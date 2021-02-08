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В Твери сожитель матери задушил школьницу
В Твери сожитель матери задушил школьницу
Тринадцатилетнюю школьницу задушил шарфом сожитель ее матери, который затем забрал из жилища ценные вещи и скрылся, сообщает в понедельник региональное... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:57
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 8 фев - РИА Новости. Тринадцатилетнюю школьницу задушил шарфом сожитель ее матери, который затем забрал из жилища ценные вещи и скрылся, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.В субботу, 6 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 13-летней девочки. Правоохранители выехали на место жительства ребенка, где в одной из комнат было обнаружено тело девочки.По фактам убийства малолетней и кражи возбуждено уголовное дело.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Твери сожитель матери задушил школьницу

11:57 08.02.2021 (обновлено: 14:25 08.02.2021)
 
© Фото : СУСК РФ по Тверской областиВ городе Нелидово Тверской области расследуется убийство убийство 13-летней девочки
В городе Нелидово Тверской области расследуется убийство убийство 13-летней девочки - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Фото : СУСК РФ по Тверской области
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ВОРОНЕЖ, 8 фев - РИА Новости. Тринадцатилетнюю школьницу задушил шарфом сожитель ее матери, который затем забрал из жилища ценные вещи и скрылся, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
В субботу, 6 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 13-летней девочки. Правоохранители выехали на место жительства ребенка, где в одной из комнат было обнаружено тело девочки.
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"По версии следствия, 6 февраля текущего года 33-летний житель города Нелидово Тверской области, находясь в квартире по месту своего жительства, используя шарф, задушил малолетнюю дочь своей сожительницы, после чего с места преступления скрылся, захватив с собой ценные вещи из квартиры", - говорится в сообщении.
По фактам убийства малолетней и кражи возбуждено уголовное дело.
"Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы по телу погибшей и судебной молекулярно-генетической экспертизы по изъятым предметам и объектам. Мужчина, подозреваемый в совершении преступлений, объявлен в федеральный розыск", - сообщает следствие.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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