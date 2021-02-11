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Россиянин лишился денег из-за долгов однофамильца
Россиянин лишился денег из-за долгов однофамильца
Житель Свердловской области обратился в суд после того, как его перепутали с полным тезкой и потребовали выплатить долг, пишет местный портал E1. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T20:33
2021-02-11T23:56
россия
долги
суды
приставы
свердловская область
екатеринбург
деньги
общество
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Житель Свердловской области обратился в суд после того, как его перепутали с полным тезкой и потребовали выплатить долг, пишет местный портал E1."Они отличаются только по адресам прописки и ИНН, но суд это почему-то не проверил. &lt;…&gt; Он подал жалобу, и они навели порядок, сами отменили первое решение", — рассказал изданию юрист Дамир Садритдинов.По его словам, с возвращением средств возникли трудности, в итоге мужчине пришлось судиться с приставами, продолжавшими списывать деньги с его счетов. Как отмечается, процесс длился больше года, а заседание откладывали пять раз. В итоге, по данным издания, действия приставов все же признали незаконными.
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россия
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россия, долги, суды, приставы, свердловская область, екатеринбург, деньги, общество

Россиянин лишился денег из-за долгов однофамильца

20:33 11.02.2021 (обновлено: 23:56 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПятитысячные купюры
Пятитысячные купюры - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Житель Свердловской области обратился в суд после того, как его перепутали с полным тезкой и потребовали выплатить долг, пишет местный портал E1.
"Они отличаются только по адресам прописки и ИНН, но суд это почему-то не проверил. <…> Он подал жалобу, и они навели порядок, сами отменили первое решение", — рассказал изданию юрист Дамир Садритдинов.
По его словам, с возвращением средств возникли трудности, в итоге мужчине пришлось судиться с приставами, продолжавшими списывать деньги с его счетов. Как отмечается, процесс длился больше года, а заседание откладывали пять раз. В итоге, по данным издания, действия приставов все же признали незаконными.
Даниэль Аггер - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 18:55
Аггер отреагировал на задержание однофамильца в Москве
 
РоссияДолгиСудыприставыСвердловская областьЕкатеринбургДеньгиОбщество
 
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