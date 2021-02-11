https://ria.ru/20210211/spisok-1597036460.html

Минкульт Украины внес в черный список семь российских артистов

Минкульт Украины внес в черный список семь российских артистов

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще семь российских музыкантов и актеров. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T15:55

2021-02-11T15:55

2021-02-11T15:55

россия

юлия чичерина

министерство культуры украины

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

верховная рада украины

валерия (алла перфилова)

москва

сергей пенкин

киев

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КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще семь российских музыкантов и актеров.Так, в черный список попали пять участников группы "Хор Турецкого" - Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Контантин Кабанов и Михаил Кузнецов. Кроме того, в черный список включили актеров Романа Курцына и Евгению Лапову, которые снимались в фильме "Крым".По состоянию на 11 января в списке значатся 171 человек.Ранее в четверг глава Минкульта Украины Александр Ткаченко заявил, что запрет на въезд российскому деятелю культуры на территорию страны не должен касаться его творчества.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210211/mikhalkov-1596998005.html

https://ria.ru/20210125/apina-1594531343.html

россия

москва

киев

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россия, юлия чичерина, министерство культуры украины, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), верховная рада украины, валерия (алла перфилова), москва, сергей пенкин, киев, в мире