В Твери сожитель матери задушил школьницу
11:57 08.02.2021 (обновлено: 14:25 08.02.2021)
© Фото : СУСК РФ по Тверской областиВ городе Нелидово Тверской области расследуется убийство убийство 13-летней девочки
© Фото : СУСК РФ по Тверской области
В субботу, 6 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 13-летней девочки. Правоохранители выехали на место жительства ребенка, где в одной из комнат было обнаружено тело девочки.
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"По версии следствия, 6 февраля текущего года 33-летний житель города Нелидово Тверской области, находясь в квартире по месту своего жительства, используя шарф, задушил малолетнюю дочь своей сожительницы, после чего с места преступления скрылся, захватив с собой ценные вещи из квартиры", - говорится в сообщении.
По фактам убийства малолетней и кражи возбуждено уголовное дело.
"Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы по телу погибшей и судебной молекулярно-генетической экспертизы по изъятым предметам и объектам. Мужчина, подозреваемый в совершении преступлений, объявлен в федеральный розыск", - сообщает следствие.