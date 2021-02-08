https://ria.ru/20210208/sozhitel-1596478150.html

В Твери сожитель матери задушил школьницу

В Твери сожитель матери задушил школьницу

Тринадцатилетнюю школьницу задушил шарфом сожитель ее матери, который затем забрал из жилища ценные вещи и скрылся, сообщает в понедельник региональное... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T11:57

2021-02-08T11:57

2021-02-08T14:25

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596510530_0:51:1600:951_1920x0_80_0_0_3731e7f454ff387101ca80097b47acef.jpg

ВОРОНЕЖ, 8 фев - РИА Новости. Тринадцатилетнюю школьницу задушил шарфом сожитель ее матери, который затем забрал из жилища ценные вещи и скрылся, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.В субботу, 6 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 13-летней девочки. Правоохранители выехали на место жительства ребенка, где в одной из комнат было обнаружено тело девочки.По фактам убийства малолетней и кражи возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20201030/ubiystvo-1582292394.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия