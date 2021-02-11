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Ленинградская область
https://ria.ru/20210211/tsentr-1596982234.html
Глава Ленобласти представил членам конгресса ЕС Ситуационный центр
Глава Ленобласти представил членам конгресса ЕС Ситуационный центр
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил членам комитета по управлению Конгресса местных и региональных властей Совета Европы... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T14:06
2021-02-11T14:06
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
гатчина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил членам комитета по управлению Конгресса местных и региональных властей Совета Европы ситуационный центр, который начал работать в регионе на базе портала "Госуслуг" и помогает чиновником оперативно решать вопросы жителей региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, заседание проходило в онлайн режиме. Дрозденко, возглавляющий российскую делегацию в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, рассказал своим европейским коллегам о внедрении в 47 регионе "умных" технологий, которые на сегодняшний день успешно применяются в образовании и здравоохранении Ленобласти.Глава региона рассказал о работающем в Ленинградской области Ситуационном центре, который дает возможность обратной связи с жителями в режиме 24 на семь. "Платформа "Госуслуги" позволяет уже сейчас получать 98% государственных и 65% муниципальных услуг в электронном виде", ─ отметил Дрозденко.Реализация пилотного проекта "Умный" город в двух городах Ленинградской области, Гатчине и Сосновом Бору, предполагает возможность реальной экономии бюджетных средств и энергоресурсов, обеспечение безопасности жителей и вовлечение граждан в процесс управления городом.В качестве примеров глава региона привёл платформу "Активный горожанин" для участия граждан в решении вопросов городского развития, сервис "Монитор мэра", созданный для автоматизированного контроля за работой дорожной и коммунальной техники, а также систему "умных" велосипедов, "умную" систему городского освещения, бесплатные туристические сервисы с технологией дополненной реальности, проект по профориентации для старшеклассников "Маршрут успеха" с использованием технологии виртуальной реальности и другие.
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александр дрозденко, ленинградская область, гатчина

Глава Ленобласти представил членам конгресса ЕС Ситуационный центр

14:06 11.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил членам комитета по управлению Конгресса местных и региональных властей Совета Европы ситуационный центр, который начал работать в регионе на базе портала "Госуслуг" и помогает чиновником оперативно решать вопросы жителей региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, заседание проходило в онлайн режиме. Дрозденко, возглавляющий российскую делегацию в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, рассказал своим европейским коллегам о внедрении в 47 регионе "умных" технологий, которые на сегодняшний день успешно применяются в образовании и здравоохранении Ленобласти.
Глава региона рассказал о работающем в Ленинградской области Ситуационном центре, который дает возможность обратной связи с жителями в режиме 24 на семь. "Платформа "Госуслуги" позволяет уже сейчас получать 98% государственных и 65% муниципальных услуг в электронном виде", ─ отметил Дрозденко.
Реализация пилотного проекта "Умный" город в двух городах Ленинградской области, Гатчине и Сосновом Бору, предполагает возможность реальной экономии бюджетных средств и энергоресурсов, обеспечение безопасности жителей и вовлечение граждан в процесс управления городом.
В качестве примеров глава региона привёл платформу "Активный горожанин" для участия граждан в решении вопросов городского развития, сервис "Монитор мэра", созданный для автоматизированного контроля за работой дорожной и коммунальной техники, а также систему "умных" велосипедов, "умную" систему городского освещения, бесплатные туристические сервисы с технологией дополненной реальности, проект по профориентации для старшеклассников "Маршрут успеха" с использованием технологии виртуальной реальности и другие.
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