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Россиянин лишился денег из-за долгов однофамильца
Россиянин лишился денег из-за долгов однофамильца
Житель Свердловской области обратился в суд после того, как его перепутали с полным тезкой и потребовали выплатить долг, пишет местный портал E1. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T20:33
2021-02-11T20:33
2021-02-11T23:56
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Житель Свердловской области обратился в суд после того, как его перепутали с полным тезкой и потребовали выплатить долг, пишет местный портал E1."Они отличаются только по адресам прописки и ИНН, но суд это почему-то не проверил. <…> Он подал жалобу, и они навели порядок, сами отменили первое решение", — рассказал изданию юрист Дамир Садритдинов.По его словам, с возвращением средств возникли трудности, в итоге мужчине пришлось судиться с приставами, продолжавшими списывать деньги с его счетов. Как отмечается, процесс длился больше года, а заседание откладывали пять раз. В итоге, по данным издания, действия приставов все же признали незаконными.
https://rsport.ria.ru/20210125/agger-1594532690.html
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россия, долги, суды, приставы, свердловская область, екатеринбург, деньги, общество