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Россия откажется от восьмерки при междугородних звонках
Россия откажется от восьмерки при междугородних звонках
С 2025 года в России при звонках внутри региона и по межгороду нужно будет набирать код "0" вместо "8", следует из проекта приказа Минцифры "Об утверждении и... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T20:10
2021-02-11T20:10
2021-02-11T21:32
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. С 2025 года в России при звонках внутри региона и по межгороду нужно будет набирать код "0" вместо "8", следует из проекта приказа Минцифры "Об утверждении и введении в действие российской системы и плана нумерации".Документ опубликовали на портале проектов нормативных актов.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства, при международных вызовах нужно будет набирать "00".В министерстве уточнили, что проект разработали для закрепления номера "122" за "Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи" в соответствии с постановлением правительства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/geolokatsiya-1596030680.html
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество