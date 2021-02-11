Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210211/spisok-1597036460.html
Минкульт Украины внес в черный список семь российских артистов
Минкульт Украины внес в черный список семь российских артистов
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще семь российских музыкантов и актеров. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:55
2021-02-11T15:55
россия
юлия чичерина
министерство культуры украины
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
верховная рада украины
валерия (алла перфилова)
москва
сергей пенкин
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149927/21/1499272132_0:55:1200:730_1920x0_80_0_0_1cf9ab3b49b0a1e8a6c5c70d68c8a873.jpg
КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще семь российских музыкантов и актеров.Так, в черный список попали пять участников группы "Хор Турецкого" - Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Контантин Кабанов и Михаил Кузнецов. Кроме того, в черный список включили актеров Романа Курцына и Евгению Лапову, которые снимались в фильме "Крым".По состоянию на 11 января в списке значатся 171 человек.Ранее в четверг глава Минкульта Украины Александр Ткаченко заявил, что запрет на въезд российскому деятелю культуры на территорию страны не должен касаться его творчества.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210211/mikhalkov-1596998005.html
https://ria.ru/20210125/apina-1594531343.html
россия
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149927/21/1499272132_78:0:1122:783_1920x0_80_0_0_f139dfbfa8f7e5d965a0acb396e483c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юлия чичерина, министерство культуры украины, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), верховная рада украины, валерия (алла перфилова), москва, сергей пенкин, киев, в мире

Минкульт Украины внес в черный список семь российских артистов

15:55 11.02.2021
 
© РИА НовостиМинистерство культуры Украины
Министерство культуры Украины - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще семь российских музыкантов и актеров.
Так, в черный список попали пять участников группы "Хор Турецкого" - Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Контантин Кабанов и Михаил Кузнецов. Кроме того, в черный список включили актеров Романа Курцына и Евгению Лапову, которые снимались в фильме "Крым".
Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков во время брифинга по случаю открытия 41-го ММКФ в Москве. 18 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Вчера, 15:30
На Украине призвали завести уголовные дела на Пореченкова и Михалкова
По состоянию на 11 января в списке значатся 171 человек.
Ранее в четверг глава Минкульта Украины Александр Ткаченко заявил, что запрет на въезд российскому деятелю культуры на территорию страны не должен касаться его творчества.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
Апина: cемейные театры дают незабываемый опыт участникам и зрителям - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 18:47Шоубиз
На Украине внесли Алену Апину в черный список
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
 
РоссияЮлия ЧичеринаМинистерство культуры УкраиныМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Верховная Рада УкраиныВалерия (Алла Перфилова)МоскваСергей ПенкинКиевВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
05:41Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда
05:04Эксперт оценила, сколько частные лаборатории заработали за пандемию
04:55Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет
04:54Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:35Раскрыты детали истории с подменой младенцев на куклы в Ставрополье
04:33Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции
04:16Онищенко объяснил, зачем в России сделали три вакцины от COVID-19
04:13Врач призвал россиян перетерпеть насморк
04:05Инфекционист Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19
03:34Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
03:31У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,7
03:26Флористы рассказали, на какие цветы стоит обратить внимание 14 февраля
03:20"Роскосмос" отправит на МКС "Прогресс" для отсоединения старого модуля
03:17Главный кардиолог Минздрава назвал идеальное артериальное давление
03:14Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"
03:07Число погибших в техасском ДТП возросло до шести
02:56Льготные билеты "Аэрофлота" для жителей ДФО теперь можно купить онлайн
02:33Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
02:12Юрист дал совет, как опознать поддельную квитанцию за "коммуналку"
Лента новостейМолния