https://ria.ru/20210211/suverenitet-1596927535.html

Си Цзиньпин призвал США уважать внутренний суверенитет Китая

Си Цзиньпин призвал США уважать внутренний суверенитет Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что вопросы Гонконга, Тайваня и Синьцзяна являются внутренним... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T07:46

2021-02-11T07:46

2021-02-11T07:58

тибет

си цзиньпин

джо байден

тайвань

пекин

китай

сша

в мире

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ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что вопросы Гонконга, Тайваня и Синьцзяна являются внутренним делом Китая, и призвал уважать его интересы.Согласно заявлению Белого дома, Байден в ходе разговора подчеркнул "свою фундаментальную озабоченность относительно принудительных и нечестных экономических действий Пекина, преследований в Гонконге, нарушения прав человека в Синьцзяне и все более настойчивых действий (КНР) в регионе, в том числе в отношении Тайваня".США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Также Вашингтон призывает, Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.

https://ria.ru/20210209/klyuch-1596571128.html

тибет

тайвань

пекин

китай

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тибет, си цзиньпин, джо байден, тайвань, пекин, китай, сша, в мире