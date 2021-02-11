https://ria.ru/20210211/telefon-1597113345.html

Россия откажется от восьмерки при междугородних звонках

Россия откажется от восьмерки при междугородних звонках

С 2025 года в России при звонках внутри региона и по межгороду нужно будет набирать код "0" вместо "8", следует из проекта приказа Минцифры "Об утверждении и... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T20:10

2021-02-11T20:10

2021-02-11T21:32

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. С 2025 года в России при звонках внутри региона и по межгороду нужно будет набирать код "0" вместо "8", следует из проекта приказа Минцифры "Об утверждении и введении в действие ‎российской системы и плана нумерации".Документ опубликовали на портале проектов нормативных актов.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства, при международных вызовах нужно будет набирать "00".В министерстве уточнили, что проект разработали для закрепления номера "122" за "Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи" в соответствии с постановлением правительства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/geolokatsiya-1596030680.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество