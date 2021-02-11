Си Цзиньпин призвал США уважать внутренний суверенитет Китая
07:46 11.02.2021 (обновлено: 07:58 11.02.2021)
© AP Photo / Xinhua/Xie HuanchiПредседатель КНР Си Цзиньпин в Ухане в провинции Хубэй
© AP Photo / Xinhua/Xie Huanchi
ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что вопросы Гонконга, Тайваня и Синьцзяна являются внутренним делом Китая, и призвал уважать его интересы.
"Вопросы, касающиеся Гонконга, Тайваня, Синьцзяна, - внутреннее дело Китая, затрагивают государственный суверенитет и территориальную целостность Китая. Американская сторона должна уважать коренные интересы Китая и действовать обдуманно", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.
Согласно заявлению Белого дома, Байден в ходе разговора подчеркнул "свою фундаментальную озабоченность относительно принудительных и нечестных экономических действий Пекина, преследований в Гонконге, нарушения прав человека в Синьцзяне и все более настойчивых действий (КНР) в регионе, в том числе в отношении Тайваня".
США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Также Вашингтон призывает, Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
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