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210125/ubiystvo-1594473080.html

тверская область

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следственный комитет россии (ск рф), тверская область, происшествия